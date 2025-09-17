Mới nhất
Cụ ông U100 chống gậy dắt vợ từng bước, tình yêu gần 70 năm gây xúc động

Thứ tư, 15:00 17/09/2025 | Gia đình
Một cái nắm tay ở tuổi xế chiều đã khiến cộng đồng mạng thổn thức. Ông 97 tuổi, bà 94 tuổi, suốt gần 70 năm bên nhau ở Cà Mau, họ vẫn dìu nhau đi qua từng ngày như thuở mới cưới.

Cái nắm tay thật chặt lúc tuổi già

Đoạn video dài 26 giây ghi lại cảnh cụ ông lưng còng, chống gậy dắt vợ bước đi đã thu hút gần 400.000 lượt xem và hơn 24.000 lượt “thả tim” trên TikTok sau vài ngày đăng tải. Cái nắm tay chặt, cách hai ông bà dìu nhau từng bước ở tuổi mắt mờ, chân chậm khiến người xem xúc động.

Dân mạng để lại nhiều bình luận cảm động về đoạn video: “Đây gọi là ‘Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu/ Thương cho đến lúc bạc đầu còn thương’”; “Tình yêu thời ông bà thật đẹp. Để có được cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu chân thành của tuổi trẻ”; “Ước về già cũng có người bầu bạn, có cuộc sống ấm áp, bình yên như ông bà”...

Chia sẻ với PV VietNamNet , Lê Huỳnh Như (SN 2005, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau) – người đăng tải đoạn video – cho biết video được trích từ camera gia đình hôm 7/9. Vì quá ngưỡng mộ tình cảm của ông bà, cô đăng lên TikTok để lưu giữ kỷ niệm.

Yêu thương nhau trọn vẹn

Xuất hiện trong video là ông bà ngoại của Huỳnh Như, ông tên Trần Văn Khai, 97 tuổi, còn bà tên Nguyễn Thị Dung, 94 tuổi. Ông bà đã có gần 70 năm nên nghĩa vợ chồng.

- Ảnh 2.

Ông Khai, bà Dung đã có gần 70 năm nên nghĩa vợ chồng

Ông Khai, bà Dung có 9 người con (4 trai, 5 gái). Ông bà hiện sống cùng gia đình người con gái út (mẹ của Huỳnh Như). Các con dù ở gần hay xa vẫn thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc cha mẹ.

“Gia đình tôi có 7 thành viên gồm ông bà ngoại, cha mẹ và 3 anh em tôi. Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở căn nhà này, sau khi kết hôn vẫn sống ở đây để chăm sóc cha mẹ. Cha tôi đã ở rể gần 50 năm, hòa thuận và hiếu thảo với cha mẹ vợ”, Như chia sẻ.

Huỳnh Như tâm sự, tình huống trong đoạn video trên thực ra là chuyện thường ngày ở gia đình cô. 

Mỗi ngày, cô đều chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc ông bà quan tâm, thương yêu nhau. Ông khi nào cũng để mắt đến bà, chỉ cần bà rời khỏi tầm mắt là tìm kiếm.

“Hôm ấy, ông tôi không thấy bà trong phòng nên xuống nhà dưới tìm. Thấy bà ngồi võng, ông đến dắt tay bà lên nhà trên với ông, thế là tôi được chứng kiến cái nắm tay thật chặt của ông bà, được nhìn ông bà dìu đỡ nhau”, Như chia sẻ.

- Ảnh 3.

Ông Khai hết lòng yêu thương, chăm sóc vợ

Huỳnh Như nhiều lần nghe kể, ông bà ngoại của cô đến với nhau từ thuở khó khăn, nghèo đói, cùng nhau đi qua thời bom đạn khắc nghiệt, trải qua những ngày chật vật kiếm miếng cơm, manh áo nuôi con... Dù là những lúc khó khăn nhất, ông bà vẫn ở bên nhau, trân trọng và yêu thương nhau một cách trọn vẹn.

Như kể, ông ngoại cô từng nói, đó là một phần lý do khiến ông càng thương và trân trọng bà hơn lúc về già. “Ông bà tôi ngủ chung phòng, trên 2 chiếc giường được xếp cạnh nhau, mấy chục năm qua thói quen này vẫn chưa hề ngay đổi.

Mỗi sáng, ông thức dậy trước, chuẩn bị nước ấm cho bà rửa tay, rửa mặt. Sau đó, ông dặn dò các con đem thuốc đến cho bà uống. Trong mỗi bữa cơm, câu nói đầu tiên của ông luôn là ‘đứa nào gắp đồ ăn cho bà coi’”, Như kể.

- Ảnh 4.

Huỳnh Như (áo đỏ) bên ông bà, cha mẹ

Huỳnh Như cho biết thêm, ở tuổi 97, ông Khai vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, có thể tự túc mọi sinh hoạt cá nhân, còn bà Dung sau trận ốm nặng vào năm 2024, sức khỏe đã yếu đi nhiều. Mỗi lúc bà đau chân, đau tay hay chỉ bị ốm nhẹ, ông đều rất lo lắng.

“Năm ngoái, trong thời gian bà tôi nằm liệt giường vì bệnh nặng, ngày nào ông cũng ở cạnh xoa bóp chân tay và thủ thỉ với bà. Dù thi thoảng bà hay cáu gắt, giận dỗi, ông vẫn yêu chiều bà như em bé.

Có lần, tôi nghe ông nói với bà: ‘Tới tận tuổi này vẫn có bà bên cạnh, thực sự là may mắn lớn nhất của tôi’. Câu nói khiến tôi càng ngưỡng mộ tình yêu của ông bà”, Huỳnh Như tâm sự.

- Ảnh 5.

Cặp vợ chồng U100 chụp ảnh bên đàn con cháu

Hiện tại, vợ chồng ông Khai có 120 con, cháu, chắt nội ngoại. Mỗi dịp tết Nguyên đán, con cháu đều quây quần chúc thọ ông bà. Vì tính cách ôn hòa, hết lòng yêu thương con cháu nên ông bà được con cháu tôn trọng, kính nể.

“Tôi được ông bà ẵm bồng, chăm sóc suốt năm tháng tuổi thơ. Giờ đây, tôi nguyện trở thành bàn tay và đôi chân, dìu đỡ ông bà bước đi lúc mắt mờ, chân chậm. Được sống cùng nhà, được chăm sóc ông bà và chứng kiến cách ông bà thương yêu, trân trọng nhau là may mắn của đời tôi”, Huỳnh Như chia sẻ.

Không phải "trà xanh", đây mới là kiểu người hủy diệt tình yêu nhanh nhất

Những người có cơ địa nhạy cảm với tình yêu thường có nhiều hành động “bất thường”, đó là cách giết chết một mối quan hệ nhanh chóng nhất.

Thanh Minh
