'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Bên cạnh vấn đề sức khỏe, nhiều khán giả cũng quan tâm tới cuộc sống của NSND Quốc Khánh có còn ở trong căn nhà 10m2 nữa không... Một số tờ báo đưa thông tin, theo nguồn tin từ bạn bè thân thiết, "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh đã quyết định rời xa căn nhà chật chội này cách đây vài tháng. Anh chuyển về sống cùng gia đình người em tại Gia Lâm (Hà Nội). Sự thay đổi này không chỉ mang lại không gian sống thoáng đãng hơn mà còn giúp nam nghệ sĩ thoát khỏi cảnh thui thủi một mình, có người chăm sóc và trò chuyện lúc sớm hôm.