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Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

Thứ bảy, 16:00 27/06/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Ở tuổi 36, Nhã Phương đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung và ngày càng cuốn hút.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 1.Khung cảnh đẹp như tranh của gia đình Trường Giang - Nhã Phương, nhưng em bé thứ 3 vẫn được giấu mặt

GĐXH - Trường Giang mới đây đã chia sẻ bức ảnh gia đình đẹp như tranh vẽ tại khu resort rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình. Tuy nhiên, trong bức ảnh không xuất hiện cậu con trai thứ 3, khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 1.

Sau khi trải qua hành trình làm mẹ, Nhã Phương vẫn nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tươi tắn.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 2.

Nữ diễn viên khiến khán giả bất ngờ khi nhanh chóng lấy lại thần thái rạng rỡ, vóc dáng thon gọn cùng phong cách ngày càng cuốn hút.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 3.

Không chỉ được yêu mến qua những vai diễn trên màn ảnh, Nhã Phương còn gây chú ý bởi vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 4.

Sau khi sinh con, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình và nhận về nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 5.

Gương mặt tươi trẻ, làn da mịn màng cùng nụ cười rạng rỡ giúp nữ diễn viên luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 6.

Bên cạnh nhan sắc, cuộc sống gia đình của Nhã Phương và Trường Giang cũng nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên từng cho thấy hình ảnh một người phụ nữ hiện đại khi cân bằng giữa công việc, chăm sóc con cái và vun vén tổ ấm.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 7.

Sau sinh, Nhã Phương không chỉ giữ được vẻ đẹp vốn có mà còn được nhiều khán giả nhận xét ngày càng mặn mà, trưởng thành hơn.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 8.

Những hình ảnh mới của cô cho thấy sự tự tin, hạnh phúc và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống hiện tại.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 9.

Với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch cùng sự chăm chút cho bản thân, Nhã Phương tiếp tục là một trong những mỹ nhân Việt được khán giả chú ý về nhan sắc và hình ảnh đẹp trong showbiz.

Nhã Phương sinh năm 1990, là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, đặc biệt là nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc, gương mặt trong sáng và hình ảnh nữ tính.

Nhã Phương bắt đầu gây chú ý từ các dự án như: Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, sau đó tạo dấu ấn qua các bộ phim như: Tuổi Thanh Xuân, 49 Ngày và nhiều tác phẩm khác. Cô từng nhận được nhiều giải thưởng về diễn xuất và trở thành một trong những gương mặt nữ được yêu thích của làng giải trí.

Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36 - Ảnh 11.Bà xã của sao nam Vbiz: Nhã Phương 3 con vẫn quyến rũ, Hari Won đẹp ‘không tuổi’

Nhã Phương, Hari Won, Anh Phạm gây chú ý với nhan sắc ngày càng rạng rỡ và phong cách cuốn hút.

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