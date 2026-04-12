Nhà báo Lại Văn Sâm tham gia 'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2?

Chủ nhật, 11:33 12/04/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Ekip thực hiện "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 tung ra gợi ý khiến khán giả liên tưởng tới nhà báo Lại Văn Sâm, MC Đinh Tiến Dũng sẽ tham dự chương trình.

Những ngày gần đây, trang fanpage chính thức của "Anh trai vượt ngàn chông gai" gây "bão" mạng xã hội khi hé lộ manh mối đầu tiên về nghệ sĩ tham gia chương trình năm 2026. Mỗi manh mối được tung ra đều dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. 

Thông tin giới thiệu ngắn gọn: "Hồ sơ đầu tiên của niên khóa 26" kèm theo hình ảnh tấm rèm đỏ sân khấu và dòng chữ "Ngày xửa ngày xưa". Những cái tên được nhắc đến trong phần bình luận sôi nổi về bài viết là Đình Toàn, Đại Nghĩa, Duy Khánh.

Sau cú mở màn gây chấn động với gợi ý về "Ngày xửa ngày xưa", cao trào được đẩy cao với gợi ý được cho là liên quan đến chương trình "Ai là triệu phú".

Gợi ý về một Anh tài của mùa 2 thu hút sự thảo luận sôi nổi.

Dựa theo những chi tiết trên hình nền và trang phục của nhân vật, đa số người hâm mộ cho rằng đây là MC của chương trình. Theo đó, những cái tên được nêu ra gồm: nhà báo Lại Văn Sâm, Phan Đăng, MC Đinh Tiến Dũng và BTV Quốc Khánh. Trong số này, MC Đinh Tiến Dũng (còn được biết tới với tên gọi Giáo sư Cù Trọng Xoay) là nhân vật đã xuất hiện trong những danh sách Anh tài mùa 2 "rò rỉ" trên các hội nhóm mạng xã hội. 

MC Đinh Tiến Dũng với khả năng ca hát từng được thể hiện ấn tượng khi tham gia chương trình "Cặp đôi hoàn hảo", ngoài ra còn có thể sáng tác, chơi nhạc cụ, bên cạnh đó là chất hài hước rất đặc trưng, MC Đinh Tiến Dũng hứa hẹn sẽ là một cái tên đầy sức hút nếu xác nhận tranh tài ở "Anh trai vượt ngàn chông gai".

MC Đinh Tiến Dũng có khả năng ca hát, tấu hài.

Bên cạnh đó, trên fanpage chính thức của chương trình, rất nhiều bình luận thể hiện sự mong đợi sẽ có bất ngờ lớn khi nhà báo Lại Văn Sâm nhận lời tham gia. Khả năng này cũng được chính các fan giải thích là "không thể" vì ngưỡng tuổi 70 không phù hợp cho một chương trình đặt cao tính giải trí và yếu tố trình diễn. 

Dù vậy, sự "cố chấp" mong đợi nhà báo Lại Văn Sâm xuất hiện theo lý giải của nhiều người hâm mộ đó là xuất phát từ lòng yêu mến, ngưỡng mộ, coi MC kỳ cựu như một phần ký ức tuổi thơ.

Nhà báo Lại Văn Sâm được khán giả mong chờ xuất hiện trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2,

Những gợi ý tiếp theo của "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 có phần dễ đoán hơn nhưng vẫn mang lại sự háo hức chờ đợi màn lấn sân ca hát của loạt nhân tố "ngoại đạo". Cụ thể, hình ảnh gợi khác được đông đảo khán giả cho là liên quan đến một nghệ sĩ xiếc trẻ tuổi, tài năng. Đặc biệt, gợi ý được tung ra tối 11/4 có thể là một diễn viên giỏi võ thuật.

Hình ảnh gợi ý khiến khán giả liên tưởng tới nhân vật võ thuật sẽ tham gia chương trình.

Điểm thú vị trong cuộc giải manh mối mỗi tối của fan "Anh trai vượt ngàn chông gai" đó là ngay cả khi gợi ý tưởng như đã rõ thì lại có không ít ý kiến "tung hỏa mù" khá thú vị, nhận được sự hưởng ứng, tương tác cao dù có khi không hề khả thi.

Thông tin chính thức về các Anh tài mùa 2 sẽ được ekip sản xuất công bố trong thời gian tới. Những dự đoán, mong muốn của khán giả có thể khớp, có thể không nhưng cũng đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho chương trình và cũng có khi là gợi ý cho những mùa tiếp theo.

Trước đó, Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" được thông tin sẽ trở lại vào tháng 6 tới đây cùng với nhiều đổi mới đã dần được hé lộ. Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở việc thay đổi giới hạn “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay. Logo chính thức của chương trình cũng hé lộ câu chuyện thú vị về sự giao thoa thế hệ. 

Thanh Sơn sống chung với bạn diễn đặc biệt 10 ngày để "ăn ý" nhau hơn trong "Đồng hồ đếm ngược"

GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có vai diễn thành công và gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim "Đồng hồ đếm ngược". Để có được sự gắn kết trên phim, nam diễn viên đã phải sống chung với Coddy trong suốt 10 ngày để cả hai thực sự hiểu nhau.

Hoa hậu Mai Phương từ hành trình chiến thắng nỗi sợ chia sẻ tới ngã rẽ bất ngờ sang ca hát

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương khám phá thử thách bản thân ở nhiều vai trò từ hoa hậu đến ca sĩ, diễn viên.

Taylor Swift ấn định ngày cưới

GĐXH - Taylor Swift và Travis Kelce đã gửi thiệp mời đám cưới, trong đó ghi rõ ngày tổ chức vào đầu tháng 7 tới.

GĐXH - NSƯT Kim Tuyến không chỉ nổi tiếng nhờ sắc vóc mà còn bởi tài năng nổi trội. Ở tuổi U40, cô làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con gái khôn lớn, trưởng thành.

Ca sĩ Thiện Nhân tiếp tục đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để phản bác thông tin mà người thân đưa ra. Nữ ca sĩ cho biết đang bị người thân chiếm đoạt tài sản.

Vai diễn nhỏ của cố nghệ sĩ Lý Ân Kỳ, một tên tuổi nghệ sĩ lão làng của màn ảnh Trung Quốc để lại nhiều ấn tượng cho người xem.

GĐXH - Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won thu hút mọi ánh nhìn bởi sự đẹp đôi và phụ kiện đắt giá.

GĐXH - Lê Bảo - nghệ sĩ cải lương, hài - khiến nhiều người xót xa khi sống tạm bợ trong nhà kho phía sau một nhà hàng, không giấy tờ tùy thân, "còn mỗi tấm thân bệnh tật".

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.

GĐXH - Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My thừa nhận không ngờ việc thanh lý đồ cũng có "bài học" và cho biết sẽ chú ý hơn.

GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có vai diễn thành công và gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim "Đồng hồ đếm ngược". Để có được sự gắn kết trên phim, nam diễn viên đã phải sống chung với Coddy trong suốt 10 ngày để cả hai thực sự hiểu nhau.

GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.

Dù sống kín tiếng nhưng hoa hậu nổi tiếng xinh đẹp, quê Hải Phòng vẫn nhận được sự quan tâm từ người ái mộ nhan sắc.

GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
