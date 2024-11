'Cõng' nhiều tiền án vẫn đi trộm cắp

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Chí Công (SN 1988, trú tại thôn Sâm Cồn, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Chí Công tại cơ quan điều tra.

Trước đó Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận tin báo của ông P.T (SN 1976, trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn) về việc, ngày 12/11/2024 ông phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản gồm 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc máy tính và 1 chiếc xe đạp điện. Tổng giá trị tài sản khoảng 10.000.000 đồng.

Hiện trường vụ án xảy ra ở địa bàn hẻo lánh, đồi núi, ít người qua lại, đối tượng không để lại bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, bước đầu xác minh gặp nhiều khó khăn.

Qua công tác kiểm danh, kiểm diện các đối tượng nghi vấn, soát xét hệ thống camera an ninh xác định, vào tối 11/11 đối tượng xuất hiện tại khu vực hiện trường và sau đó điều khiển xe máy điện chạy hướng TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Công an huyện Hương Sơn cử tổ trinh sát phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy xét, thu thập các tài liệu về hình ảnh, làm việc với các cơ sở thu mua mà đối tượng có thể đưa tang vật đến tiêu thụ.

Đến ngày 14/11, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Chí Công và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Khám xét nơi ở của Công, công an thu giữ được 1 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc máy tính laptop là tang vật của vụ án và một số đồ vật khác có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Công quanh co chối tội nhưng trước các chứng cứ vững chắc đối tượng này phải cúi đầu nhận tội.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2008 Nguyễn Chí Công bị TAND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 8 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Năm 2016, Công bị TAND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xử phạt 7 năm tù về tội Cướp tài sản. Đến năm 2021, Nguyễn Chí Công tiếp tục bị TAND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.