Cuộc sống của Á hậu Việt từng gây sốt với bức ảnh bên Cristiano Ronaldo
Mỹ nhân này gây chú ý khi là một trong số sao Việt hiếm hoi được gặp gỡ và chụp hình cùng Cristiano Ronaldo - siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới.
Năm 2017, Á hậu Thùy Dung gây sốt khi khoe ảnh chụp cùng với siêu sao bóng đá thế giới Cristiano Ronaldo tại Tây Ban Nha. Thời điểm này, Thùy Dung mới chỉ đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2016 được vài tháng. Nàng hậu nhận được lời mời đến Tây Ban Nha để tham gia sự kiện có sự góp mặt của Ronaldo.
Sau cuộc gặp, Á hậu Thùy Dung còn dành nhiều lời khen cho Cristiano Ronaldo. Cô nhận xét anh là người đàn ông lịch thiệp, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng trước phong thái chuyên nghiệp, thân thiện và gần gũi của siêu sao bóng đá thế giới.
"Ấn tượng đầu tiên của Dung là Ronaldo rất đẹp trai, phong độ. Buổi sáng cùng ngày, Ronaldo phải ở sân tập nhưng khi xuất hiện tại sự kiện, Ronaldo vẫn rất rạng rỡ, cuốn hút dù chỉ diện áo sơmi, quần jeans đơn giản", nàng hậu từng chia sẻ.
Sinh năm 1996 tại TP.HCM, Thuỳ Dung từng theo học ngành Tài chính quốc tế tại Trường Đại học Ngoại thương. Thời điểm giành ngôi Á hậu, cô được đánh giá là một thí sinh xinh đẹp, học vấn ấn tượng.
Cũng trong năm 2017, Thùy Dung đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss International. Tuy không có thành tích cao nhưng người đẹp cũng để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.
Trở về từ cuộc thi, Thùy Dung không lựa chọn con đường hoạt động giải trí sôi nổi. Cô tập trung cho lĩnh vực MC song ngữ. Nhờ khả năng ngoại ngữ tốt, lối dẫn duyên dáng và tác phong chỉn chu, người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các chương trình truyền hình, sự kiện văn hóa, giải trí.
Bên cạnh công việc MC, nàng hậu cũng tham gia các hoạt động người mẫu, chụp ảnh thời trang và xuất hiện trong một số dự án nghệ thuật, làm giám khảo cuộc thi sắc đẹp. Suốt nhiều năm, cô vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hình ảnh sạch, đời tư kín tiếng và phong cách thanh lịch.
Cuối năm 2022, Thuỳ Dung kết hôn. Chồng cô là doanh nhân Thái Long, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), hiện đang kinh doanh tại Hà Nội.
Cặp đôi được nhiều người khen ngợi là "trai tài, gái sắc". Sau khi lấy chồng, Thuỳ Dung chọn cuộc sống kín tiếng. Tháng 11/2025, cô thông báo đã sinh con gái đầu lòng.
Đến nay, người đẹp vẫn giữ kín diện mạo con gái. Cô luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ ông xã và gia đình. Nhiều khán giả nhận xét người đẹp ngày càng rạng rỡ, viên mãn nhờ được chồng cưng chiều.
Sau khi sinh con, Thùy Dung nhanh chóng lấy lại thân hình thon gọn cùng thần thái tươi tắn, giữ phong độ nhan sắc vốn có. Đồng thời, người đẹp còn sớm quay lại với công việc. Thời gian qua, người đẹp bắt đầu trở lại dẫn chương trình, tham gia sự kiện và các hoạt động nghệ thuật.
Dù bận rộn với công việc, người đẹp sinh năm 1996 vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và con gái. Việc cân bằng giữa vai trò người mẹ, người vợ và một MC chuyên nghiệp giúp hình ảnh của cô ngày càng nhận được thiện cảm từ công chúng.
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