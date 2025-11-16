Mới nhất
Cụ ông 93 tuổi ở TPHCM lái xe 'rước vợ về dinh', nhắn nhủ điều xúc động

Chủ nhật, 07:00 16/11/2025 | Gia đình
Lễ kỷ niệm ngày cưới của hai cụ ở TPHCM được tổ chức như một lễ cưới chính thức với các hoạt động rước dâu, trao nhẫn, rót rượu, phát biểu chúc mừng và dùng tiệc.

Video “viral”

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cặp vợ chồng già trao nhẫn cho nhau trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới thu hút gần 700.000 lượt xem cùng hơn 50.000 lượt “thả tim” trên TikTok.

Trước gương mặt chờ mong, nụ cười rạng rỡ của con cháu, đôi vợ chồng tóc đã bạc phơ lồng vào tay nhau chiếc nhẫn cưới như minh chứng cho 60 năm bền bỉ bên nhau. Trước tình cảm ngọt ngào của chồng, cụ bà không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận xúc động cho khoảnh khắc đặc biệt này:

“Đâu dễ gì có được 60 năm bên nhau như thế. Con cháu chẳng cần học đâu xa, cứ học theo ông bà là có một đời viên mãn”; “Đúng với câu ‘một đời, một kiếp, trăm năm trọn nghĩa phu thê’”; “Tình yêu thời ông bà giản dị mà bền bỉ. Phải cùng nhau trải qua bao gian nan mới có được khoảnh khắc hạnh phúc lúc về già như thế này”...

Tình yêu bền bỉ suốt 60 năm

Theo tìm hiểu, người quay và đăng tải đoạn video “viral” là Minh Tuyền (SN 2000, TPHCM). Minh Tuyền cho hay, cặp vợ chồng già trong video là ông bà nội của cô, cụ Nguyễn Văn Danh (SN 1932) và cụ Võ Thị Kim (SN 1944). Hai cụ hiện sống quây quần cùng con cháu tại phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.

- Ảnh 2.

- Ảnh 3.

Cụ Danh và cụ Kim đã có 60 năm nên duyên vợ chồng


Ông bà nội của Minh Tuyền đã có 60 năm nên duyên vợ chồng. Chuyện tình từ thầy trò nên nghĩa phu thê của ông bà đã trở thành giai thoại trong gia đình cô, thường được con cháu nhắc đến như một minh chứng cho tình yêu đích thực.

Ngày 11/11/1965, cụ Danh và cụ Kim chính thức về chung một nhà. Suốt những năm qua, ngày đặc biệt ấy luôn được hai cụ ghi nhớ và kỷ niệm theo những cách khác nhau. Sau này, khi hai cụ bước vào tuổi xế chiều, thế hệ con cháu lại ghi nhớ cột mốc ấy để tổ chức lễ kỷ niệm cho ông bà.

- Ảnh 4.

Hai cụ hạnh phúc khi được con cháu tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Năm 2025, khi cụ ông bước sang tuổi 93, cụ bà bước sang tuổi 81, đại gia đình Minh Tuyền muốn làm điều gì đó đặc biệt trong dịp này để hai cụ có kỷ niệm đáng nhớ.

“Cả nhà cùng chung ý tưởng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới thật hoành tráng cho ông bà. Khi đã thống nhất ý kiến, mỗi người đứng ra chuẩn bị một công đoạn, người thì đặt cỗ, người thì làm rạp, người chuẩn bị trang phục, người cắm hoa, bơm bóng bay...

Sau 3 ngày, mọi thứ hoàn tất, ông bà tôi vô cùng ngỡ ngàng khi thấy con cháu tổ chức chu đáo và hoành tráng như vậy”, Minh Tuyền chia sẻ.

- Ảnh 5.

Hai cụ sum vầy bên con cháu trong ngày đặc biệt

Lễ kỷ niệm ngày cưới của hai cụ được tổ chức như một lễ cưới chính thức với các hoạt động rước dâu, trao nhẫn, rót rượu, phát biểu chúc mừng và dùng tiệc.

Khoảnh khắc nhiều cảm xúc nhất là khi cụ Danh lái chiếc xe được thiết kế riêng cho mình, đi từ cổng vào nhà để đón vợ ra khu vực tổ chức tiệc. Sau 60 năm, cụ ông một lần nữa trải qua cảm giác phấn khởi, hân hoan khi đi rước dâu.

“Ông nội tôi bảo ‘tụi bây bày vẽ quá’ nhưng cười tươi từ đầu đến cuối buổi tiệc. Bà nội tôi cũng rất vui. Bà nói, bà hạnh phúc vì vợ chồng đồng hành cùng nhau đến bây giờ, được chứng kiến con cháu trưởng thành, có cuộc sống ổn định và hôm nay tề tựu đông đủ bên ông bà”, Tuyền chia sẻ.

- Ảnh 6.

Cụ Danh một lần nữa đón vợ về dinh

Cũng trong buổi lễ, cụ Danh nhắn nhủ một điều khiến con cháu rưng rưng. Cụ thổ lộ, suốt bao năm qua cụ luôn ghi chép lại mọi thứ liên quan đến vợ, từ thói quen, sở thích cho đến tình trạng bệnh tật.

Cụ ghi rõ từng ngày vợ đau ốm, đột quỵ, bị liệt một chân... Đây như một cách để cụ Danh theo dõi tình hình sức khỏe của vợ và khi cần có thể thông báo với bác sĩ hay con cháu.

“Nhìn vào tình yêu của ông bà, tôi vừa xúc động vừa thấy trân quý. Cũng từ đó, tôi học được cách yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn nhau của ông bà trong đời sống hôn nhân”, Tuyền xúc động nói.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

Sau 60 năm, vợ chồng cụ Danh vẫn yêu thương, bảo vệ nhau


Vợ chồng cụ Danh sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái). Với sự dạy dỗ tỉ mỉ và tận tâm của hai cụ, các con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Hiện tại, 5 người con của cụ sống trong 5 căn nhà được xây cùng một khuôn viên. Người con gái còn lại sống tại nhà chồng. Vợ chồng cụ sống chung nhà với gia đình con trai cả (bố của Minh Tuyền).

Hiện tại, vợ chồng cụ có 13 cháu, 1 chắt. Tuổi già được sống sum vầy bên con cháu, vợ chồng cụ thấy an lòng.

“Dù có các con, các cháu bên cạnh hỗ trợ nhưng ông bà tôi vẫn chăm sóc nhau rất kỹ. Mỗi lần ông phải vào viện, bà dù sức khỏe yếu vẫn đòi vô thăm cho bằng được. Và ngược lại.

Hằng ngày, hễ tới giờ cơm là bà nhắc ông ăn. Dù giờ giấc sinh hoạt có hơi khác nhau nhưng ông bà vẫn chăm chút nhau từng chút một”, Minh Tuyền chia sẻ.

Được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, chứng kiến tình yêu bền bỉ ông bà dành cho nhau, với Minh Tuyền là niềm hạnh phúc không dễ gì có được.

Sau nghỉ hưu, cụ ông U70 nhận ra sự thật cay đắng: Có những mối quan hệ nên dứt bỏSau nghỉ hưu, cụ ông U70 nhận ra sự thật cay đắng: Có những mối quan hệ nên dứt bỏ

GĐXH - Cụ ông U70 sau khi nghỉ hưu tham dự hai bữa tiệc, liên tiếp gặp tình huống khó xử và nhận ra sự thật đáng buồn về tình bạn, tiền bạc và tuổi già.

Thanh Minh
