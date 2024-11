Bắt giữ hai đối tượng trộm cắp liều lĩnh

Hà Nội: Danh tính 2 đối tượng dàn cảnh, trộm cắp tài sản giữa đường Nguyễn Biểu GĐXH - 2 đối tượng dàn cảnh va chạm giao thông trên đường Nguyễn Biểu (quận Ba Đình, Hà Nội), lợi dụng lúc nạn nhân không chú ý đã trộm một điện thoại di động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) đang tạm giữ hình sự các đối tượng Trần Văn Sang (SN 1993) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1981), cùng trú thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Rạng sáng 13/11/2024, bà V.T.M.T (trú khu phố 2, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết) gọi điện trình báo Công an phường về việc nhà bà bị kẻ gian đột nhập và lấy đi 20 triệu đồng tiền mặt, 03 nhẫn vàng 18k, 01 lắc vàng 18k, 01 dây chuyền bạc, 01 điện thoại di động và 04 đồng hồ đeo tay; tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Sang (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Thuận).

Nhận được tin báo, Công an phường Hàm Tiến đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Phan Thiết tiến hành điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Sang và Tuấn chính là 02 đối tượng nghi vấn đã thực hiện hành vi phạm tội.

Qua đấu tranh, Sang khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ Tuấn đi tìm nhà dân có sơ hở trong việc bảo vệ tài sản để trộm cắp. Phát hiện cửa sắt nhà bà T đang khóa bên trong, chúng đã dùng kìm cộng lực để phá khóa và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi thực hiện vụ trộm thành công, Sang đưa Tuấn 400 nghìn đồng rồi mang số tài sản còn lại về nhà cất giấu.