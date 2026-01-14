Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền (SN 1977, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo tài liệu điều tra, chiều 30/8/2025, mặc dù biết rõ nhóm công nhân, gồm: anh Phạm Văn B, Nguyễn Văn M, Nhữ Đức H, Hà Văn T chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn và chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Q.V (địa chỉ tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh - hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí và công trình xây dựng) vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng tại khu vực bến "Nhà Thờ" (thuộc khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Q.V. Ảnh: Cơ quan Công an.

Trong quá trình thi công hàn hồ quang tay để cố định các điểm nối khung mái tôn, do không bảo đảm yêu cầu, biện pháp an toàn, vảy hàn rơi xuống téc xăng phía dưới gây nổ, khiến anh Phạm Văn B bị tai nạn và tử vong tại chỗ.

Căn cứ kết quả điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người", quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh bị can theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về an toàn lao động. Tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên môn cho người lao động. Trang bị phương tiện bảo hộ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động.

