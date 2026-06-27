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H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'

Thứ bảy, 20:00 27/06/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - "Con gái đã là 1 phiên bản lém lỉnh rồi... Em bé sơ sinh ngày nào nay đã thành 'bà cụ non', quản lý cảm xúc của cả nhà luôn...", H'Hen Niê xúc động nhìn con gái lớn lên từng ngày.

Từ khi trở thành mẹ, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái Harley trên trang cá nhân. Không chỉ ghi lại từng cột mốc phát triển của con, nàng hậu còn khiến nhiều người xúc động bởi những dòng tâm sự giản dị nhưng chất chứa tình yêu thương của một người mẹ.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đăng tải loạt hình ảnh mới của Harley xuất hiện với bộ trang phục tông trắng nhẹ nhàng cùng chiếc mũ xinh xắn. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và những biểu cảm hồn nhiên khiến người xem khó có thể rời mắt. Cùng với đó là dòng trạng thái đầy cảm xúc khi chứng kiến con gái ngày một lớn khôn. 

"Con gái đã là 1 phiên bản lém lỉnh rồi. Biết giận khi không vui, biết cười lớn khi thấy vui, biết đòi mẹ, biết cảm giác lúc nào cũng muốn có người bên cạnh, biết ăn nhiều món mình thích, biết dành đồ chơi, biết ghen khi mẹ ẵm bé khác, biết bám rào để đi lại... em bé sơ sinh ngày nào nay đã thành 'bà cụ non' chính hiệu rồi, quản lý cảm xúc của cả nhà luôn... Đúng là thời gian trôi nhanh thật đấy, mong em Harley cứ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, lém lỉnh, đáng yêu", H'Hen Niê chia sẻ.

H'Hen Niêchia sẻ khoảnh khắc đáng yêu với con gái Harley lớn lên từng ngày - Ảnh 1.
H'Hen Niêchia sẻ khoảnh khắc đáng yêu với con gái Harley lớn lên từng ngày - Ảnh 2.
H'Hen Niêchia sẻ khoảnh khắc đáng yêu với con gái Harley lớn lên từng ngày - Ảnh 3.
H'Hen Niêchia sẻ khoảnh khắc đáng yêu với con gái Harley lớn lên từng ngày - Ảnh 4.

'1001' biểu cảm đáng yêu của Harley nhà H'Hen Niê.

Những dòng chia sẻ của H'Hen Niê nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm khi chứng kiến hành trình lớn lên từng ngày của một em bé và cảm nhận rõ niềm hạnh phúc xen lẫn chút bồi hồi của người làm mẹ. 

Điều khiến nhiều người thích thú là những thay đổi rất "đời thường" mà H'Hen Niê kể về con gái. Từ việc biết giận dỗi, biết cười thật to khi vui, biết ghen khi mẹ bế em bé khác cho đến việc thích có người ở bên cạnh, tất cả đều phản ánh sự phát triển rõ rệt về cảm xúc của Harley; thậm chí cô bé trở thành "quản lý cảm xúc" của cả gia đình. 

"Harley đúng là càng lớn càng lém lỉnh"; "Đọc chia sẻ của Hen mới thấy thời gian trôi nhanh thật"; "Em bé quản lý cảm xúc cả nhà là có thật"; "Bé đáng yêu quá giống mẹ Hen. Lớn lên em lại làm người mẫu, hoa hậu nhé";... một số bình luận của người hâm mộ.

H'Hen Niêchia sẻ khoảnh khắc đáng yêu với con gái Harley lớn lên từng ngày - Ảnh 5.

Thời gian qua, Harley liên tục đồng hành cùng bố mẹ trong nhiều hoạt động đời thường. Cô bé từng theo bố Tuấn Khôi chạy bộ buổi sáng, khám phá thiên nhiên, cùng mẹ xuất hiện tại các sự kiện, vui chơi bên hồ bơi hay đơn giản là những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong gia đình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp Harley trở thành một trong những nhóc tỳ được yêu mến trên mạng xã hội.

Kể từ khi lên chức mẹ, H'Hen Niê cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Bên cạnh lịch trình nghệ thuật bận rộn, nàng hậu luôn cố gắng dành thời gian cho con gái, đồng thời thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm chân thực về hành trình làm mẹ. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy yêu thương ấy khiến hình ảnh của cô ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

H'Hen Niêchia sẻ khoảnh khắc đáng yêu với con gái Harley lớn lên từng ngày - Ảnh 6.
H'Hen Niêchia sẻ khoảnh khắc đáng yêu với con gái Harley lớn lên từng ngày - Ảnh 7.
H'Hen Niêchia sẻ khoảnh khắc đáng yêu với con gái Harley lớn lên từng ngày - Ảnh 8.

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