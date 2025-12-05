Sức khỏe các nạn nhân vụ cháy quán ăn TP Hồ Chí Minh hiện ra sao?
GĐXH - Liên quan đến các nạn nhân bị thương vụ cháy quán ăn ở TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, hai nạn nhân còn tỉnh táo đang được hồi sức tích cực.
Theo TTXVN, sáng 5/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũ) tiếp nhận 6 nạn nhân từ vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1 cũ) do Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến. Trong đó có 2 trường hợp người bệnh còn tỉnh táo, 4 trường hợp còn lại tím tái, đã ngưng tim ngưng thở trước khi đến viện.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, tiến hành hồi sức cấp cứu, đồng thời phối hợp với ê kíp hồi sức và ECMO ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2.
Sau khi được hồi sức, hai trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục chẩn đoán và hồi sức chuyên sâu gồm: Trần T.T.T (nữ, SN 2004) và Trần T.T.N.K (nữ, SN 2007).
Tại khoa Cấp cứu, các chuyên gia cấp cứu, hồi sức và hô hấp tiến hành khám, hội chẩn, xử lý vết thương, chụp X-quang và MSCT. Kết quả cho thấy, bệnh nhân K bị tổn thương phổi do khói nhẹ, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán - mặt, hô hấp ổn định; nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí nên được nội soi phế quản để đánh giá. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp tục theo dõi.
Bệnh nhân Trần T.T.T có tổn thương phổi do muội than ở mức độ nhiều hơn; gãy xương sườn 4 - 5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được nhập khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị, theo dõi tràn khí màng phổi và khí dung giãn phế quản.
4 trường hợp còn lại, dù đã được ê kíp hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 tích cực cấp cứu, kích hoạt ECMO, nhưng do tình trạng quá nặng, đều trong tình trạng ngưng tim trước nhập viện nên được xác định đã tử vong.
Theo VOV, trưa 5/12, đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ, công an TP.HCM cũng đến thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại quán bún ốc đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
