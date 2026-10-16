Công viên Thủ Lệ sắp dỡ rào: 70% diện tích thành không gian mở, vườn thú không còn lồng sắt

Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa ở những khu vực nào? GĐXH - Theo Sở Xây dựng, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng như khu vực quanh bệnh viện, trạm y tế, trường mầm non, trường học hay các địa bàn có nhiều phản ánh bức xúc của cử tri cũng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Công viên Thủ Lệ là ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Công viên được xây dựng từ giai đoạn 1975 - 1976, có diện tích khoảng 8,7 ha mặt nước cùng hệ thống gò đồi, cây xanh cổ thụ di sản và di tích quốc gia đặc biệt đền Voi Phục (Thăng Long Tứ Trấn), nơi đây có địa hình lòng chảo độc đáo bậc nhất nội đô.

Dẫu vậy, sau gần 50 năm sử dụng, hạ tầng xuống cấp trầm trọng cùng bức tường rào bê tông khép kín đã biến công viên thành một "ốc đảo" tách biệt khỏi đời sống phố thị.

Đồ án quy hoạch mới với triết lý "Cộng sinh sinh thái – Khơi thông di sản – Đô thị đa tầng" đặt mục tiêu phá bỏ tư duy đóng khung này sẽ dỡ bỏ toàn bộ tường rào bao quanh để người dân có thể tự do tản bộ, tiếp cận mặt nước và các tiện ích công cộng mà không gặp rào cản.

Đồng thời hệ thống quảng trường mở và cầu đi bộ liên kết trực tiếp với ga ngầm S8 của tuyến metro Nhổn – Ga Hà Nội, giúp công viên trở thành điểm nút giao thông xanh thân thiện, dễ tiếp cận.

Phối cảnh minh họa khu vực cầu ra đảo trong công viên (Ảnh: Đơn vị tư vấn).

Điểm thay đổi mang tính cốt lõi của đồ án nằm ở khu vực nuôi nhốt thú. Thay vì trải rộng như trước, khu vườn thú bảo tồn có kiểm soát sẽ được quy hoạch tập trung trong khoảng 30% diện tích, nhưng nâng cấp toàn diện theo mô hình Eco-Zoo.

Tư duy "xem thú trong lồng sắt" của thế kỷ trước sẽ bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, động vật được sinh sống trong môi trường bán hoang dã mô phỏng sát nhất với sinh cảnh tự nhiên. Ranh giới cách ly với con người sẽ sử dụng hào nước sinh thái, rào chìm và hệ thống vách kính chịu lực xuyên thấu.

Bên cạnh việc nâng cao phúc lợi động vật, đồ án dự kiến ứng dụng công nghệ sinh học tiên tiến để giải quyết dứt điểm bài toán ô nhiễm mùi hôi tồn tại nhiều năm qua.

Nhằm trả lại sự tôn nghiêm cho đền Voi Phục, đồ án đề xuất di dời toàn bộ khu vui chơi cảm giác mạnh phát ra tiếng ồn lớn. Thay vào đó là một "khoảng lùi sinh thái" với thảm cây xanh tĩnh lặng bao quanh đền, đưa di tích lịch sử tâm linh này trở thành hạt nhân điều tiết không gian cảnh quan cho toàn bộ công viên.

Quy mô khu đất nghiên cứu quy hoạch đợt này rộng hơn 18,9 ha (trong đó diện tích lập quy hoạch khoảng 188.477 m² và 508 m² dự kiến mở đường). Theo khảo sát từ đơn vị tư vấn và xác nhận từ UBND phường Giảng Võ, trong ranh giới nghiên cứu có khoảng 37 hộ dân (khoảng 150 nhân khẩu) nằm trên mặt đường Kim Mã và Cầu Giấy.

Toàn bộ các hộ này vốn thuộc chỉ giới quy hoạch công viên cây xanh từ trước; cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát, kiểm đếm chi tiết số liệu để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định.