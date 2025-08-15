Chân dung mẹ đẻ Hoa hậu Lương Thùy Linh
GĐXH - Lương Thùy Linh khoe bộ ảnh đón tuổi mới cùng mẹ. Nhan sắc và thần thái mẹ nàng hậu quê Cao Bằng gây chú ý.
Nhân dịp sinh nhật tuổi 25, Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ thực hiện một bộ ảnh đặc biệt bên mẹ – người phụ nữ đã luôn là điểm tựa, nguồn động lực và cảm hứng lớn nhất của cô.
Trong bộ ảnh dấu ấn tuổi 25, Lương Thùy Linh và mẹ cùng diện trang phục Dior với gam màu trang nhã, chất liệu cao cấp và phom dáng thanh lịch. Vẻ đẹp dịu dàng, phúc hậu của mẹ và sự rạng rỡ, tự tin của Linh tạo nên khung hình vừa sang trọng vừa ấm áp. Đặc biệt, khoảnh khắc mẹ nhẹ nhàng cầm bánh kem tiến về phía Linh đã khiến nàng hậu đã bật khóc.
“Con chỉ ước, có thể sống một đời như mẹ, để hiểu hết những vất vả, hy sinh và tình yêu lặng thầm mẹ dành cho chúng con, suốt bao năm không đòi hỏi bất kỳ điều gì đáp lại. Càng lớn, con mới nhận ra, niềm vui không còn là những món quà to lớn, mà là mỗi sáng thức dậy biết ba mẹ vẫn khỏe mạnh. Bộ ảnh này không chỉ để kỷ niệm sinh nhật, mà để lưu giữ một khoảnh khắc con tin là đẹp đẽ và quý giá nhất đời mình", nàng hậu chia sẻ.
Bộ ảnh nhanh chóng nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó của hai mẹ con, đồng thời khen ngợi thần thái thanh lịch, vóc dáng cuốn hút và gu thời trang tinh tế của cả hai.
Được biết, mẹ đẻ của Hoa hậu Lương Thùy Linh - bà Nguyễn Thị Hương là mỹ nhân nức tiếng thời trẻ.
Ngắm bộ ảnh đón tuổi 25 của Lương Thùy Linh cùng mẹ đẻ:
Lương Thùy Linh rơi nước mắt khi nhận bánh sinh nhật từ mẹ.
Với Lương Thùy Linh, tuổi mới không chỉ là hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, mà còn là lời nhắc nhở bản thân luôn hướng về gia đình. “Tuổi mới, con chỉ mong những người con thương sẽ luôn bình an, để mỗi lần trở về, con vẫn được chạy vào lòng ba mẹ như ngày thơ bé” – nàng hậu chia sẻ đầy xúc động.
Bên cạnh việc theo học Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Lương Thuỳ Linh còn là MC song ngữ, thường xuyến góp mặt tại các sự kiện quy mô lớn, quốc tế.
Đợi Gì, Mơ Đi!: Đừng thờ ơ với giấc mơ của bố mẹGiải trí - 1 giờ trước
Bỏ qua cú lừa về một chiếc poster xấu đến khó hiểu, chiếc trailer nhạt chẳng buồn nói, Đợi Gì, Mơ Đi - bộ phim điện ảnh đầu tay của Nhà sản xuất Janet Ngo và đạo diễn trẻ Lâm Minh Khôi truyền tải nhiều thông điệp đáng suy ngẫm.
Mạnh Trường và dàn diễn viên VFC chúc mừng Trọng Lân 'lên chức'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trọng Lân hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc đón con trai đầu lòng. Nam diễn viên nhận nhiều lời chúc mừng từ dàn diễn viên VFC: Mạnh Trường, Cù Thị Trà, Minh Thu...
Thiếu tá Huy đối diện thử thách điều tra cháy kho lưu trữXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Có anh, nơi ấy bình yên", kho lưu trữ xã bất ngờ bốc cháy đúng thời điểm nhạy cảm trước sáp nhập là thử thách mà Thiếu tá Huy phải vào cuộc điều tra.
Hồng Ánh: 'Nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Hồng Ánh mới đây đã tham gia phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" với tâm thế rất thoải mái. Chị chia sẻ: "Nếu vai diễn phù hợp, tôi luôn sẵn sàng, dù là vai chính hay vai phụ'.
Oanh 'cấm cửa' chồng cũ không được tới gặp con trai sau lần thất hứaXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Cầu vồng ở phía chân trời", bé Khoai thất vọng khi bố không đến đón đi chơi như đã hứa, điều này khiến Oanh đưa ra quyết định lạnh lùng với chồng cũ.
Thanh Sơn: NSND Công Lý, diễn viên Thái Hòa là tiền bối giàu kinh nghiệm, thần tượng của tôiGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đến với 'Tử chiến trên không', Thanh Sơn lần đầu đóng phim điện ảnh hành động, đây là thử thách lớn nhưng anh cũng rất hạnh phúc vì được đóng phim cùng thần tượng - diễn viên Thái Hòa.
Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà đón năm học mới, bố ruột hết mực quan tâmGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Subeo-con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã bắt đầu năm học mới tại Việt Nam thay vì đi du học New Zealand như dự định trước đó.
Hoa hậu Lương Thùy Linh học Tiến sĩ, làm trợ giảng và khởi nghiệp tuổi 25Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ về hành trình học tiến sĩ, khởi nghiệp thời trang, hoạt động xã hội và triết lý sống nội tâm sau hơn 5 năm đăng quang.
Nhận vé xem miễn phí concert quốc gia 'Việt Nam trong tôi' ở đâu?Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Người dân sẽ được nhận vé miễn phí tham dự concert quốc gia “Việt Nam trong tôi” trong các ngày 20, 21, 22/8.
Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', dù mới chỉ vài tập đầu song vai diễn đã gây nhiều tranh cãi với khán giả.
Cựu MC 'Đường lên đỉnh Olympia' suýt không nói được vì bệnh tật, hiện tại có cuộc sống 'nở hoa'Giải trí
GĐXH - Vân Hugo từng là MC nổi tiếng qua chương trình "Đường lên đỉnh Olympia' nhưng sau đó cô gặp biến cố về căn bệnh liên quan đến dây thanh quản đến mức suýt mất sự nghiệp. May mắn, cô vượt qua và hiện tại có cuộc sống viên mãn.