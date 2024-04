Cú lừa hơn 3 tỉ đồng của 'thầy phong thủy' đối với hai vợ chồng nhờ mua đất

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 3 tỉ đồng. Đáng chú ý, đối tượng trong vụ việc này được xác định là "thầy phong thủy" Bùi Gia Long (SN 1994, trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Nguyên nhân được xác định do tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng internet bị thua lỗ nên Long đã lừa bán đất của người khác nhờ đứng tên để lấy tiền trả nợ…



Theo đó, sự việc xuất phát từ đơn trình báo của vợ chồng anh N.V.T (SN 1986) và chị N.T.L (SN 1988, cùng trú tại huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội) gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Công an thị xã Mỹ Hào. Theo nạn nhân, thông qua các mối quan hệ, vào khoảng năm 2021, vợ chồng anh T. có quen Long và biết người này có khả năng xem phong thủy. Do muốn việc làm của mình được suôn sẻ nên vợ chồng anh T. đã mời Long đến nhà xem.

Khi hoàn tất việc đặt phong thủy, Long nói với vợ chồng nạn nhân rằng, trong vòng 2 năm kể từ ngày lập bàn thờ kinh doanh, buôn bán về bất động sản sẽ có lời. Sau đó sự trùng hợp này đã xảy ra khi việc làm ăn cùa vợ chồng anh T. có phần khởi sắc hơn khiến nạn nhân đặt niềm tin vào người thầy phong thủy này.

Chân dung thầy phong thủy Bùi Gia Long lừa hơn 3 tỉ đồng của nạn nhân. Ảnh: Cơ quan Công an

Khoảng giữa năm 2021, Long đã đưa anh T. đi xem hai mảnh đất (1 ở huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và 1 ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Do tin tưởng thầy phong thủy nên vợ chồng nạn nhân vay mượn tiền của người thân và đưa cho Long hơn 500 triệu đồng để nhờ mua đất.

Để có vốn làm ăn, vợ chồng anh T. đã bán thửa đất số 73 (ở xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội, là căn nhà đang ở) cho một người hàng xóm với giá 6 tỉ đồng. Đáng chú ý, trong suốt quá trình vợ chồng nạn nhân giao dịch, mua bán đất và nhà ở, đối tượng Long đều có mặt ở đó. Vì vậy, Long bảo với nạn nhân chuyển tiền cho anh ta để tìm mua đất và được anh T. đồng ý.

Ngày 12/3/2022, vợ chồng anh T. đã chuyển cho Long 7 lần, với tổng số tiền 2 tỉ đồng để nhờ đối tượng mua đất ở thị xã Mỹ Hào. Tuy nhiên, sau đó anh T. phát hiện mảnh đất nhờ Long mua giúp đã bị đối tượng bán cho người khác.

Cũng theo lời khai của nạn nhân, ngày 15/4/2022, anh T. chuyển khoản cho Long số tiền hơn 1,4 tỉ đồng để nhờ thầy phong thủy mua đất thổ cư và đất vườn ở huyện Cao Phong (Hoà Bình)…

Sau nhiều lần trao đổi với Long không thành, vợ chồng anh T. đã làm đơn trình báo gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) cùng Công an thị xã Mỹ Hào. Từ đây, hành vi lừa đảo của thầy phong thủy được lực lượng công an làm rõ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 18/10/2023, cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại địa bàn thị xã Mỹ Hào. Tiếp đó, vụ án được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên điều tra theo thẩm quyền. Hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Gia Long cùng với tội danh trên.

Quá trình điều tra bước đầu cơ quan công an xác định, sau khi nhận tiền của nạn nhân, Long đã liên hệ, thỏa thuận mua của vợ chồng anh K.V.T (SN 1989) và chị N.T.H (SN 1992, đều trú tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mảnh đất (diện tích 104m2, tại thôn Bùi Bồng, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) với số tiền 1,7 tỉ đồng. Sau khi Long trao đổi với anh T. và được nạn nhân đồng ý mua miếng đất.

Ngày 18, 19/3/2022, Long đã chuyển cho anh K.V.T số tiền 900 triệu đồng để đặt cọc mua thửa đất trên; số tiền 800 triệu đồng còn lại, đối tượng nhờ một người tên Kiều Văn Việt (SN 1996, trú tại thôn Mão Chinh, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào, là người bán tạp hoá ở cùng quê với Long), chuyển khoản cho anh K.V.T. Đến tháng 4/2022, Long được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất số 448.

Cũng theo cơ quan công an, trong thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2022, Long tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng internet bị thua lỗ nên không có khả năng trả nợ. Cùng thời gian này, đối tượng bị vợ chồng anh T. đòi tiền gắt gao, nên Long đã nảy sinh ý định bán thửa đất số 448 mà đối tượng đã đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp gia đình anh T. để lấy tiền trả nợ. Sau đó, Long liên hệ với chị Quỳnh Chi (làm ở văn phòng bất động sản trên địa bàn thị xã Mỹ Hào) nhờ thông báo có mảnh đất muốn bán.

Tiếp đó, chị Chi giới thiệu cho chị Nguyễn Thị H (SN 1991, trú tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào) gặp Long để giao dịch mua bán đất. Quá trình mua bán đất, đối tượng đã đưa cho chị H. xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình và khẳng định với người mua rằng thửa đất này là của bản thân, không có tranh chấp với ai. Thấy vậy, chị Nguyễn Thị H và anh Trần Ngọc H (SN 1993, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) mua mảnh thửa đất số 448 với số tiền 1,2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình trước, trong và sau khi Long bán thửa đất số 448, đối tượng không thông báo hay được sự đồng ý của gia đình anh T. Khi bán thửa đất số 448 xong, Long chỉ trả cho anh T. hơn 100 triệu đồng, số tiền còn lại đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến khoảng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, gia đình anh T. phát hiện Long đã bán thửa đất số 448 nêu trên. Lúc này Long không còn khả năng trả nợ cho gia đình nạn nhân nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, anh T. gửi đơn đến cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào, tố cáo Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Biết hành vi phạm tội của mình không thể thoát, sau đó Long đã đến cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào đầu thú. Vụ án sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng Bùi Gia Long.

