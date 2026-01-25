Công thức làm 6 món bánh áp chảo chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ chất, con mê tít, mẹ chẳng còn lo muộn làm
Đừng chỉ quanh quẩn với bún, phở hay bánh mì mua vội ven đường, hãy thử ngay 6 công thức bánh bữa sáng "siêu tốc" vừa ngon, vừa đủ dinh dưỡng, giúp mẹ thảnh thơi mà con vẫn có khởi đầu hoàn hảo.
Nỗi ám ảnh mang tên "Sáng nay cho con ăn gì?" luôn khiến các mẹ bỉm sữa đau đầu, nhất là khi quỹ thời gian buổi sáng chỉ vỏn vẹn chưa đầy 30 phút. Thay vì để con ăn mãi những món quen thuộc như bao tử, xôi hay bánh mì, mẹ có thể biến tấu căn bếp nhỏ với 6 loại bánh áp chảo đầy màu sắc. Chỉ cần vài thao tác trộn - rán đơn giản trong 10 phút, mẹ đã có ngay những chiếc bánh mềm thơm, dễ nhai, lại khéo léo "giấu" thêm rau củ và ngũ cốc. Những món bánh này không chỉ giúp bé ăn ngon miệng mà còn đảm bảo năng lượng bền bỉ cho một ngày dài học tập.
1. Bánh trứng rau củ: "Vũ khí" cho bé lười ăn rau
Đây chính là món "quốc dân" trong lòng các mẹ vì cực kỳ dễ làm mà lại giải quyết được khâu lười ăn rau của trẻ. Sự kết hợp giữa trứng béo ngậy và vị ngọt tự nhiên từ cà rốt, rau bina khiến món bánh này trở nên hấp dẫn lạ kỳ. Mẹ chỉ cần chuẩn bị 2 quả trứng, chút bột mì, cà rốt thái nhỏ và rau bina đã chần sơ.
Sau khi trộn đều tất cả thành hỗn hợp sệt, mẹ múc từng muỗng đổ vào chảo chống dính đã phết lớp dầu mỏng. Chỉ cần rán vàng đều hai mặt là bé đã có ngay bữa sáng giàu vitamin và protein, ăn kèm một cốc sữa nóng là "chuẩn bài" dinh dưỡng.
2. Bánh hoài sơn táo đỏ: Vị ngọt thanh khiết giúp bé ấm bụng
Với những bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc thích vị ngọt nhẹ, bánh hoài sơn (củ mài) và táo đỏ là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Hoài sơn có tác dụng kiện tỳ vị, trong khi táo đỏ mang lại vị ngọt tự nhiên mà không cần thêm đường.
Mẹ đem hoài sơn hấp chín rồi nghiền nhuyễn, trộn cùng một quả trứng, ít bột mì và táo đỏ cắt vụn. Nặn hỗn hợp thành những viên tròn nhỏ rồi ép dẹt, đem áp chảo nhỏ lửa cho đến khi bánh phồng nhẹ và thơm nức. Cảm giác cắn một miếng bánh mềm như mây, tan ngay trong miệng chắc chắn sẽ khiến bé thích mê.
3. Bánh khoai tím yến mạch: Năng lượng bền bỉ từ ngũ cốc
Nếu muốn bổ sung thêm chất xơ và giúp con no lâu hơn đến tận giờ trưa, mẹ đừng bỏ qua món bánh tím lịm bắt mắt này. Khoai lang tím hấp chín nghiền nát, trộn cùng yến mạch ăn liền đã ngâm mềm với sữa tươi, thêm chút bột mì và trứng là hoàn thành phần cốt bánh.
Khi áp chảo, mùi thơm của yến mạch quyện với vị bùi của khoai tạo nên một hương vị rất đặc trưng. Món này không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn cung cấp lượng tinh bột chuyển hóa chậm, giúp bé duy trì sự tập trung tốt hơn khi ở trường.
4. Bánh ngô xúc xích: Hương vị đậm đà, bé ăn "vèo vèo"
Nhiều bé lại có xu hướng thích những món đậm đà, mặn mặn một chút để kích thích vị giác buổi sáng. Khi đó, sự kết hợp giữa những hạt ngô ngọt giòn sần sật và xúc xích thơm lừng sẽ là "chân ái". Mẹ chỉ cần trộn ngô ngọt, xúc xích thái hạt lựu vào hỗn hợp bột mì trứng, thêm một xíu muối cho đậm đà. Khi rán, lớp rìa bánh sẽ hơi cháy cạnh giòn giòn, bên trong lại mềm ngọt vị ngô. Đây thường là món biến mất nhanh nhất trên đĩa vì hương vị rất gần gũi và "nịnh" miệng các bạn nhỏ.
5. Bánh chuối sữa: Mềm mịn như bánh pudding
Với những mẹ có con đang tuổi mọc răng hoặc thích ăn đồ mềm, món bánh chuối sữa này chính là gợi ý vàng. Chỉ cần một quả chuối chín thơm nghiền nhuyễn, trộn cùng sữa tươi, trứng và bột mì thành hỗn hợp lỏng vừa phải.
Khi đổ vào chảo, mẹ sẽ thấy những bong bóng nhỏ li ti nổi lên, đó là lúc bánh đang chín dần và lan tỏa mùi thơm ngào ngạt của chuối chín. Bánh có độ mềm mướt như bánh pudding, vị ngọt tự nhiên thanh tao, rất giàu kali và canxi, đảm bảo bé sẽ chủ động cầm ăn mà không cần mẹ phải giục.
6. Bánh rau bina tép đồng: Giải pháp bổ sung canxi tự nhiên
Nhiều mẹ lo lắng con thiếu canxi nhưng lại ngại cho con uống thực phẩm chức năng quá sớm, vậy thì hãy thử đưa tép đồng vào bữa sáng. Tép khô (loại nhỏ, vỏ mỏng) sau khi ngâm rửa sạch, đem trộn cùng rau bina thái nhỏ, trứng và bột mì. Vị mặn mòi của tép hòa quyện cùng vị thanh mát của rau tạo nên một món bánh vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng. Đây là cách cực kỳ thông minh để mẹ bổ sung vi chất và canxi cho con thông qua thực phẩm tự nhiên, giúp xương chắc khỏe mà bé lại chẳng hề cảm thấy tanh hay khó ăn.
Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc trong tủ lạnh và vài phút đứng bếp, mẹ hoàn toàn có thể thay đổi thực đơn buổi sáng cho con một cách khoa học và đầy cảm hứng. Chúc mẹ thành công với những mẻ bánh thơm ngon để mỗi buổi sáng của cả nhà đều tràn ngập niềm vui và năng lượng!
