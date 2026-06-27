H'Hen Niê nhìn con gái lớn lên từng ngày: 'Em bé sơ sinh nay đã thành bà cụ non'
GĐXH - "Con gái đã là 1 phiên bản lém lỉnh rồi... Em bé sơ sinh ngày nào nay đã thành 'bà cụ non', quản lý cảm xúc của cả nhà luôn...", H'Hen Niê xúc động nhìn con gái lớn lên từng ngày.
Từ khi trở thành mẹ, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con gái Harley trên trang cá nhân. Không chỉ ghi lại từng cột mốc phát triển của con, nàng hậu còn khiến nhiều người xúc động bởi những dòng tâm sự giản dị nhưng chất chứa tình yêu thương của một người mẹ.
Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đăng tải loạt hình ảnh mới của Harley xuất hiện với bộ trang phục tông trắng nhẹ nhàng cùng chiếc mũ xinh xắn. Cô bé nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng và những biểu cảm hồn nhiên khiến người xem khó có thể rời mắt. Cùng với đó là dòng trạng thái đầy cảm xúc khi chứng kiến con gái ngày một lớn khôn.
"Con gái đã là 1 phiên bản lém lỉnh rồi. Biết giận khi không vui, biết cười lớn khi thấy vui, biết đòi mẹ, biết cảm giác lúc nào cũng muốn có người bên cạnh, biết ăn nhiều món mình thích, biết dành đồ chơi, biết ghen khi mẹ ẵm bé khác, biết bám rào để đi lại... em bé sơ sinh ngày nào nay đã thành 'bà cụ non' chính hiệu rồi, quản lý cảm xúc của cả nhà luôn... Đúng là thời gian trôi nhanh thật đấy, mong em Harley cứ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, lém lỉnh, đáng yêu", H'Hen Niê chia sẻ.
'1001' biểu cảm đáng yêu của Harley nhà H'Hen Niê.
Những dòng chia sẻ của H'Hen Niê nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự đồng cảm khi chứng kiến hành trình lớn lên từng ngày của một em bé và cảm nhận rõ niềm hạnh phúc xen lẫn chút bồi hồi của người làm mẹ.
Điều khiến nhiều người thích thú là những thay đổi rất "đời thường" mà H'Hen Niê kể về con gái. Từ việc biết giận dỗi, biết cười thật to khi vui, biết ghen khi mẹ bế em bé khác cho đến việc thích có người ở bên cạnh, tất cả đều phản ánh sự phát triển rõ rệt về cảm xúc của Harley; thậm chí cô bé trở thành "quản lý cảm xúc" của cả gia đình.
"Harley đúng là càng lớn càng lém lỉnh"; "Đọc chia sẻ của Hen mới thấy thời gian trôi nhanh thật"; "Em bé quản lý cảm xúc cả nhà là có thật"; "Bé đáng yêu quá giống mẹ Hen. Lớn lên em lại làm người mẫu, hoa hậu nhé";... một số bình luận của người hâm mộ.
Thời gian qua, Harley liên tục đồng hành cùng bố mẹ trong nhiều hoạt động đời thường. Cô bé từng theo bố Tuấn Khôi chạy bộ buổi sáng, khám phá thiên nhiên, cùng mẹ xuất hiện tại các sự kiện, vui chơi bên hồ bơi hay đơn giản là những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày trong gia đình. Chính sự gần gũi ấy đã giúp Harley trở thành một trong những nhóc tỳ được yêu mến trên mạng xã hội.
Kể từ khi lên chức mẹ, H'Hen Niê cũng có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Bên cạnh lịch trình nghệ thuật bận rộn, nàng hậu luôn cố gắng dành thời gian cho con gái, đồng thời thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm chân thực về hành trình làm mẹ. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy yêu thương ấy khiến hình ảnh của cô ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.
Con trai cả nhà Khải Anh - Đan Lê tròn 15 tuổi, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Khải Minh, con trai của Khải Anh và Đan Lê, ở tuổi 15 đã ra dáng một thiếu niên với phong thái tự tin, cuốn hút và được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.
Rapper Pháo bất ngờ rút khỏi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) gây bất ngờ khi thông báo sẽ không tiếp tục tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2026).
Trải qua 3 lần sinh nở, Nhã Phương vẫn xinh đẹp, 'lột xác' ở tuổi 36Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 36, Nhã Phương đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung và ngày càng cuốn hút.
Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu tuổi trung niên cứ xuất hiện là gây chú ýGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu là bà Mai Đoàn, mỗi lần xuất hiện lại gây chú ý nhờ diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang sang trọng và hiện đại dù đã bước vào độ tuổi U50.
Cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver sau ly hônGiải trí - 6 giờ trước
Sau khi "đường ai nấy đi", cuộc sống của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Cảnh khóc của Quỳnh Châu khiến khán giả lặng người trước màn hìnhGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Châu lần đầu vào vai chính là người phụ nữ đã có gia đình trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn".
Chàng trai từng trượt đại học, xuất khẩu lao động, giành Quán quân BoleroGiải trí - 12 giờ trước
Từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Phạm Ngọc Anh không từ bỏ đam mê để đăng quang Quán quân Giọng ca vàng Bolero mùa 12.
Cuộc sống xa hoa bên chồng tỷ phú của 'đệ nhất mỹ nhân châu Á'Thế giới showbiz - 14 giờ trước
Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, đằm thắm và đầy khí chất, nữ diễn viên này từng được ưu ái gọi là “quốc bảo nhan sắc” của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc).
Tin sao 26/6: Ngô Thanh Vân tìm trường cho con gái gần 1 tuổi; Lê Phương mừng sinh nhật mẹ đẻGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân lo lắng tìm trường cho con gái gần 1 tuổi. Trong khi đó, Lê Phương đăng ảnh cả gia đình chúc mừng sinh nhật mẹ đẻ với những khoảnh khắc hạnh phúc.
Telefilm Việt Nam 2026: Cơ hội hợp tác cho phim truyền hình, điện ảnh trong thời đại AIXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Telefilm Việt Nam là sự kiện thường niên quy mô trong ngành công nghệ và truyền hình tại Việt Nam, năm nay quy tụ hơn 150 doanh nghiệp tham gia với nhiều cơ hội hợp tác quốc tế.
Giọng ca 42 tuổi quê Bắc Ninh vừa giành Quán quân Bolero lần thứ XII là ai?Giải trí
GĐXH - Phạm Ngọc Anh - quán quân Giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2026, khẳng định đam mê âm nhạc không bao giờ là quá muộn.