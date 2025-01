Cuộc sống của Diễm My 9X khi mang bầu

Kỷ niệm một năm về chung nhà, Diễm My - Vinh Nguyễn so sánh hai khoảnh khắc cùng kiểu tạo dáng của năm ngoái và năm nay. Diễm My 9X nói cô chưa từng nghĩ đến việc ở bên một người kém tuổi. Lúc hai người mới đến với nhau, trong khi gia đình anh không phản đối người hoạt động showbiz như cô, bạn bè cô lại tỏ ra không ủng hộ mối quan hệ này. Họ cho rằng người phải một mình lo toan mọi việc, còn chăm lo cho mẹ như Diễm My nên yêu người đàn ông hơn tuổi để được che chở và dẫn dắt. Dù vậy, cô chọn ở bên Vinh Nguyễn bởi anh mang lại cảm giác chín chắn và trưởng thành. 7 năm yêu nhau, hai người từng xảy ra sóng gió, có lúc chia xa nhưng Vinh Nguyễn luôn ở lại chờ đợi Diễm My.