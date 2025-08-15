Mới nhất
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà đón năm học mới, bố ruột hết mực quan tâm

Thứ sáu, 09:00 15/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Subeo-con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã bắt đầu năm học mới tại Việt Nam thay vì đi du học New Zealand như dự định trước đó.

Không thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hộiKhông thua kém anh cả Subeo, cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà được dạy dỗ tốt, visual khắp mạng xã hội

GĐXH - Mới đây, Subeo gây sốt mạng xã hội bởi chiều cao cùng khí chất hào môn vượt trội. Không chỉ có Subeo, cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà cũng được người hâm mộ yêu mến bởi vẻ ngoài lẫn tính cách đáng yêu.

Subeo mới đây được bố ruột là Cường Đô la đưa đến tận trường học để đón năm học mới. Trên trang cá nhân, Cường Đô la viết: "Chào mừng Herry (Subeo) trở lại trường học. Anh 2, chị 3 đi học hết rồi nhà chỉ còn mỗi Tin. Không biết ai chỉ mà mỗi lần hỏi Sutin đi học giống chị và anh 2 nha thì câu trả lời luôn luôn là không, không".

Ngoài dòng chia sẻ, Cường Đô la còn đăng hình ảnh Subeo sải đôi chân dài vào trường học. Việc nhập học năm mới ở Việt Nam khiến khán giả khá bất ngờ bởi trước đó gia đình Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã tìm trường học mới cho Subeo ở New Zealand.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà đón năm học mới, bố ruột hết mực quan tâm- Ảnh 2.

Subeo sải đôi chân dài bước vào trường bắt đầu năm học mới.

Được biết, cách đây ít tháng, Kim Lý - bố dượng của Subeo đã đưa cậu bé sang xem trường. Nhiều khán giả cũng tò mò về ngôi trường mà Subeo sắp theo học. Cường Đô la đã hé mở trên trang cá nhân: "Toppic hôm nay xoay quanh ngôi trường Auckland Grammar".

Theo đó, Auckland Grammar là ngôi trường dành riêng cho nam sinh với lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển. Đây là nơi đào tạo ra hàng loạt cá nhân thành công ở nhiều lĩnh vực, nổi bật trong hệ thống giáo dục bậc trung học quốc tế.

Từ thông tin của các diễn đàn du học uy tín, mức học phí tại trường Auckland Grammar khá cao. Theo đó, mức học phí 1 năm tại trường dao động từ 22.500 - 25.000 đô New Zealand (khoảng 349 - 388 triệu đồng). Ngoài ra còn có các khoản chi phí khác như nội trú, quản lý, đồng phục và ngoại khoá, tổng số tiền cho 1 năm từ 20.000 đô New Zealand trở lên (hơn 310 triệu đồng). Chi phí cho 1 năm học tại nước ngoài của Subeo rơi vào con số 650 - 700 triệu đồng.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà đón năm học mới, bố ruột hết mực quan tâm- Ảnh 3.

Subeo được 2 bên gia đình mới của bố lẫn mẹ yêu thương.

Thời gian gần đây, Cường Đô la cùng Hồ Ngọc Hà chưa đề cập đến vấn đề này. Chỉ biết mới đây, Cường Đô la chia sẻ hình ảnh con trai thực tập ở công ty và viết: "Mình và anh hai (Subeo) thống nhất là 2 tuần cuối mùa hè trước khi vào học lại. Anh hai sẽ dành 2 tuần đó để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng. Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của ba".

Dòng viết của anh nhận được quan tâm của người hâm mộ. Subeo mới 15 tuổi và bắt đầu bước vào cấp học THPT nhưng Cường Đô la đã muốn định hướng con đi theo truyền thống kinh doanh của gia đình.

Từ lúc sinh ra, Subeo đã là một rich kid thứ thiệt của làng giải trí Việt. Có mẹ là ca sĩ nổi tiếng và bố là doanh nhân nên cậu bé đã "ngậm thìa vàng" từ lúc lọt lòng. Cậu bé không chỉ học ở ngôi trường tốt mà còn được chăm sóc nuôi dưỡng đầy đủ. Cậu có bảo mẫu riêng và sống trong biệt thự cực sang chảnh. Thêm vào đó, Subeo từ lúc nhỏ đã được theo bố mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Trong những năm qua, cậu cũng check-in ở nhiều khách sạn hạng sang có mức giá "cực chát" tại Việt Nam.

Ảnh: FBNV

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la làm &quot;nhân viên&quot; cho công ty của bốSubeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la làm 'nhân viên' cho công ty của bố

GĐXH - Cường Đô la mới đây đã khoe những hình ảnh của con trai Subeo khi làm thực tập sinh ở công ty của mình. Từ sau khi chia tay Hồ Ngọc Hà, anh vẫn luôn đồng hành cùng cô trong việc chăm sóc và nuôi nấng con trai.

Đỗ Quyên
