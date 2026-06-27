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Cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver sau ly hôn

Thứ bảy, 14:41 27/06/2026 | Giải trí

Sau khi "đường ai nấy đi", cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Đầu năm 2026, Tóc Tiên và Hoàng Touliver gây bất ngờ khi thông báo ly hôn sau 10 năm gắn bó. Trong thông báo, Tóc Tiên nhấn mạnh quyết định chia tay được đưa ra trên cơ sở đồng thuận từ cả hai phía cùng gia đình. Cả hai chọn ly hôn trong êm đẹp, vẫn hỗ trợ nhau như những đồng nghiệp.

Sau nửa năm, cuộc sống của cả hai vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Tóc Tiên ngày càng gợi cảm, vướng tin hẹn hò đàn em

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Hoàng Touliver, Tóc Tiên chuyển khỏi tổ ấm cũ và bắt đầu cuộc sống một mình tại căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng xuất hiện với tần suất nhiều hơn, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tươi tắn, tràn đầy năng lượng.

Ở giai đoạn này, phong cách hình ảnh của Tóc Tiên cũng có nhiều thay đổi theo hướng táo bạo và cá tính hơn. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ ngày càng tự tin, phóng khoáng trong việc thể hiện phong cách cá nhân sau khi ly hôn.

Tóc Tiên ngày càng gợi cảm sau ly hôn. (Nguồn ảnh: FB Tóc Tiên)

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng gác lại công việc để dành nhiều thời gian du lịch, nghỉ dưỡng cùng bạn bè. Mỗi lần đi biển, cô đều khiến khán giả trầm trồ bởi những bộ hình bikini nóng bỏng, sexy hết cỡ.

Không ít người cho rằng đây là dấu hiệu của một cô gái đang bước qua chương mới, hoặc đang có tình yêu mới. Trong một chia sẻ với fan, nữ ca sĩ viết: “Dạo này mọi người thắc mắc sao tôi hay mặc váy hoa, váy nơ rồi lơ thơ, lãng đãng này kia. Mọi người cứ bảo do tôi bước sang một chương mới, hay thậm chí định ninh là trái tim nở hoa. Không có đâu, bây giờ mới chính là tôi đó. Tôi quên mất chính mình như thế này quá lâu rồi".

Gần đây, Tóc Tiên và diễn viên Trần Ngọc Vàng cũng vướng nghi vấn hẹn hò. Nguồn cơn xuất phát từ loạt khoảnh khắc thân thiết của cả hai trong tiệc sinh nhật tuổi 37 của nữ ca sĩ. Việc Trần Ngọc Vàng liên tục xuất hiện bên cạnh đàn chị hơn 9 tuổi, ghi lại những khoảnh khắc đời thường và có nhiều tương tác tự nhiên với cô đã khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ trên mức bạn bè.

Thời điểm này, người đại diện của Tóc Tiên phủ nhận và khẳng định Trần Ngọc Vàng chỉ là khách mời trong bữa tiệc, sự tò mò của công chúng đã được đẩy lên cao.

Nữ ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò đàn em kém 9 tuổi.

Đầu tháng 6/2026, Tóc Tiên phát hành MV mới với sự tham gia diễn xuất của Trần Ngọc Vàng. Tuy nhiên, sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện nhiều phân cảnh hôn tình tứ giữa hai diễn viên chính, nhận về không ít ý kiến trái chiều từ khán giả.

Nhiều khán giả bắt đầu đặt dấu hỏi liệu những đồn đoán tình cảm trước đó có phải một phần trong chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Hoàng Touliver sống kín tiếng

Trái ngược với sự cởi mở của Tóc Tiên trên mạng xã hội, Hoàng Touliver lựa chọn cuộc sống kín tiếng sau khi ly hôn. Nam nhà sản xuất hạn chế chia sẻ về đời tư và gần như không đề cập đến chuyện tình cảm.

Trên các nền tảng cá nhân, nhà sản xuất chủ yếu cập nhật thông tin liên quan đến công việc và các dự án âm nhạc. Những hình ảnh được anh đăng tải phần lớn ghi lại quá trình làm việc, các buổi thu âm hoặc những khoảnh khắc đồng hành cùng các nghệ sĩ thuộc SpaceSpeakers.

Hoàng Touliver tập trung hoàn toàn cho công việc.

Sau biến cố hôn nhân, cuộc sống của Touliver dường như vẫn xoay quanh âm nhạc. Anh tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt, điều phối các hoạt động chuyên môn của SpaceSpeakers - nhóm nghệ sĩ mà anh đồng sáng lập và gắn bó trong nhiều năm.

Trong những lần hiếm hoi xuất hiện công khai, Touliver thường được nhìn nhận như một "anh cả" đứng sau hỗ trợ, kết nối và định hướng cho các cộng sự.

Tại sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập SpaceSpeakers diễn ra ở TP.HCM vào giữa tháng 6 vừa qua, Touliver gây chú ý khi xuất hiện trên sân khấu bằng xe lăn. Nam nhà sản xuất diện trang phục lịch lãm, được Kiên Ứng hỗ trợ di chuyển để giao lưu với người hâm mộ. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả quan tâm và gửi lời động viên đến anh.

Theo chia sẻ, anh bị lật cổ chân ngay trước thời điểm diễn ra sự kiện. Do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, Touliver phải sử dụng xe lăn để di chuyển. Dù vậy, anh vẫn tham gia chương trình, đệm đàn trong các tiết mục và giao lưu với khán giả.

Hoàng Touliver chọn cuộc sống kín tiếng.

Bên cạnh công việc, Touliver vẫn duy trì một số hoạt động cá nhân như tập luyện thể thao, đạp xe và du lịch. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ khá hạn chế chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Trước khi ly hôn, anh từng gây chú ý với quá trình giảm cân và duy trì tập luyện trong nhiều năm.

Từ khi ly hôn, Touliver gần như không có bất kỳ động thái nào nhắc đến người cũ. Khi thông báo kết thúc cuộc hôn nhân với Tóc Tiên sau 10 năm đồng hành, nhà sản xuất chỉ đăng tải một thông điệp ngắn gọn thể hiện sự trân trọng dành cho vợ cũ.

"Gửi đến một chương đẹp đẽ đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Biết ơn và trân trọng em mãi mãi", anh viết.

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