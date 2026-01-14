Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Thứ tư, 18:59 14/01/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Quốc Khánh có sự nghiệp thành công, cuộc sống khi về hưu bình dị tiếp tục cống hiến với nghề diễn và vượt qua những tin đồn ác ý.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 1.

Diễn viên Quốc Khánh sinh năm 1962, anh là người Hà Nội gốc, nhà chỉ có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ 1978 đến 1982.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 2.

Ngay trong năm tốt nghiệp, Quốc Khánh đã diễn hai vai trong hai vở kịch "Người đá lạc đội hình" (đạo diễn Doãn Hoàng Giang) và "Cuộc chia tay tháng 6" (đạo diễn Trọng Khôi). Ngày ấy cùng học với anh còn có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: Trung Anh, Quế Hằng, Đỗ Kỷ...

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 3.

Từ năm 1982, Quốc Khánh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật ở cả sân khấu lẫn điện ảnh. Bộ phim truyền hình đầu tiên anh đóng là "Đứa con người lính" (năm 1986), tiếp đến là "Chiếc bình tiền kiếp" (1990). Cho đến năm 1995, Quốc Khánh được biết đến nhiều hơn khi tham gia bộ phim "12A và 4H" với vai Triệu "đẹp trai".

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 4.

Quốc Khánh gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như: "Tết này ai đến xông nhà", "Trừng phạt", "Áo lụa Hà Đông", "Những người độc thân vui vẻ"... Quốc Khánh từng giành Huy chương Bạc Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2002 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng, giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15...

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 5.

Là diễn viên phim truyền hình, điện ảnh, song Quốc Khánh lại được yêu mến qua vai diễn Ngọc Hoàng trong "Táo Quân - Gặp Nhau Cuối Năm" từ 2004 đến 2025. Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012, NSND năm 2023. Hiện anh chính thức nghỉ hưu sau hơn 40 năm gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam. Từ khi nghỉ hưu, anh vẫn giữ niềm đam mê với nghề và sẵn sàng tham gia biểu diễn khi có cơ hội phù hợp.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 6.

Trên sân khấu là vậy nhưng ở ngoài đời, từ lâu NSND Quốc Khánh vốn được nhiều người nhận xét là ít nói, sống khá kín tiếng. Anh tự nhận mình là một nghệ sĩ bình dân, ăn mặc giản dị và không bao giờ dùng đồ hiệu. Dù đã nghỉ hưu, ở tuổi 63, anh vẫn miệt mài với sân khấu và truyền hình nhưng chọn cuộc sống lặng lẽ. Sau khi mẹ qua đời năm 2017, anh sống một mình trong căn nhà 10m², không lập gia đình và hài lòng với cuộc sống giản dị.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 7.

Mới đây, sau thông tin "Táo Quân 2026 dừng phát sóng vào Giao thừa Xuân Bính Ngọ, còn xuất hiện thông tin NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi, phải điều trị tích cực. Trước thông tin lan truyền chóng mặt trên MXH, những người thân quen với "Ngọc hoàng" đã liên hệ và được chính anh trấn an. NSND Quốc Khánh cho biết, sức khỏe hiện tại vẫn ổn định, không nghiêm trọng như những đồn đoán trên mạng xã hội.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 8.

NSND Quốc Khánh cũng đã xuất hiện trên Facebook của NSƯT Quang Thắng với hình ảnh đi ăn cùng mọi người. Thái độ bình thản của NSND Quốc Khánh khiến người hâm mộ yên tâm phần nào về sức khỏe của anh. NSƯT Quang Thắng cũng lên tiếng trấn an khán giả: "Mọi thứ đều ổn. Khi mệt quá, nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới này thì sao?".

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 9.

Ngày 11/1, trên trang cá nhân, NSND Xuân Bắc đăng tải bức ảnh kỷ niệm chụp cùng hai nghệ sĩ gạo cội là NSND Quốc Khánh và NSND Công Lý. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, khoảnh khắc này được ghi lại tại một sự kiện ở Hà Nội vào năm 2019. Kèm theo hình ảnh, NSND Xuân Bắc viết ngắn gọn: "Mọi người thấy anh em tôi thế nào?". Dòng chú thích giản dị nhưng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều khán giả cảm thấy nhớ và tiếc nuối khi Táo Quân 2026 không diễn ra.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 10.

Ngày 13/1, NSND Lan Hương đăng ảnh ngồi chơi cùng "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh với những dòng chia sẻ: ''Gặp mình lần nào cũng phục vụ nhiệt tình, nào là ngô, khoai, sắn, ổi … rất chu đáo! Mình thích nhất là câu: Cô ăn đi, ngon lắm, tôi gọt, tôi bóc, tôi bổ cho''.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 11.

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, nhiều khán giả cũng quan tâm tới cuộc sống của NSND Quốc Khánh có còn ở trong căn nhà 10m2 nữa không... Một số tờ báo đưa thông tin, theo nguồn tin từ bạn bè thân thiết, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh đã quyết định rời xa căn nhà chật chội này cách đây vài tháng. Anh chuyển về sống cùng gia đình người em tại Gia Lâm (Hà Nội). Sự thay đổi này không chỉ mang lại không gian sống thoáng đãng hơn mà còn giúp nam nghệ sĩ thoát khỏi cảnh thui thủi một mình, có người chăm sóc và trò chuyện lúc sớm hôm.

(Ảnh: VTV, Internet, tư liệu)

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 12.Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

GĐXH - Sau khi kết thúc vai trong "Cách em 1 milimet", các diễn viên chia sẻ hình ảnh hậu trường ngọt ngào của nhân vật Tú - Bách khiến khán giả thêm tò mò về kết phim dành cho cặp đôi.

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 13.Chương trình thay thế 'Táo Quân' trong đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?

GĐXH - Chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo Quân" sẽ không có trong Giao thừa năm nay, thay vào đó là "Quảng trường mùa xuân".

Ngọc Hoàng Quốc Khánh tuổi U70 vượt qua tin đồn sống cùng gia đình tại Gia Lâm - Ảnh 14.Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Từ chàng sinh viên du lịch đến 'ngã rẽ cuộc đời' với loạt ca khúc đình đám

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một năm 2025 đầy thành công với những ca khúc đình đám như: "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, "Nỗi đau giữa hòa bình"... Anh tâm niệm cố gắng viết những bài hát thật hay về quê hương đất nước để bản thân thấy tự hào.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệp

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệp

Khán giả háo hức khi Trung úy Quang của 'Mưa đỏ' góp mặt trong phim VTV sắp lên sóng

Khán giả háo hức khi Trung úy Quang của 'Mưa đỏ' góp mặt trong phim VTV sắp lên sóng

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Từ chàng sinh viên du lịch đến 'ngã rẽ cuộc đời' với loạt ca khúc đình đám

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Từ chàng sinh viên du lịch đến 'ngã rẽ cuộc đời' với loạt ca khúc đình đám

Chương trình thay thế 'Táo Quân' trong đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?

Chương trình thay thế 'Táo Quân' trong đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Giải trí - 14 phút trước

GĐXH - Phương Oanh - thí sinh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA cao, IELTS 7.5. Cô chia sẻ ước mơ và quyết tâm của mình trong cuộc thi nhan sắc.

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.

Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tình

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim Hiền

Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trước

Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Thế giới showbiz - 18 giờ trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.

Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trịnh Thị Trung Thu - nữ sinh kinh tế quê Ninh Bình lọt top 50 Miss World Vietnam 2025, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Xem nhiều

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz
Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Giải trí
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Giải trí
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top