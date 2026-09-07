Đột kích tàu cá chở hơn 1,1 tấn ma túy, bóc gỡ đường dây vận chuyển chất cấm xuyên quốc gia

Thông tin trên được báo cáo chính thức tại hội nghị do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp cùng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) tổ chức vào chiều 7/9.

Điểm nhấn lớn nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua là việc các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tung đòn quyết liệt vào các đường dây vận chuyển xuyên quốc gia, thu giữ thành công hơn 1,1 tấn ma túy tổng hợp trên biển.



Hơn 1 tấn ma túy được phát hiện và thu giữ. Ảnh: Cục C04

Cụ thể, vào ngày 25/5/2026, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ đội Biên phòng và Hải quan đấu tranh chuyên án 126MT, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lợi dụng tàu cá trên biển từ nước ngoài qua vùng biển Việt Nam đưa đi nước thứ ba tiêu thụ.

Qua khám xét tàu cá BT-92066-TS lực lượng chức năng phát hiện 58 bao tải được cất giấu trong vách hai bên mạn tàu, bên trong chứa 1.160 gói tinh thể màu trắng ngụy trang dưới dạng túi trà. Kết quả giám định xác định toàn bộ là Ketamine, tổng khối lượng 1.160 kg (tương đương 1,16 tấn). Đây là một trong những vụ vận chuyển ma túy có khối lượng đặc biệt lớn được phát hiện, bắt giữ trên biển.

Báo cáo tại hội nghị chỉ rõ, trong quý II/2026, tình hình tội phạm về ma túy tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm từ biên giới, đường biển, hàng không, chuyển phát nhanh cho đến địa bàn nội địa.

Các đường dây tội phạm ngày càng có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến và liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển "phi tiếp xúc" nhằm che giấu hành vi phạm tội, đối phó với sự soi xét của cơ quan chức năng.

Thống kê cho thấy số lượng người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người bị quản lý sau cai hiện đang ở mức lớn với gần 300.000 người. Đáng báo động hơn, vi phạm pháp luật về ma túy có chiều hướng gia tăng trong một bộ phận công nhân, người lao động, chủ thầu, cai thầu; thậm chí ghi nhận cả một số nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trong ngành giải trí và cả cán bộ, đảng viên vi phạm, gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Trước áp lực và diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, các lực lượng chuyên trách từ Trung ương đến địa phương đã chủ động tăng cường phối hợp, trao đổi, xác minh thông tin, nâng cao hiệu quả hiệp đồng đấu tranh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 17.633 vụ, bắt giữ 35.380 đối tượng, thu giữ 99,8 kg heroin, 30 kg cocaine, 407 kg cần sa, 953 kg và gần 900.000 viên ma túy tổng hợp, 1,16 tấn ketamine, 50 tấn caffeine và 116 kg các loại ma túy khác. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 26 vụ, 1.067 đối tượng; trong đó phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đấu tranh 08 vụ. Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với công an, hải quan, cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 487 vụ/915 đối tượng, thu giữ 1,6 tấn ma túy các loại, 49 tấn caffeine và phá nhổ 958 cây thuốc phiện. Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Cảnh sát biển phối hợp đấu tranh 74 vụ án, bắt giữ 561 đối tượng, thu giữ hơn 15kg heroin, gần 1,2 tấn ma túy tổng hợp, gần 70 g cần sa; bàn giao 52 hồ sơ vụ án hình sự về ma túy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an theo quy định. Lực lượng hải quan chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 95 vụ/233 đối tượng, thu giữ khoảng 677 kg ma túy các loại.