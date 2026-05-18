Đang bị đau mắt, tuyệt đối không ăn những thực phẩm này nếu không muốn bệnh nặng thêm

Thứ hai, 07:10 18/05/2026 | Ăn
GĐXH - Người bị đau mắt nên tuân thủ chỉ định của bác sĩ, đồng thời kết hợp xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý bằng cách hiểu rõ đau mắt kiêng gì/nên ăn gì để hỗ trợ quá trình phục hồi đạt hiệu quả tối ưu.

Thực phẩm người đau mắt nên tránh ăn

Thực phẩm gây viêm

Bị đau mắt kiêng ăn gì gây viêm là điều thường được khuyến nghị. Bởi lẽ, các thực phẩm gây viêm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau mắt.

Vì vậy, người bị đau mắt kiêng những gì gây viêm như đồ chế biến sẵn, các món ăn chứa nhiều đường tinh luyện hoặc chất béo bão hòa, đồ ăn nhanh, khoai tây chiên, gà rán, hamburger, bánh kẹo ngọt, nước ngọt có ga, thịt xông khói… là điều cần thiết để giảm viêm, hỗ trợ quá trình lành bệnh.

Thực phẩm gây dị ứng

Các thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao gây dị ứng có thể bao gồm hải sản (tôm, cua, cá), sữa bò, trứng, đậu phộng, đậu nành và một số loại hạt khác.

Người bệnh nên chú ý theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi ăn và hạn chế tiêu thụ những thực phẩm gây dị ứng cho bản thân để giảm thiểu triệu chứng khó chịu ở mắt.

Thực phẩm có hàm lượng natri cao

Để giảm lượng natri tiêu thụ, người bị đau mắt kiêng ăn gì được đóng gói sẵn như đồ hộp, dưa muối chua, nước mắm, xì dầu và các loại bánh snack… là điều cần thiết. 

Việc giảm lượng muối trong chế độ ăn giúp giảm sưng tấy, hỗ trợ quá trình hồi phục và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Thức ăn cay

Người bị đau mắt kiêng ăn ớt, tiêu, mù tạt, kim chi… là điều cần thiết để giảm thiểu kích ứng mắt và hỗ trợ quá trình lành bệnh.

Thực phẩm chứa nhiều caffein

Người bị đau mắt kiêng ăn gì, uống gì chứa caffeine như cà phê, trà đen, nước tăng lực, sô cô la… là điều cần thiết để duy trì độ ẩm cho mắt, hỗ trợ hệ thần kinh và tăng cường hiệu quả của quá trình điều trị.

Rượu bia và đồ uống có cồn

Người bị đau mắt kiêng ăn gì, uống gì chứa cồn như rượu, bia, cocktail… là điều vô cùng quan trọng.

Thay vì tiêu thụ đồ uống chứa cồn, người bệnh nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây tươi để cung cấp đủ nước và dưỡng chất cho cơ thể, hỗ trợ quá trình lành bệnh.

Người bị đau mắt nên ăn uống gì?

Chất dinh dưỡng

Thực phẩm

Lợi ích cho người bị đau mắt

Vitamin C

Cam, chanh, kiwi, dâu tây, ớt chuông…

Tăng cường miễn dịch

Probiotics

Sữa chua, thực phẩm lên men (kim chi, dưa chua)…

Vitamin A

Cà rốt, khoai lang, bí đỏ, cải bó xôi…

Tăng cường thị lực và duy trì sức khỏe mắt.

Axit béo omega-3

Cá hồi, cá thu, hạt lanh, hạt chia…

Giảm viêm nhiễm, ngăn ngừa khô mắt

Axit béo omega-7

Dầu hắc mai biển, hạt mắc-ca…

Vitamin E

Kẽm

Selen

Hạt hướng dương, hạnh nhân, hải sản, ngũ cốc nguyên hạt…

Flavonoids

Polyphenols

Carotenoids

Sô cô la đen, hành tím, tỏi, rau lá xanh đậm, các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, nho), trà xanh…

Uống đủ nước

Nước lọc, nước dừa, nước trái cây tươi không bổ sung đường…

Duy trì độ ẩm cho mắt
GĐXH- Khi bị nhiệt miệng, lựa chọn thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa là rất quan trọng. Các thực phẩm này không chỉ giúp giảm đau khi ăn mà còn cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Hãy tham khảo những món ăn phù hợp để phục hồi nhanh chóng và hiệu quả.

GĐXH - Người bệnh ung thư nên kiêng hoặc hạn chế các loại thực phẩm sau: Món ăn chiên rán, chế biến sẵn; thức ăn cứng, chua, cay, khó tiêu hóa; thức ăn chứa nhiều cồn, gia vị, muối, đường, chất béo bão hòa, nấm mốc…

