Bị bắt vì giam giữ người trái phép, Thiệu giở 'chiêu trò' trong trại giam

Trong trích đoạn giới thiệu tập 52 phim "Lằn ranh", sau khi bị bắt vì tội giam giữ người trái phép, Thiệu bị đưa vào trại giam chờ điều tra. Tuy nhiên, Thiệu lại bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe. Đây chỉ là chiêu của Thiệu nhằm "câu giờ" và tìm cách liên lạc với bên ngoài thông qua vị bác sĩ riêng.

Thiệu dùng "chiêu" bất ổn về sức khỏe để tìm cách liên lạc ra bên ngoài. Ảnh VTV

Trong cuộc trò chuyện với bác sĩ, Thiệu cố tình tỏ ra mệt mỏi, đồng thời gợi ý tình trạng bệnh trầm trọng. Hắn còn muốn được chữa trị bằng phương pháp Đông y. "Tình hình của tôi có đến nỗi vỡ mạch máu rồi đi luôn không bác sĩ? Trong này mà được sắc thuốc Nam hóa là vua thôi. Nhờ bác sĩ nói khó với cán bộ xem họ có chiếu cố cho tôi không" - Thiệu nói.

Tuy nhiên, những chiêu trò của Thiệu có thể mất tác dụng khi Phùng - đàn em của Thiệu đang dần mất lý trí trước những chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan điều tra có được. Phùng khai nhận hẹn gặp Đức để giải quyết chuyện nợ nần. Sau khi đến nơi, Đức nghĩ quẩn nên tự sát. Phùng sợ bị liên lụy nên không dám khai báo.

Phùng khai Đức tự sát vì do thiếu nợ nhiều. Ảnh VTV

Phùng còn khai nhận không kiểm tra Đức còn sống hay đã chết, vì sợ hãi nên bỏ chạy luôn. "Thưa cán bộ, tôi thực sự là không cố ý hại anh ta", Phùng nói.

Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích, khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi, bộ phận kỹ thuật hình sự đã chứng minh được đúng là Đức đã bị đẩy ngã từ trên cao, đa chấn thương dẫn đến tử vong. Nhưng hiện trường Đức chết là một nơi khác.

Tập 52 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 14/1 trên kênh VTV1.

