Đỗ Thị Hà nhận tin vui khi đến Hải Phòng
GĐXH - Đỗ Thị Hà không ngại hình tượng mà lăn xả hết mình tại chương trình "Mái ấm gia đình Việt", góp phần đem hơn 100 triệu tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.
Tập 178 chương trình "Mái ấm gia đình Việt" vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Minh Dự. Tham gia chương trình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh cùng hợp sức thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Trong chương trình, hoàn cảnh của em Phạm Nguyên Chiến khiến nhiều người xót xa. Không có cha, mẹ lại rời đi khi em chỉ hơn một tháng tuổi, cậu bé sống nương tựa vào ông bà. Tuổi cao, sức yếu nhưng bà ngoại của Chiến vẫn cố gắng thu mua bông chổi về làm rồi bán lại, mỗi ngày chỉ làm được 5-10 cây, thu nhập khoảng 3.000 đồng/cây. Ông bà còn trồng thêm rau để giảm bớt chi tiêu. Căn nhà xây từ năm 2011 nay đã xuống cấp, đồ đạc đơn sơ, không có tài sản đáng giá.
Hoàn cảnh của Nguyên Chiến khiến nhiều nghệ sĩ không khỏi xót xa. MC Minh Dự nghẹn lòng khi chứng kiến hình ảnh cậu bé gầy gò, ốm yếu, thiếu vắng tình cảm gia đình từ khi còn rất nhỏ. Nam MC càng đau lòng hơn khi nghe bà ngoại chia sẻ về những lời nói dối bất đắc dĩ mỗi khi Chiến hỏi về cha mẹ rằng "khi lớn lên, mẹ sẽ trở về".
Sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của cậu bé khiến Đỗ Thị Hà nghẹn lòng. Điều khiến cô xót xa hơn là mong ước giản dị của Nguyên Chiến: có tiền mua thuốc cho ông bà. Đỗ Thị Hà đã dành nhiều lời động viên, mong em mạnh mẽ vượt qua khó khăn.
Trong khi đó, cầu thủ Hà Đức Chinh bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của hai ông bà khi vẫn nỗ lực lao động trong hoàn cảnh thiếu thốn để nuôi dưỡng cháu ngoại. Nam cầu thủ cũng xúc động khi nghe Chiến luôn mong cha mẹ được khỏe mạnh, không oán trách dù đã bị bỏ lại từ rất sớm.
Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh lăn xả trong các hoạt động để giành tiền thưởng và gửi lời động viên đến hoàn cảnh khó khăn của em Nguyên Chiến.
Không chỉ dừng lại ở những lời chia sẻ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh còn nỗ lực hết mình trong các thử thách để hỗ trợ các gia đình. Ở thử thách phụ, hai khách mời phải dẫn bóng vượt chướng ngại vật rồi sút vào khung thành - phần thi đòi hỏi thể lực cao. Nếu đây là thử thách không quá khó với Hà Đức Chinh thì lại là trở ngại với Đỗ Thị Hà. Dù vậy, nàng hậu vẫn nỗ lực hết sức, không ngừng di chuyển để hoàn thành phần thi.
Trong một thử thách khác, cả hai không ngại lăn xả, bất chấp hình tượng để đồng hành cùng các em nhỏ. Sau phần thi, quần áo dính đầy bột nhưng tinh thần quyết tâm vẫn không hề giảm sút.
Đỗ Thị Hà cảm động tình cảm của bà con Hải Phòng khi gửi ủng hộ vào chiếc thùng yêu thương.
Trải qua các phần thi, bộ đôi khách mời giúp gia đình em Nguyên Chiến mang về 19 triệu đồng, gia đình em Nguyễn Thị Huyền nhận 22 triệu đồng và gia đình Nguyễn Thị Thảo nhận 65 triệu đồng.
Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các nhà hảo tâm và khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ buổi ghi hình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ cho các em nhỏ lên đến hơn 280 triệu đồng.
