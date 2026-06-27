Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ
GĐXH - Khải Minh, con trai của Khải Anh và Đan Lê, ở tuổi 15 đã ra dáng một thiếu niên với phong thái tự tin, cuốn hút và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.
Cách đây ít ngày nhân sinh nhật con trai Khải Minh, Đan Lê hài hước cho biết sau một ngày bận rộn tổ chức sinh nhật cho con với đủ hoạt động như đi xem phim, cắt bánh, thổi nến và hát mừng sinh nhật, cô đến cuối ngày mới chợt nhớ ra mình chưa đăng bài chúc mừng sinh nhật con trai lớn. Nữ MC tự nhận mình có "não cá vàng" khi thường xuyên quên trước quên sau.
Cô cũng dí dỏm chia sẻ rằng không hiểu vì sao mình luôn nhận ra những tính xấu của hai con trai lại giống mình. Theo Đan Lê, Khải Minh có tính hay quên, đủng đỉnh và mơ màng, còn em trai thì ương bướng, cố chấp và nóng nảy. Từ đó, cô đùa rằng hoặc là bản thân có quá nhiều tính xấu, hoặc những điểm tốt của mẹ thì các con chưa bộc lộ hết.
Nhân dịp sinh nhật con trai Khải Minh, Đan Lê gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào khi thấy con ngày càng trưởng thành. Cô nhận xét Khải Minh không còn là cậu bé mang vóc dáng người lớn như trước mà đã trở thành một chàng trai tử tế, sống tình cảm và ấm áp với mọi người. Nữ MC mong tuổi mới sẽ mang đến cho con nhiều niềm vui, những trải nghiệm đẹp cùng sự vững vàng hơn trong cuộc sống. Đồng thời, cô nhắn nhủ con hãy bình tĩnh trưởng thành từng ngày và khẳng định rằng dù con có lớn đến đâu, trong lòng mẹ, Khải Minh vẫn luôn là đứa con đầu lòng bé bỏng mà cô yêu thương rất nhiều.
Sinh ra trong một gia đình có bố là đạo diễn nổi tiếng và mẹ là BTV, MC được nhiều khán giả yêu mến, Khải Minh từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Cậu là con trai đầu lòng của đạo diễn Khải Anh và BTV Đan Lê, một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ của làng giải trí phía Bắc.
Khải Minh chào đời năm 2011, là "trái ngọt" của cuộc hôn nhân giữa Đan Lê và Khải Anh. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé đã gây chú ý bởi vẻ ngoài kháu khỉnh, gương mặt sáng và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Những hình ảnh hiếm hoi được gia đình chia sẻ trên mạng xã hội luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Còn Khải Anh khoe con trai cả đã diện vừa bộ vest của bố.
Khi còn nhỏ, Khải Minh được nhận xét là cậu bé thông minh, hiếu động, tự lập và rất tình cảm. Bố mẹ thường dành thời gian đưa con tham gia các hoạt động ngoài trời, du lịch hay vui chơi vào dịp cuối tuần để bồi đắp tình cảm gia đình.
Hiện nay, Khải Minh đã bước sang tuổi thiếu niên và ngày càng trưởng thành. Theo những chia sẻ gần đây của Đan Lê, cậu cả của gia đình đã 15 tuổi, sở hữu chiều cao nổi bật cùng ngoại hình điển trai. Dù có bố mẹ nổi tiếng nhưng Khải Minh được nuôi dạy theo hướng tự lập, giản dị và không xuất hiện quá nhiều trước truyền thông.
Nhiều khán giả nhận xét Khải Minh ngày càng giống bố Khải Anh ở gương mặt và thần thái, trong khi vẫn thừa hưởng sự nhẹ nhàng, thư sinh từ mẹ Đan Lê. Với sự quan tâm và giáo dục của gia đình, cậu bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, trở thành niềm tự hào của bố mẹ trong tương lai.
Khải Anh ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim ăn khách như: Cầu vồng tình yêu, Zippo, Mù tạt và Em, Người phán xử, Về nhà đi con, Hương vị tình thân và nhiều tác phẩm gây tiếng vang khác. Các bộ phim do anh thực hiện thường thu hút lượng lớn khán giả nhờ kịch bản gần gũi, cách kể chuyện hiện đại và khả năng khai thác tâm lý nhân vật sâu sắc.
Đan Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, cô được yêu mến khi dẫn chương trình Dự báo thời tiết trên VTV. Với ngoại hình sáng, giọng nói truyền cảm và phong cách dẫn tự nhiên, cô nhanh chóng trở thành một trong những MC được khán giả yêu thích.
Không dừng lại ở lĩnh vực truyền hình, Đan Lê còn lấn sân sang diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim như: Cầu vồng tình yêu, Ba đám cưới một đời chồng, Người phán xử và một số dự án truyền hình khác.
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