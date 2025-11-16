Cụ ông 93 tuổi ở TPHCM lái xe 'rước vợ về dinh', nhắn nhủ điều xúc động
Lễ kỷ niệm ngày cưới của hai cụ ở TPHCM được tổ chức như một lễ cưới chính thức với các hoạt động rước dâu, trao nhẫn, rót rượu, phát biểu chúc mừng và dùng tiệc.
Video “viral”
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cặp vợ chồng già trao nhẫn cho nhau trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới thu hút gần 700.000 lượt xem cùng hơn 50.000 lượt “thả tim” trên TikTok.
Trước gương mặt chờ mong, nụ cười rạng rỡ của con cháu, đôi vợ chồng tóc đã bạc phơ lồng vào tay nhau chiếc nhẫn cưới như minh chứng cho 60 năm bền bỉ bên nhau. Trước tình cảm ngọt ngào của chồng, cụ bà không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận xúc động cho khoảnh khắc đặc biệt này:
“Đâu dễ gì có được 60 năm bên nhau như thế. Con cháu chẳng cần học đâu xa, cứ học theo ông bà là có một đời viên mãn”; “Đúng với câu ‘một đời, một kiếp, trăm năm trọn nghĩa phu thê’”; “Tình yêu thời ông bà giản dị mà bền bỉ. Phải cùng nhau trải qua bao gian nan mới có được khoảnh khắc hạnh phúc lúc về già như thế này”...
Tình yêu bền bỉ suốt 60 năm
Theo tìm hiểu, người quay và đăng tải đoạn video “viral” là Minh Tuyền (SN 2000, TPHCM). Minh Tuyền cho hay, cặp vợ chồng già trong video là ông bà nội của cô, cụ Nguyễn Văn Danh (SN 1932) và cụ Võ Thị Kim (SN 1944). Hai cụ hiện sống quây quần cùng con cháu tại phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Ông bà nội của Minh Tuyền đã có 60 năm nên duyên vợ chồng. Chuyện tình từ thầy trò nên nghĩa phu thê của ông bà đã trở thành giai thoại trong gia đình cô, thường được con cháu nhắc đến như một minh chứng cho tình yêu đích thực.
Ngày 11/11/1965, cụ Danh và cụ Kim chính thức về chung một nhà. Suốt những năm qua, ngày đặc biệt ấy luôn được hai cụ ghi nhớ và kỷ niệm theo những cách khác nhau. Sau này, khi hai cụ bước vào tuổi xế chiều, thế hệ con cháu lại ghi nhớ cột mốc ấy để tổ chức lễ kỷ niệm cho ông bà.
Năm 2025, khi cụ ông bước sang tuổi 93, cụ bà bước sang tuổi 81, đại gia đình Minh Tuyền muốn làm điều gì đó đặc biệt trong dịp này để hai cụ có kỷ niệm đáng nhớ.
“Cả nhà cùng chung ý tưởng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới thật hoành tráng cho ông bà. Khi đã thống nhất ý kiến, mỗi người đứng ra chuẩn bị một công đoạn, người thì đặt cỗ, người thì làm rạp, người chuẩn bị trang phục, người cắm hoa, bơm bóng bay...
Sau 3 ngày, mọi thứ hoàn tất, ông bà tôi vô cùng ngỡ ngàng khi thấy con cháu tổ chức chu đáo và hoành tráng như vậy”, Minh Tuyền chia sẻ.
Lễ kỷ niệm ngày cưới của hai cụ được tổ chức như một lễ cưới chính thức với các hoạt động rước dâu, trao nhẫn, rót rượu, phát biểu chúc mừng và dùng tiệc.
Khoảnh khắc nhiều cảm xúc nhất là khi cụ Danh lái chiếc xe được thiết kế riêng cho mình, đi từ cổng vào nhà để đón vợ ra khu vực tổ chức tiệc. Sau 60 năm, cụ ông một lần nữa trải qua cảm giác phấn khởi, hân hoan khi đi rước dâu.
“Ông nội tôi bảo ‘tụi bây bày vẽ quá’ nhưng cười tươi từ đầu đến cuối buổi tiệc. Bà nội tôi cũng rất vui. Bà nói, bà hạnh phúc vì vợ chồng đồng hành cùng nhau đến bây giờ, được chứng kiến con cháu trưởng thành, có cuộc sống ổn định và hôm nay tề tựu đông đủ bên ông bà”, Tuyền chia sẻ.
Cũng trong buổi lễ, cụ Danh nhắn nhủ một điều khiến con cháu rưng rưng. Cụ thổ lộ, suốt bao năm qua cụ luôn ghi chép lại mọi thứ liên quan đến vợ, từ thói quen, sở thích cho đến tình trạng bệnh tật.
Cụ ghi rõ từng ngày vợ đau ốm, đột quỵ, bị liệt một chân... Đây như một cách để cụ Danh theo dõi tình hình sức khỏe của vợ và khi cần có thể thông báo với bác sĩ hay con cháu.
“Nhìn vào tình yêu của ông bà, tôi vừa xúc động vừa thấy trân quý. Cũng từ đó, tôi học được cách yêu thương, chăm sóc, nhường nhịn nhau của ông bà trong đời sống hôn nhân”, Tuyền xúc động nói.
Vợ chồng cụ Danh sinh được 6 người con (4 trai, 2 gái). Với sự dạy dỗ tỉ mỉ và tận tâm của hai cụ, các con yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Hiện tại, 5 người con của cụ sống trong 5 căn nhà được xây cùng một khuôn viên. Người con gái còn lại sống tại nhà chồng. Vợ chồng cụ sống chung nhà với gia đình con trai cả (bố của Minh Tuyền).
Hiện tại, vợ chồng cụ có 13 cháu, 1 chắt. Tuổi già được sống sum vầy bên con cháu, vợ chồng cụ thấy an lòng.
“Dù có các con, các cháu bên cạnh hỗ trợ nhưng ông bà tôi vẫn chăm sóc nhau rất kỹ. Mỗi lần ông phải vào viện, bà dù sức khỏe yếu vẫn đòi vô thăm cho bằng được. Và ngược lại.
Hằng ngày, hễ tới giờ cơm là bà nhắc ông ăn. Dù giờ giấc sinh hoạt có hơi khác nhau nhưng ông bà vẫn chăm chút nhau từng chút một”, Minh Tuyền chia sẻ.
Được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà, chứng kiến tình yêu bền bỉ ông bà dành cho nhau, với Minh Tuyền là niềm hạnh phúc không dễ gì có được.
Cụ bà 92 tuổi bị con trai hành hung có hành động khó tin sau khi ra việnGia đình - 53 phút trước
Vụ việc người đàn ông hành hung mẹ ruột 92 tuổi tại thị trấn Gia Trạch, thành phố Thường Châu (tỉnh Giang Tô) những ngày qua thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.
Kế hoạch nghỉ hưu thông minh của bà lão U80: Tự do, tiết kiệm, và tuổi già đầy ý nghĩaGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Nghỉ hưu không viện dưỡng lão, không gánh nặng con cái, dưới đây là bí quyết tuổi già hạnh phúc của cụ bà 71 tuổi.
Nghỉ hưu, cặp vợ chồng bán nhà mua xe RV sống rong ruổi, chưa đầy nửa năm đã hối hậnGia đình - 13 giờ trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người mơ về cuộc sống tự do và thú vị. Thế nhưng với cặp vợ chồng U70, quyết định bồng bột đã biến giấc mơ tự do thành những ngày tháng khó khăn nhất trong đời.
Đêm tân hôn của tôi đã tan vỡ chỉ vì… một câu hỏi ngớ ngẩn của chồngGia đình - 13 giờ trước
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh nói thẳng một câu khiến tôi sốc đứng người...
Người khôn ngoan, sau khi nghỉ hưu sẽ tận dụng thời gian cho việc này để tuổi già an yên, sung túcGia đình - 14 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu cuộc sống sẽ buồn tẻ. Nhưng với những ai đủ tinh tế và hiểu mình thì đó lại là giai đoạn tái sinh, buông bỏ áp lực, tìm lại niềm vui cũ, sống cuộc sống an yên.
Sau nghỉ hưu, 4 sai lầm này có thể biến bạn trở thành nghèo khóGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Đừng để 4 sai lầm chí mạng biến giấc mơ nghỉ hưu của bạn thành cơn ác mộng tài chính. Nhiều đại gia đã rơi vào bẫy này và đánh mất tài sản của mình sau khi về hưu.
Những cặp đôi cung hoàng đạo dễ phải lòng nhau ngay từ khoảnh khắc lần đầu gặpGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những cặp đôi vừa chạm mặt đã lập tức bị thu hút mạnh mẽ bởi năng lượng của nhau.
Ly hôn rồi mới biết… không ai bằng vợ cũ!Gia đình - 20 giờ trước
Đúng là đời không dạy, chỉ khi mất rồi mới thấm.
4 con giáp có khả năng làm giàu bứt tốc, kiếm tiền siêu đỉnhGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - 4 con giáp này trở nên giàu có không phải là may mắn ngẫu nhiên mà còn là thành quả của lòng kiên trì, sự tỉnh táo và tinh thần không ngại thử thách.
Cô gái 1m46 lấy chồng cao gần 1m9, chú rể làm điều đặc biệt suốt hôn lễGia đình - 22 giờ trước
Cảnh tượng chú rể cao gần 1m9 xách chiếc ghế gỗ lẽo đẽo theo sau cô dâu đi từng bàn tiệc cảm ơn khách mời khiến người xem thích thú.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"Chuyện vợ chồng
Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.