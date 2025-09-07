CSGT TP HCM nêu 1 tình huống giao thông nhiều người cần biết
Hành vi vượt xe xảy ra thường xuyên trên đường, nếu không chú ý sẽ dễ vi phạm luật giao thông.
Ngày 7-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) vừa nêu tình huống giao thông tài xế cần biết.
Theo PC08, quá trình lưu thông, hành vi vượt xe xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên, nếu không tuân thủ đúng quy định, đặc biệt trong những khu vực đặc thù như hầm đường bộ, người điều khiển có thể đối mặt với mức phạt nghiêm khắc.
Vượt xe là gì?
Căn cứ theo Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định "Vượt xe là tình huống giao thông trên đường mà mỗi chiều đường xe chạy chỉ có một làn đường dành cho xe cơ giới, xe đi phía sau di chuyển sang bên trái để di chuyển lên trước xe phía trước".
Tuy nhiên, đây là một trong những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nếu không được thực hiện đúng cách và tại vị trí phù hợp. Đặc biệt, vượt xe cần tuân thủ các quy định về tín hiệu, điều kiện đường sá và hành vi nhường đường của phương tiện phía trước.
Những điều kiện cần có để được vượt xe
Theo Điều 14 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt như sau:
- Trên đường có từ hai làn đường dành cho xe cơ giới cùng chiều trở lên được phân biệt bằng vạch kẻ đường, xe đi phía sau di chuyển lên trước xe phía trước thì áp dụng quy tắc sử dụng làn đường quy định tại Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024.
- Khi vượt các xe phải vượt bên trái; trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được vượt về bên phải.
- Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải.
- Khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước phải quan sát phần đường phía trước. Nếu đủ điều kiện an toàn thì phải giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ phải để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết được vượt và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được cản trở đối với xe xin vượt.
Trường hợp có chướng ngại vật hoặc không đủ điều kiện an toàn thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước có tín hiệu rẽ trái để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết là chưa được vượt.
- Xe xin vượt phải có báo hiệu nhấp nháy bằng đèn chiếu sáng phía trước hoặc còi, trừ loại xe thô sơ không có đèn chiếu sáng và còi. Khi vượt xe phải có tín hiệu báo hướng chuyển, tín hiệu báo hướng chuyển được sử dụng, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau trong suốt quá trình vượt xe. Trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
Không được vượt xe trong trường hợp sau đây:
+ Khi không bảo đảm các điều kiện quy định nêu trên.
+ Trên cầu hẹp có một làn đường.
+ Đường cong có tầm nhìn bị hạn chế.
+ Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế.
+ Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.
+ Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt.
+ Khi gặp xe ưu tiên.
+ Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường.
+ Khi có người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.
+ Trong hầm đường bộ.
Mức phạt lỗi vượt xe không đúng quy định năm 2025
Từ ngày 1-1-2025, mức phạt lỗi vượt xe không đúng quy định sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cụ thể các mức phạt như sau:
1. Đối với xe ô tô, tương tự xe ô tô:
- Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe: Nếu vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép.
- Phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe: Nếu vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông.
2. Đối với xe mô tô, xe gắn máy
- Phạt tiền từ 200.000-400.000 đồng: Nếu không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe.
- Phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng: Nếu vượt bên phải trong trường hợp không được phép.
- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đồng: Nếu vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt đối với loại phương tiện đang điều khiển, trừ các hành vi vượt bên phải trong trường hợp không được phép.
- Phạt tiền từ 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe: Nếu vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông.
