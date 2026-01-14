Công nhân gặp nạn tử vong khi đang làm việc, Giám đốc công ty bị khởi tố
GĐXH - Mặc dù chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn, chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng, sau đó xảy ra tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.
Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền (SN 1977, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo tài liệu điều tra, chiều 30/8/2025, mặc dù biết rõ nhóm công nhân, gồm: anh Phạm Văn B, Nguyễn Văn M, Nhữ Đức H, Hà Văn T chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn và chưa được huấn luyện an toàn lao động nhưng Đinh Quyền - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Q.V (địa chỉ tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh - hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí và công trình xây dựng) vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng tại khu vực bến "Nhà Thờ" (thuộc khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1).
Trong quá trình thi công hàn hồ quang tay để cố định các điểm nối khung mái tôn, do không bảo đảm yêu cầu, biện pháp an toàn, vảy hàn rơi xuống téc xăng phía dưới gây nổ, khiến anh Phạm Văn B bị tai nạn và tử vong tại chỗ.
Căn cứ kết quả điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người", quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục tập trung lực lượng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm minh bị can theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng lao động trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về an toàn lao động. Tổ chức huấn luyện, đào tạo chuyên môn cho người lao động. Trang bị phương tiện bảo hộ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật và biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động.
GĐXH - Anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.
GĐXH - Đối tượng Kiều Ngọc Anh đã đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
GĐXH - Chỉ sau ít ngày gây án, đối tượng cướp 2 chiếc iPhone tại một cửa hàng ở xã Văn Hiến (Nghệ An) bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
GĐXH - Các cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ.
GĐXH - Nhận đơn tố giác đối tượng Lương Ngọc Anh (trú tại Giảng Võ, Hà Nội) chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng thông qua việc nhận tiền đổi tiền mới. Công an TP Hà Nội thông báo truy tìm đối tượng này.
GĐXH - Rạng sáng ngày 14/1, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một nhà nghỉ cao tầng ở phường Hà Đông (TP Hà Nội), giải cứu thành công 7 người mắc kẹt. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi nghi vấn cố ý gây cháy.
GĐXH - Trong 24 giờ qua (từ trưa 12/1 đến trưa 13/1/2026), hệ thống Camera giám sát tích hợp AI tiếp tục ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông. Đáng chú ý, trong khi lỗi vượt đèn đỏ tại nội đô giảm nhẹ thì lỗi không thắt dây an toàn trên cao tốc lại có chiều hướng gia tăng.
GĐXH - Do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó, Nam dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu, sau đó tiếp tục dùng búa đinh đánh vào vùng đầu gây thương tích 7%.
GĐXH - Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản nhóm đối tượng gồm 23 thanh niên, cùng số lượng lớn dụng cụ gồm vật dụng giống súng và nhiều công cụ phục vụ hoạt động "đánh trận giả".
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm giao thông, hệ thống camera AI của Hà Nội đang mở rộng "vùng phủ sóng" sang cả trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Với sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực 24/7 bên màn hình giám sát, mọi hành vi từ vượt đèn đỏ cho đến lấn chiếm vỉa hè, xả rác bừa bãi đều bị phát hiện và xử lý kịp thời.
