Người đàn ông nhập viện do tự làm điều này chữa zona thần kinh

Thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện với nhiều biến chứng nặng do zona thần kinh.

Theo đó, bệnh nhân nam (77 tuổi trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) được đưa đến viện trong tình trạng nổi nhiều mụn nước ở vùng ngực và lưng bên trái, kèm đau rát, một số mụn nước đã vỡ, để lại vết loét trên da.

Khai thác tiền sử được biết, trước đó, bệnh nhân tự ý dùng thuốc điều trị zona tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, ngày càng nặng hơn nên mới quyết định đến bệnh viện.

Các bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận da vùng ngực – lưng từ mũi ức đến cột sống thắt lưng bên trái xuất hiện các chùm mụn nước, trong đó nhiều chùm đã vỡ loét, chảy dịch mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán zona thần kinh vùng ngực – lưng trái bội nhiễm.

Người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng virus, kháng sinh, thuốc kháng viêm – giảm đau, thuốc bôi tại chỗ và chăm sóc vết thương hàng ngày. Sau 5 ngày, tình trạng đau rát đã giảm, vết loét khô dần, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị cho đến khi tổn thương da hồi phục.

BSCKI Nguyễn Văn Phong – Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: Zona thần kinh là bệnh lý do virus varicella-zoster gây ra, cũng chính là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Sau khi khỏi thủy đậu, virus này không biến mất hoàn toàn mà tồn tại ở trạng thái ngủ đông trong các tế bào thần kinh.

Khi cơ thể suy yếu hoặc hệ miễn dịch suy giảm, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona. Bệnh không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng có thể gây đau nhức kéo dài nếu không điều trị kịp thời.

Những biến chứng thường gặp của zona thần kinh

- Đau dây thần kinh sau zona: Tình trạng đau kéo dài dai dẳng ngay cả khi tổn thương da đã lành, đặc biệt thường gặp ở người cao tuổi.

- Giảm hoặc mất thị lực: Khi zona xuất hiện ở vùng mắt hoặc xung quanh mắt, nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mắt rất cao.

- Tổn thương thần kinh: Có thể dẫn đến viêm não, liệt mặt, rối loạn thính giác hoặc mất thăng bằng.

- Nhiễm trùng da: Do mụn nước vỡ và không được chăm sóc đúng cách.

Những biến chứng do zona để lại thường rất nặng nề. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời. Điều này giúp giảm đau đớn, rút ngắn thời gian bệnh và phòng tránh các hậu quả lâu dài.

Với những người mắc zona, cần lưu ý một số điều như: Không chà xát hoặc để nước bẩn tiếp xúc với vùng da tổn thương; vệ sinh da bằng nước muối loãng hoặc dung dịch theo hướng dẫn của bác sĩ; giữ tay sạch, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát.

Bên cạnh đó, hạn chế tiếp xúc với người chưa tiêm vaccine thủy đậu, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai, đồng thời, tiêm vaccine thủy đậu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Đặc biệt lưu ý: Kháng sinh không có tác dụng diệt virus zona, chỉ dùng khi có bội nhiễm theo chỉ định của bác sĩ.