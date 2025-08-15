Chân dung mẹ đẻ Hoa hậu Lương Thùy Linh

Hoa hậu quê Cao Bằng có hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ GĐXH - Lương Thùy Linh tham quan Bảo tàng Điện Biên Phủ và các di tích lịch sử nhân dịp Kỷ niệm 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2025).

Nhân dịp sinh nhật tuổi 25, Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ thực hiện một bộ ảnh đặc biệt bên mẹ – người phụ nữ đã luôn là điểm tựa, nguồn động lực và cảm hứng lớn nhất của cô.

Trong bộ ảnh dấu ấn tuổi 25, Lương Thùy Linh và mẹ cùng diện trang phục Dior với gam màu trang nhã, chất liệu cao cấp và phom dáng thanh lịch. Vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu của mẹ và sự rạng rỡ, tự tin của Linh tạo nên khung hình vừa sang trọng vừa ấm áp. Đặc biệt, khoảnh khắc mẹ nhẹ nhàng cầm bánh kem tiến về phía Linh đã khiến nàng hậu đã bật khóc.

“Con chỉ ước, có thể sống một đời như mẹ, để hiểu hết những vất vả, hy sinh và tình yêu lặng thầm mẹ dành cho chúng con, suốt bao năm không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại. Càng lớn, con mới nhận ra, niềm vui không còn là những món quà to lớn, mà là mỗi sáng thức dậy biết ba mẹ vẫn khỏe mạnh. Bộ ảnh này không chỉ để kỷ niệm sinh nhật, mà để lưu giữ một khoảnh khắc con tin là đẹp đẽ và quý giá nhất đời mình", nàng hậu chia sẻ.

Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó của hai mẹ con, đồng thời khen ngợi thần thái thanh lịch, vóc dáng cuốn hút và gu thời trang tinh tế của cả hai.

Được biết, mẹ đẻ của Hoa hậu Lương Thùy Linh - bà Nguyễn Thị Hương là mỹ nhân nức tiếng thời trẻ.

Ngắm bộ ảnh đón tuổi 25 của Lương Thùy Linh cùng mẹ đẻ:

Đối với Lương Thùy Linh, mẹ là người phụ nữ đã luôn là điểm tựa, nguồn động lực và cảm hứng sống lớn nhất của cô.

Khoảnh khắc mẹ nhẹ nhàng cầm bánh kem tiến về phía Linh đã khiến nàng hậu đã bật khóc. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà nàng hậu rơi nước mắt trước mọi người, ê-kíp.

Lương Thùy Linh rơi nước mắt khi nhận bánh sinh nhật từ mẹ.

Với Lương Thùy Linh, tuổi mới không chỉ là hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, mà còn là lời nhắc nhở bản thân luôn hướng về gia đình. “Tuổi mới, con chỉ mong những người con thương sẽ luôn bình an, để mỗi lần trở về, con vẫn được chạy vào lòng ba mẹ như ngày thơ bé” – nàng hậu chia sẻ đầy xúc động.

Từ sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh liên tục để lại dấu ấn không chỉ ở các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện mà còn ở lĩnh vực thời trang.

Bên cạnh việc theo học Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Lương Thuỳ Linh còn là MC song ngữ, thường xuyến góp mặt tại các sự kiện quy mô lớn, quốc tế.



