Đề xuất đổi cách cắm biển báo cao tốc, ưu tiên thời gian phản ứng của tài xế
GĐXH - Cục Đường bộ Việt Nam đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ thay thế cho quy chuẩn hiện hành, nhằm đồng bộ hóa với Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới.
Điểm thay đổi mang tính đột phá nhất trong dự thảo lần này là việc đoạn tuyệt với các cự ly đặt biển báo cứng nhắc, mà chuyển sang cơ chế tính toán linh hoạt dựa trên tốc độ thực tế để bảo đảm tài xế luôn có đủ khoảng cách quan sát và xử lý an toàn.
Thay đổi kỹ thuật cốt lõi tập trung vào khoảng cách bố trí biển cảnh báo nguy hiểm. Thay vì áp dụng cự ly cố định như trước, cơ quan soạn thảo đề xuất bảng khoảng cách gắn chặt với tốc độ vận hành, trong đó ưu tiên sử dụng số liệu tốc độ khai thác thực tế hoặc tốc độ thiết kế của tuyến đường kết hợp yếu tố tầm nhìn, địa hình.
Quy định cắm biển chỉ dẫn trước nút giao ở cự ly cứng từ 20 - 25 mét trên đường thông thường cũng được bãi bỏ để tính toán lại theo vận tốc xe chạy.
Việc căn chỉnh theo tốc độ giúp các phương tiện di chuyển nhanh không bị giật mình, có đủ thời gian phanh giảm tốc hoặc đổi làn an toàn. Vị trí biển cấm cũng được quy định chặt chẽ, phải đặt chính xác tại nơi bắt đầu có hiệu lực hoặc phải lắp kèm biển phụ ghi rõ cự ly nếu địa hình buộc phải đặt trước.
Trên mạng lưới cao tốc, dự thảo bổ sung hàng loạt tiện ích hỗ trợ người lái và phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.
Đáng chú ý là đề xuất tích hợp trực tiếp số điện thoại đường dây nóng của cảnh sát giao thông và lực lượng cứu nạn lên hệ thống biển chỉ dẫn, đồng thời bổ sung biển báo định hướng đến các điểm dừng xe khẩn cấp khi xe gặp sự cố.
Đối với biển báo điện tử thông tin thay đổi, quy chuẩn mới làm rõ nguyên tắc vận hành, đồng thời đưa vào mã màu thể hiện trạng thái giao thông trên sơ đồ nút giao, giúp lái xe từ xa nhận diện sớm các điểm nghẽn để kịp thời chọn lộ trình thay thế.
Hệ thống đèn tín hiệu và chỉ dẫn chuyên biệt cũng được rà soát để loại bỏ nguy cơ gây nhiễu loạn thị giác.
Dự thảo nghiêm cấm sử dụng một đồng hồ đếm ngược chung cho nhiều cụm đèn khi tiềm ẩn rủi ro gây hiểu nhầm tín hiệu, làm rõ phạm vi áp dụng của đèn hình mũi tên và đèn hiển thị riêng theo từng làn xe hoặc loại phương tiện.
Nhằm bắt kịp xu hướng phương tiện xanh, ký hiệu nhận diện xe điện chính thức được đề xuất đưa vào hệ thống biển báo, kết hợp linh hoạt hóa quy cách biển trên đường cấp thấp và cập nhật chuẩn hóa tên gọi địa danh theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới.
Dự thảo đã tổng hợp hơn ba trăm ý kiến chuyên môn từ ba mươi tám cơ quan, ban ngành trước khi hoàn thiện. Quy chuẩn mới được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ các bất cập nảy sinh trong thực tiễn, chuẩn hóa hạ tầng báo hiệu và gia tăng tối đa biên độ an toàn cho người điều khiển phương tiện trên toàn quốc.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Dự án hơn 817 tỷ chậm tiến độ, Thanh Hóa sẽ đưa nhà thầu vi phạm vào 'danh sách đen'Thời sự -
GĐXH - Thanh Hóa sẽ đưa các nhà thầu chậm tiến độ Tiểu dự án hạ tầng đô thị Ngọc Lặc do yếu tố chủ quan vào "danh sách đen".
Điệp khúc thời tiết kéo dài đến hết tuần tại Hà Nội và Bắc BộThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nhiều đến cuối tuần. Mức nhiệt cao nhất dao động từ 33 - 34 độ.
Tin sáng 15/10: Shark Bình xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án; Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027Thời sự -
GĐXH - Cơ quan điều tra xác định có 46 bị hại đầu tư vào đồng tiền số Antex, bị chiếm đoạt 67 tỉ đồng, Shark Bình có đơn xin được khắc phục toàn bộ hậu quả; Bộ Công Thương đề xuất dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn từ đầu năm 2027...
Các Anh hùng liệt sĩ Chiến dịch Mậu Thân 1968 đã tới nơi an nghỉThời sự -
SKĐS - Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM đón các Anh hùng liệt sĩ trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 về an nghỉ trong nghĩa tình và lòng biết ơn của người dân Thành phố và nhân dân cả nước.
Thủ tướng và các đồng chí nguyên lãnh đạo trực tiếp di chuyển hài cốt liệt sĩThời sự -
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trực tiếp di chuyển hài cốt Anh hùng liệt sĩ.
Tin sáng 14/10: Mưa dông lại kéo dài ở Trung Bộ và Nam Bộ; Khi nào cư dân tại 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản được tự làm sổ đỏ?Xã hội -
GĐXH - Mưa dông sẽ tiếp diễn ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, đề phòng nguy cơ sạt lở, lũ quét; UBND TP Hà Nội đề xuất cho phép người mua nhà tại 12 dự án vi phạm liên quan ông Lê Thanh Thản tự nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ.
Dự báo thời tiết hôm nay: Nơi nắng nóng kéo dài cả tuần, nơi mưa như trút nướcThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trạng thái nắng nhiều còn kéo dài nhiều ngày tới tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong khi từ Quảng Trị trở vào Nam Bộ tiếp tục có mưa nhiều.
Vành đai 3 'cõng' xe gấp 8 lần thiết kế: Làm sao để di chuyển an toàn, tránh ùn tắc?Thời sự -
GĐXH - Tuyến đường trên cao từ cầu Thanh Trì sang cầu Thăng Long mỗi ngày đêm tiếp nhận 100.000 – 120.000 lượt xe, gấp 6 đến 8 lần công suất ban đầu. Chỉ cần một cú phanh gấp hay một pha tạt đầu thiếu quan sát, cả tuyến đường sẽ ngay lập tức rơi vào cảnh ùn tắc hàng cây số.
Miền Bắc nắng ráo kéo dài, thời tiết Hà Nội mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?Thời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời nắng ráo. Thủ đô Hà Nội mức nhiệt cao nhất 33 độ.
Compass Tech đưa dữ liệu đo lường OOH lên thời gian thực lần đầu tại Việt NamThời sự -
Compass Tech chính thức ra mắt hệ thống camera AI giúp cập nhật chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo ngoài trời theo thời gian thực.