Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36

Nhã Phương sinh năm 1990, là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt. Cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh, đặc biệt là nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc, gương mặt trong sáng và hình ảnh nữ tính.

Nhã Phương bắt đầu gây chú ý từ các dự án như: Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, sau đó tạo dấu ấn qua các bộ phim như: Tuổi Thanh Xuân, 49 Ngày và nhiều tác phẩm khác. Cô từng nhận được nhiều giải thưởng về diễn xuất và trở thành một trong những gương mặt nữ được yêu thích của làng giải trí.