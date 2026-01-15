Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mê
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 39 "Cách em 1 milimet", sau khi khôi phục lại trí nhớ, mối quan hệ giữa Bách và Tú đã không thể quay lại như trước. Tú nói cô đã quyết định ký hiệp ước xa lạ với Bách đến suốt đời. Bách nhận ra rằng Tú là người quan trọng với cuộc đời mình nhưng vào lúc này, Bách cũng hiểu anh không thể vội vã rút ngắn được khoảng cách đã trở nên quá rộng giữa anh và Tú. Bách cũng đã nhận thấy những bất ổn ở Hoàng "cận" nên anh nhờ Viễn tìm hiểu giúp mình.
Ở một diễn biến khác trong tập phim, Mỹ Vân dù bị bố ngăn cấm không được làm phiền Biên nhưng vẫn tìm tới quán ăn vỉa hè của Chiến "đo". Mỹ Vân hỏi Chiến về tình hình sức khoẻ của Biên như thế nào, anh đã nhận được kết quả xét nghiệm chưa? Đến lúc này Chiến mới biết sự thật mà Biên đang che giấu cả nhóm cũng như hiểu được nguyên do tại sao Biên đã không đến gặp bố con Thư "ống bơ" trước đó.
Mỹ Vân tới tìm Biên và vô tình hé lộ chuyện Biên đang phơi nhiễm HIV. Ảnh VTV
Trong khi đó, Nghiêm biết rằng cuộc hôn nhân của hắn và Ngân là không thể cứu vãn. Nhưng với bản hợp đồng tiền hôn nhân thì Nghiêm không muốn mình nhận trái đắng này. Trong cuộc hôn nhân với Ngân, Nghiêm không chỉ là kẻ vi phạm hợp đồng mà hắn còn đang ở thế yếu khi Ngân có trong tay video cưỡng bức sinh viên thực tập của hắn.
Nghiêm nghĩ ra cách cho người theo dõi, chụp ảnh Ngân và Viễn nhằm có được trong tay bằng chứng ngoại tình của cô để lật ngược thế cờ khi ra toà. Nhưng sau một thời gian, Nghiêm chẳng thu được gì ngoài những bức ảnh vô giá trị. Vì thế, khi ở đường cùng và thời gian ly hôn đã cận kề, hắn nghĩ ra cách bẩn thỉu là gài bẫy Ngân.
Nghiêm đã hẹn Ngân đi ăn tối và tại đây, hắn đã bỏ thuốc vào rượu cho cô uống. Và ở một nơi khác, Trung - bạn thân của Nghiêm cũng thuê người chuốc rượu say Viễn.
Tập 39 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 15/1 trên kênh VTV3.
