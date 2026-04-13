Cuộc sống ở Mỹ của Hoa hậu quê Hải Phòng

Thứ hai, 16:14 13/04/2026 | Giải trí
GĐXH - NTK Linh San tiếp tục hé lộ cuộc sống ở Mỹ của vợ chồng Hoa hậu Phạm Hương khiến khán giả ngưỡng mộ.

Phạm Hương vẫn luôn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng dù nhiều năm "biến mất" khỏi làng giải trí Việt. Mới đây, trong chuyến đi du lịch cùng gia đình, NTK Linh San hé lộ về cuộc sống hiện tại ở Mỹ của Phạm Hương cùng ông xã.

Theo NTK Linh San, bà nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của vợ chồng Phạm Hương tại San Francisco, bang California (Mỹ). "Nhìn gia đình nhỏ của Hương hạnh phúc, bình yên, hai cháu nhỏ ngoan ngoãn, tôi thấy an lòng", NTK Linh San tiết lộ.

Cùng với những dòng chia sẻ, trong loạt ảnh đăng tải, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 trang điểm đơn giản, diện đầm hoa tông hồng dịu dàng. Dù xuất hiện giản dị, Phạm Hương vẫn khiến nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ở tuổi 35.

Không ít ý kiến cho rằng, dù đã rút lui khỏi showbiz, Phạm Hương vẫn giữ được nhan sắc vốn có ngày nào, thậm chí ngày càng đằm thắm và cuốn hút hơn theo thời gian.

Phạm Hương sinh năm 1991 tại Hải Phòng, từng vào top 10 Vietnam’s Next Top Model 2010. Năm 2015, cô gây chú ý khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng, NTK săn đón. Người đẹp 9X cũng ghi dấu ấn khi đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên các chương trình: The Face Vietnam mùa 1, The Look,...

Đang đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Hương đột ngột "mất tích” khỏi làng giải trí Việt để sang Mỹ chữa bệnh tuyến giáp. Gần một năm sinh sống tại xứ cờ hoa, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bất ngờ công khai hình ảnh con trai đầu lòng - Maximus vào đúng dịp lễ Giáng sinh 2019. Vào ngày sinh nhật tuổi 30,người đẹp công khai có nhóc tì thứ hai tên là Apollo.

Trong buổi gặp mặt NTK Linh San, người đẹp gốc Hải Phòng đưa con trai lớn - Maximus theo cùng.

Hình ảnh Phạm Hương trên đất Mỹ được NTK Linh San chia sẻ.

Hoa hậu quê Hải Phòng gây chú ý ở Mỹ

Hoa hậu nổi tiếng quê Hải Phòng: Kín tiếng, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ai gọi điện cũng không nghe máy

Đỗ Thị Hà nhận tin vui khi đến Hải Phòng

Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Các con Ốc Thanh Vân thấu hiểu và đồng ý quyết định trở về Việt Nam của mẹ

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Ốc Thanh Vân mới đây trong một talkshow đã chia sẻ cảm xúc tiêu cực khi ở Úc của mình. Tuy nhiên, trong thời gian đó, cô nhận được sự thấu hiểu của các con và đã trở về Việt Nam ổn định cuộc sống.

Bức ảnh 'gây bão' của Á hậu lấy chồng từ năm 20 tuổi cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Trần Tiểu Vy

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bức ảnh của Á hậu Tường San, Hoa hậu Thanh Thủy và Trần Tiểu Vy thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Khán giả không ngừng khen ngợi sắc vóc và thần thái 3 nàng hậu.

Doãn Quốc Đam vào vai sợ vợ, tiết lộ nhân duyên với đạo diễn Đức Thịnh

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Doãn Quốc Đam đã có sự hợp tác thú vị với vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh trong bộ phim điện ảnh mang đậm màu sắc dân gian.

Ngọc Huyền bị 'cấm cửa' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Mai vừa vào đến sân nhà thì trực tiếp chứng kiến cảnh bà Diện đang nói xấu Mai với Hồng.

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà công khai xuất hiện cùng bạn gái, khoe thần thái sang trọng

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Subeo mới 16 tuổi nhưng đã "trổ mã" thành một chàng trai khôi ngô, nam tính và cuốn hút bởi thần thái sang trọng. Mới đây, Subeo còn gây chú ý khi xuất hiện cùng bạn gái.

Con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang như mẫu nhí, lộ tiềm năng nghệ sĩ đa năng tương lai

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sol, Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang có điểm chung là vóc dáng thanh mảnh và đôi chân thon dài như một mẫu nhí thực sự. Ngoài ra, hai cô bé còn được bố mẹ đầu tư phát triển năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm.

'Công chúa nhạc pop' Britney Spears vào trung tâm cai nghiện ma túy

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

GĐXH - Britney Spears đang trong quá trình cai nghiện sau vụ bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn hồi tháng trước.

Con trai của nữ diễn viên “Mưa đỏ” nghe lời mẹ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Đinh Thúy Hà từng gây sốt năm 2025 với vai người mẹ của chiến sĩ Cường trong phim “Mưa đỏ”. Ở ngoài đời, chị cũng có hai con trai đang tuổi trưởng thành nhưng chị không khuyến khích các con theo đuổi nghề diễn xuất của mình.

Quán quân 'Giọng hát Việt nhí': Người lấy lại hào quang, người mắc kẹt vì ồn ào

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

Đều thành danh khi chiến thắng cuộc thi "Giọng hát Việt nhí" nhưng con đường sự nghiệp của những ca sỹ trẻ này người thuận lợi, kẻ truân chuyên.

Bố là tài xế, mẹ nhân viên văn phòng của Á hậu quê xứ Huế lần đầu xuất hiện cùng con gái

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Á hậu Trương Tâm Như mới trở về Huế gặp gia đình sau 1 tháng hành trình Miss World Vietnam 2025. Cô chia sẻ về hành trình và sự hy sinh của bố - tài xế xe tải và mẹ nhân viên văn phòng.

Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.

Mỹ Tâm báo tin vui

Con trai của nữ diễn viên “Mưa đỏ” nghe lời mẹ, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất

Hoa hậu quê Hải Phòng gây chú ý ở Mỹ

