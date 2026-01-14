Bị bắt vì giam giữ người trái phép, Thiệu giở 'chiêu trò' trong trại giam
GĐXH - Thiệu bị đưa vào trại giam chờ điều tra, tại đây hắn đã cố tình dùng "chiêu" đang gặp vấn đề về sức khỏe và yêu cầu được gặp bác sĩ riêng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 52 phim "Lằn ranh", sau khi bị bắt vì tội giam giữ người trái phép, Thiệu bị đưa vào trại giam chờ điều tra. Tuy nhiên, Thiệu lại bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe. Đây chỉ là chiêu của Thiệu nhằm "câu giờ" và tìm cách liên lạc với bên ngoài thông qua vị bác sĩ riêng.
Trong cuộc trò chuyện với bác sĩ, Thiệu cố tình tỏ ra mệt mỏi, đồng thời gợi ý tình trạng bệnh trầm trọng. Hắn còn muốn được chữa trị bằng phương pháp Đông y. "Tình hình của tôi có đến nỗi vỡ mạch máu rồi đi luôn không bác sĩ? Trong này mà được sắc thuốc Nam hóa là vua thôi. Nhờ bác sĩ nói khó với cán bộ xem họ có chiếu cố cho tôi không" - Thiệu nói.
Tuy nhiên, những chiêu trò của Thiệu có thể mất tác dụng khi Phùng - đàn em của Thiệu đang dần mất lý trí trước những chứng cứ không thể chối cãi mà cơ quan điều tra có được. Phùng khai nhận hẹn gặp Đức để giải quyết chuyện nợ nần. Sau khi đến nơi, Đức nghĩ quẩn nên tự sát. Phùng sợ bị liên lụy nên không dám khai báo.
Phùng còn khai nhận không kiểm tra Đức còn sống hay đã chết, vì sợ hãi nên bỏ chạy luôn. "Thưa cán bộ, tôi thực sự là không cố ý hại anh ta", Phùng nói.
Tuy nhiên, trên cơ sở phân tích, khám nghiệm hiện trường pháp y tử thi, bộ phận kỹ thuật hình sự đã chứng minh được đúng là Đức đã bị đẩy ngã từ trên cao, đa chấn thương dẫn đến tử vong. Nhưng hiện trường Đức chết là một nơi khác.
Tập 52 phim "Lằn ranh" phát sóng vào 21h ngày 14/1 trên kênh VTV1.
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêngXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tìnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.
Mặc ông Phi van xin, bà Ánh vẫn yêu cầu ký vào đơn ly hônXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", sau vụ ông Phi có con rơi, bà Ánh quyết định làm đơn ly hôn và yêu cầu chồng ký.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi kết thúc vai trong "Cách em 1 milimet", các diễn viên chia sẻ hình ảnh hậu trường ngọt ngào của nhân vật Tú - Bách khiến khán giả thêm tò mò về kết phim dành cho cặp đôi.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu tò mò muốn biết mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp.
Gượng dậy sau cú sốc, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đi gặp con rơi của chồngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bà Ánh đã đến nhà cô Dung- đồng nghiệp cũ của chồng vừa để gặp bé Nhi và xác minh sự thật.
Trước khi bỏ trốn, Thiệu ra lệnh đàn em 'thủ tiêu' thanh tra NguyệtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thiệu đang tìm cách trốn ra nước ngoài, trước khi đi hắn đã ra lệnh cho đàn em tìm cách không cho thanh tra Nguyệt tỉnh lại.
'Gia đình Haha' tiếp tục hành trình với ngày trở về Bản LiềnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập đầu tiên của chặng đặc biệt và là tập 16 trong chương trình "Gia đình Haha" sẽ lên sóng vào cuối tuần này trên VTV3.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu ngỡ ngàng trước sai phạm của em trai chủ tịch tỉnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Hằng Thu qua xác minh đơn tố cáo đã phát hiện chi tiết liên quan đến sai phạm của em trai Chủ tịch tỉnh Thủy.