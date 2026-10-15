Đề xuất đổi cách cắm biển báo cao tốc, ưu tiên thời gian phản ứng của tài xế

Hà Nội sẽ ưu tiên cắt tỉa, dịch chuyển bớt cây hoa sữa ở những khu vực nào? GĐXH - Theo Sở Xây dựng, những vị trí nhạy cảm về sức khỏe cộng đồng như khu vực quanh bệnh viện, trạm y tế, trường mầm non, trường học hay các địa bàn có nhiều phản ánh bức xúc của cử tri cũng thuộc diện xử lý khẩn cấp.

Điểm thay đổi mang tính đột phá nhất trong dự thảo lần này là việc đoạn tuyệt với các cự ly đặt biển báo cứng nhắc, mà chuyển sang cơ chế tính toán linh hoạt dựa trên tốc độ thực tế để bảo đảm tài xế luôn có đủ khoảng cách quan sát và xử lý an toàn.

Thay đổi kỹ thuật cốt lõi tập trung vào khoảng cách bố trí biển cảnh báo nguy hiểm. Thay vì áp dụng cự ly cố định như trước, cơ quan soạn thảo đề xuất bảng khoảng cách gắn chặt với tốc độ vận hành, trong đó ưu tiên sử dụng số liệu tốc độ khai thác thực tế hoặc tốc độ thiết kế của tuyến đường kết hợp yếu tố tầm nhìn, địa hình.

Quy định cắm biển chỉ dẫn trước nút giao ở cự ly cứng từ 20 - 25 mét trên đường thông thường cũng được bãi bỏ để tính toán lại theo vận tốc xe chạy.

Việc căn chỉnh theo tốc độ giúp các phương tiện di chuyển nhanh không bị giật mình, có đủ thời gian phanh giảm tốc hoặc đổi làn an toàn. Vị trí biển cấm cũng được quy định chặt chẽ, phải đặt chính xác tại nơi bắt đầu có hiệu lực hoặc phải lắp kèm biển phụ ghi rõ cự ly nếu địa hình buộc phải đặt trước.

Điểm thay đổi mang tính đột phá nhất trong dự thảo lần này là việc đoạn tuyệt với các cự ly đặt biển cứng nhắc, chuyển sang cơ chế tính toán linh hoạt dựa trên tốc độ thực tế để bảo đảm tài xế luôn có đủ khoảng cách quan sát và xử lý an toàn.

Trên mạng lưới cao tốc, dự thảo bổ sung hàng loạt tiện ích hỗ trợ người lái và phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

Đáng chú ý là đề xuất tích hợp trực tiếp số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát giao thông và lực lượng cứu nạn lên hệ thống biển chỉ dẫn, đồng thời bổ sung biển báo định hướng đến các điểm dừng xe khẩn cấp khi xe gặp sự cố.

Đối với biển báo điện tử thông tin thay đổi, quy chuẩn mới làm rõ nguyên tắc vận hành, đồng thời đưa vào mã màu thể hiện trạng thái giao thông trên sơ đồ nút giao, giúp lái xe từ xa nhận diện sớm các điểm nghẽn để kịp thời chọn lộ trình thay thế.

Hệ thống đèn tín hiệu và chỉ dẫn chuyên biệt cũng được rà soát để loại bỏ nguy cơ gây nhiễu loạn thị giác.

Dự thảo nghiêm cấm sử dụng một đồng hồ đếm ngược chung cho nhiều cụm đèn khi tiềm ẩn rủi ro gây hiểu nhầm tín hiệu, làm rõ phạm vi áp dụng của đèn hình mũi tên và đèn hiển thị riêng theo từng làn xe hoặc loại phương tiện.

Nhằm bắt kịp xu hướng phương tiện xanh, ký hiệu nhận diện xe điện chính thức được đề xuất đưa vào hệ thống biển báo, kết hợp linh hoạt hóa quy cách biển trên đường cấp thấp và cập nhật chuẩn hóa tên gọi địa danh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới.

Dự thảo đã tổng hợp hơn ba trăm ý kiến chuyên môn từ ba mươi tám cơ quan, ban ngành trước khi hoàn thiện. Quy chuẩn mới được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ các bất cập nảy sinh trong thực tiễn, chuẩn hóa hạ tầng báo hiệu và gia tăng tối đa biên độ an toàn cho người điều khiển phương tiện trên toàn quốc.