Đang bị đau mắt, tuyệt đối không ăn những thực phẩm này nếu không muốn bệnh nặng thêm
GĐXH - Người bị đau mắt nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ, đồng thời kết hợp xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng cách hiểu rõ đau mắt kiêng gì/nên ăn gì để hỗ trợ quá trình phục hồi đạt hiệu quả tối ưu.
Thực phẩm người đau mắt nên tránh ăn
Thực phẩm gây viêm
Bị đau mắt kiêng ăn gì gây viêm là điều thường được khuyến nghị. Bởi lẽ, các thực phẩm gây viêm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau mắt.
Vì vậy, người bị đau mắt kiêng những gì gây viêm như đồ chế biến sẵn, các món ăn chứa nhiều đường tinh luyện hoặc chất béo bão hòa, đồ ăn nhanh, khoai tây chiên, gà rán, hamburger, bánh kẹo ngọt, nước ngọt có ga, thịt xông khói… là điều cần thiết để giảm viêm, hỗ trợ quá trình lành bệnh.
Thực phẩm gây dị ứng
Các thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao gây dị ứng có thể bao gồm hải sản (tôm, cua, cá), sữa bò, trứng, đậu phộng, đậu nành và một số loại hạt khác.
Người bệnh nên chú ý theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi ăn và hạn chế tiêu thụ những thực phẩm gây dị ứng cho bản thân để giảm thiểu triệu chứng khó chịu ở mắt.
Thực phẩm có hàm lượng natri cao
Để giảm lượng natri tiêu thụ, người bị đau mắt kiêng ăn gì được đóng gói sẵn như đồ hộp, dưa muối chua, nước mắm, xì dầu và các loại bánh snack… là điều cần thiết.
Việc giảm lượng muối trong chế độ ăn giúp giảm sưng tấy, hỗ trợ quá trình hồi phục và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Thức ăn cay
Người bị đau mắt kiêng ăn ớt, tiêu, mù tạt, kim chi… là điều cần thiết để giảm thiểu kích ứng mắt và hỗ trợ quá trình lành bệnh.
Thực phẩm chứa nhiều caffein
Người bị đau mắt kiêng ăn gì, uống gì chứa caffeine như cà phê, trà đen, nước tăng lực, sô cô la… là điều cần thiết để duy trì độ ẩm cho mắt, hỗ trợ hệ thần kinh và tăng cường hiệu quả của quá trình điều trị.
Rượu bia và đồ uống có cồn
Người bị đau mắt kiêng ăn gì, uống gì chứa cồn như rượu, bia, cocktail… là điều vô cùng quan trọng.
Thay vì tiêu thụ đồ uống chứa cồn, người bệnh nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây tươi để cung cấp đủ nước và dưỡng chất cho cơ thể, hỗ trợ quá trình lành bệnh.
Người bị đau mắt nên ăn uống gì?
|
Chất dinh dưỡng
|
Thực phẩm
|
Lợi ích cho người bị đau mắt
|
Vitamin C
|
Cam, chanh, kiwi, dâu tây, ớt chuông…
|
Tăng cường miễn dịch
|
Probiotics
|
Sữa chua, thực phẩm lên men (kim chi, dưa chua)…
|
Vitamin A
|
Cà rốt, khoai lang, bí đỏ, cải bó xôi…
|
Tăng cường thị lực và duy trì sức khỏe mắt.
|
Axit béo omega-3
|
Cá hồi, cá thu, hạt lanh, hạt chia…
|
Giảm viêm nhiễm, ngăn ngừa khô mắt
|
Axit béo omega-7
|
Dầu hắc mai biển, hạt mắc-ca…
|
Vitamin E
Kẽm
Selen
|
Hạt hướng dương, hạnh nhân, hải sản, ngũ cốc nguyên hạt…
|
Flavonoids
Polyphenols
Carotenoids
|
Sô cô la đen, hành tím, tỏi, rau lá xanh đậm, các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, nho), trà xanh…
|
Uống đủ nước
|
Nước lọc, nước dừa, nước trái cây tươi không bổ sung đường…
|
Duy trì độ ẩm cho mắt
Escargot - món ốc sên đặc sản Pháp được lòng Tăng Thanh Hà có gì đặc biệt?Ăn - 1 giờ trước
GĐXH - Ngọc nữ Tăng Thanh Hà khá chuộng món ăn nổi tiếng của nước Pháp, mỗi lần đến Paris đều không quên thưởng thức.
Mẹ 9X mang 'quán hủ tiếu gõ' vào bếp nhà để chiều sở thích các conĂn - 3 giờ trước
Quầy hủ tiếu gõ với tủ kính, tô nhựa và thực đơn viết tay trong căn bếp của Thu Hoàng khiến các con thích thú vì giống quán ăn.
Đậu phụ rẻ bèo mà "đỉnh chóp": 6 cách trộn ngon "nhức nách", dáng thon gọn bất ngờĂn - 6 giờ trước
Chỉ với hộp đậu phụ rẻ bèo, chị em đã có ngay 6 món trộn giảm cân cực "cuốn", vóc dáng thon gọn mà không lo nhịn đói hay tốn thời gian.
Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thưĂn - 17 giờ trước
GĐXH – Đây là loại quả quen thuộc, giá rẻ, dễ tìm và có thể chế biến thành nhiều món ngon trong bữa ăn của người Việt. Việc ăn chuối vào buổi sáng có thể hỗ trợ ổn định huyết áp, trẻ hóa và góp phần bảo vệ sức khỏe.
Rã đông thịt lợn đừng chỉ ngâm nước: 5 cách giúp thịt mềm nhanh mà vẫn tươi ngon như mới muaĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia đình hiện nay có thói quen mua thịt lợn một lần rồi chia nhỏ, bảo quản trong ngăn đông để dùng dần. Cách này vừa tiết kiệm thời gian đi chợ vừa giúp chủ động chuẩn bị bữa ăn. Tuy nhiên, khâu rã đông lại khiến không ít người “đau đầu”.
Không phải muối, đây mới là thứ giúp gạch cua đóng mảng cực dày, bát canh thơm nứcĂn - 21 giờ trước
Để có bát canh cua "vạn người mê", hãy áp dụng đúng quy trình 4 bước sau.
Cảnh báo quan trọng với nồi chiên không dầu: Dùng sai cách gây rủi ro cho sức khỏeĂn - 23 giờ trước
GĐXH - Nồi chiên không dầu đã trở thành thiết bị “quốc dân” vì sự tiện lợi. Đằng sau sự tiện lợi đó là không ít sai lầm trong quá trình sử dụng, những thói quen tưởng nhỏ nhưng có thể khiến món ăn kém ngon, thiết bị nhanh hỏng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.
Bị đau mắt đỏ nên ăn gì?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Một chế độ ăn uống hợp lý còn cung cấp dưỡng chất cần thiết để ngăn ngừa tình trạng khô mắt và giảm nguy cơ xuất hiện biến chứng như xuất huyết kết mạc, loét giác mạc…
Mờ mắt, mỏi mắt nên ăn gì? 'Siêu thực phẩm' giúp phục hồi thị lực và ngăn ngừa đục thủy tinh thểĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Khi xuất hiện tình trạng mắt mờ, bạn nên điều chỉnh lối sinh hoạt, vận động và chế độ dinh dưỡng theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Đồng thời, người bị mờ mắt có thể cân nhắc bổ sung các nhóm thực phẩm tốt cho mắt sau.
Ai mang cơm trưa đi làm, nếu có 3 món ăn này thì nên bỏ ngayĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cảnh báo, đặc biệt có 3 nhóm thực phẩm không nên để qua đêm rồi tiếp tục hâm nóng nhiều lần để ăn trưa.
Loại lá nhiều gia đình trồng ở ban công, chế biến thành món ngon tốt cho xương khớp tuổi trung niênĂn
GĐXH - Không chỉ dùng làm cảnh hay hái quả để nấu ăn, cây cảnh này được nhiều gia đình trồng ở ban công. Lá của chúng có thể chế biến thành các món ngon hỗ trợ xương khớp và giải nhiệt hiệu quả trong ngày hè phù hợp cho người trung niên.