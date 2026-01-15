Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêng
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.
Trong tập 21 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, sau khi bị bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) yêu cầu "một là anh đi, hai là tôi đi", ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) đã buộc phải chuyển đến ở tạm với bé Nhi. Đêm đến, hai vợ chồng ông Phi mỗi người một nhà nhưng đều không thể ngủ được. Ông Phi nhắn tin cho vợ để tâm sự, vẫn mong vợ bao dung, tha thứ.
Sáng hôm sau, bà Ánh gọi ông Phi về nhà, khiến ông rất vui mừng, mua thêm bó hoa tặng vợ. Tuy nhiên, điều khiến ông hụt hẫng là bà Ánh gọi về là để đưa đơn ly hôn. "Chúng ta dừng ở đây thôi. Em muốn ly hôn" - bà Ánh nói với chồng và đưa ra phương án phân chia tài sản. Ông Phi van xin vợ vì lỗi lầm của mình. Ông Phi nhận mình sai và hứa sẽ sửa sai, làm tất cả những gì vợ muốn, chỉ xin vợ đừng ly hôn.
Dù chồng có van xin thế nào, bà Ánh vẫn giữ thái độ lạnh lùng và bình thản: "Em không tha thứ chuyện này được". Ông Phi cho rằng vợ thay đổi, không còn tình cảm gì với chồng thì mới có thể nói ra những lời nhẫn tâm, lạnh lùng như vậy. Vì thế, ông Phi quyết định ký đơn. Đây cũng là lúc bà Ánh tháo nhẫn cưới trả cho chồng.
Khi ở với con gái riêng, ông Phi bị sốt, bé Nhi đi chợ, nấu cháo chăm sóc bố. Biết bố ốm, Dương cũng chạy tới đưa bố đi khám bệnh, mua thuốc và sữa, trái cây cho bố. Dương lo bé Nhi nếu bị lây ốm từ bố thì sẽ không thi học kỳ được nên đưa bé Nhi về chỗ nhà kho của Đức - Vân để ở tạm vài ngày. Nhìn hai con gái mới gặp đã hòa thuận và cùng chăm bố ốm, ông Phi cũng thấy ấm lòng hơn.
Ở diễn biến khác trong tập phim, ngày sinh nhật mình, Tuấn nhờ bạn bè tổ chức một bữa tiệc thật đặc biệt để biến tiệc sinh nhật thành cơ hội tỏ tình với Dương. Tuy nhiên, tiệc đã sẵn sàng, bạn bè cũng đã sẵn sàng hỗ trợ Tuấn nhưng chờ mãi Dương không đến và cũng không liên lạc được với cô.
Vậy là Tuấn lái xe tới nhà Dương, chờ ở cổng tới mức ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau Dương đi học, mới nhận ra Tuấn đã ngủ trên xe cả đêm. Tuấn bất ngờ tỏ tình khiến Dương bối rối: "Làm người yêu anh nhé!". Dương không biết đưa ra quyết định như thế nào lúc này vì gia đình cô đang có chuyện nên cô đang rối. Tuy nhiên, Dương đã chủ động lên xe của Tuấn và đề nghị anh chở đi học.
