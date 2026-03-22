Đỗ Thị Hà nhận tin vui khi đến Hải Phòng

Chủ nhật, 15:59 22/03/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Đỗ Thị Hà không ngại hình tượng mà lăn xả hết mình tại chương trình "Mái ấm gia đình Việt", góp phần đem hơn 100 triệu tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Thị Hà và Hà Đức Chinh mang niềm vui đến Hải Phòng hỗ trợ trẻ em khó khăn - Ảnh 1.

GĐXH - Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - doanh nhân Đỗ Vinh Quang và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà - doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã trúng cử HĐND tại địa phương.

Tập 178 chương trình "Mái ấm gia đình Việt" vừa lên sóng với sự dẫn dắt của MC Minh Dự. Tham gia chương trình, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh cùng hợp sức thực hiện các thử thách, mang tiền thưởng nhằm hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chương trình, hoàn cảnh của em Phạm Nguyên Chiến khiến nhiều người xót xa. Không có cha, mẹ lại rời đi khi em chỉ hơn một tháng tuổi, cậu bé sống nương tựa vào ông bà. Tuổi cao, sức yếu nhưng bà ngoại của Chiến vẫn cố gắng thu mua bông chổi về làm rồi bán lại, mỗi ngày chỉ làm được 5-10 cây, thu nhập khoảng 3.000 đồng/cây. Ông bà còn trồng thêm rau để giảm bớt chi tiêu. Căn nhà xây từ năm 2011 nay đã xuống cấp, đồ đạc đơn sơ, không có tài sản đáng giá.

Hà Đức Chinh và Đỗ Thị Hà tại chương trình Mái ấm gia đình Việt. Đây là lần hiếm hoi Đỗ Thị Hà góp mặt trong một chương trình thực tế sau khi lấy chồng.

Hoàn cảnh của Nguyên Chiến khiến nhiều nghệ sĩ không khỏi xót xa. MC Minh Dự nghẹn lòng khi chứng kiến hình ảnh cậu bé gầy gò, ốm yếu, thiếu vắng tình cảm gia đình từ khi còn rất nhỏ. Nam MC càng đau lòng hơn khi nghe bà ngoại chia sẻ về những lời nói dối bất đắc dĩ mỗi khi Chiến hỏi về cha mẹ rằng "khi lớn lên, mẹ sẽ trở về".

Sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của cậu bé khiến Đỗ Thị Hà nghẹn lòng. Điều khiến cô xót xa hơn là mong ước giản dị của Nguyên Chiến: có tiền mua thuốc cho ông bà. Đỗ Thị Hà đã dành nhiều lời động viên, mong em mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

Trong khi đó, cầu thủ Hà Đức Chinh bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của hai ông bà khi vẫn nỗ lực lao động trong hoàn cảnh thiếu thốn để nuôi dưỡng cháu ngoại. Nam cầu thủ cũng xúc động khi nghe Chiến luôn mong cha mẹ được khỏe mạnh, không oán trách dù đã bị bỏ lại từ rất sớm.

Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh lăn xả trong các hoạt động để giành tiền thưởng và gửi lời động viên đến hoàn cảnh khó khăn của em Nguyên Chiến.

Không chỉ dừng lại ở những lời chia sẻ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cầu thủ Hà Đức Chinh còn nỗ lực hết mình trong các thử thách để hỗ trợ các gia đình. Ở thử thách phụ, hai khách mời phải dẫn bóng vượt chướng ngại vật rồi sút vào khung thành - phần thi đòi hỏi thể lực cao. Nếu đây là thử thách không quá khó với Hà Đức Chinh thì lại là trở ngại với Đỗ Thị Hà. Dù vậy, nàng hậu vẫn nỗ lực hết sức, không ngừng di chuyển để hoàn thành phần thi.

Trong một thử thách khác, cả hai không ngại lăn xả, bất chấp hình tượng để đồng hành cùng các em nhỏ. Sau phần thi, quần áo dính đầy bột nhưng tinh thần quyết tâm vẫn không hề giảm sút.

Đỗ Thị Hà cảm động tình cảm của bà con Hải Phòng khi gửi ủng hộ vào chiếc thùng yêu thương.

Trải qua các phần thi, bộ đôi khách mời giúp gia đình em Nguyên Chiến mang về 19 triệu đồng, gia đình em Nguyễn Thị Huyền nhận 22 triệu đồng và gia đình Nguyễn Thị Thảo nhận 65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng trích tiền túi, cùng các nhà hảo tâm và khán giả địa phương hỗ trợ các gia đình. Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ buổi ghi hình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ cho các em nhỏ lên đến hơn 280 triệu đồng.

Tin liên quan

Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Tin vui của chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'lộ' thêm ảnh cưới bên châu Âu

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'lộ' thêm ảnh cưới bên châu Âu

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Cùng chuyên mục

Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Tin vui cho nữ sinh quê Hải Phòng gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Lê Phương Quyên - nữ sinh quê Hải Phòng, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với sắc vóc và dự án nhân ái. Cô đang là một trong những thí sinh được yêu thích, có cơ hội giành tấm vé vào thẳng Top 6.

NSND Hồng Vân - tài tử Lê Tuấn Anh có hôn nhân đẹp ở tuổi trung niên

NSND Hồng Vân - tài tử Lê Tuấn Anh có hôn nhân đẹp ở tuổi trung niên

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Chuyện tình giữa NSND Hồng Vân và tài tử Lê Tuấn Anh là một trong những câu chuyện tình yêu đặc biệt của làng giải trí Việt Nam, không chỉ bởi sự gắn bó bền bỉ qua nhiều biến cố mà còn bởi cách hai nghệ sĩ lựa chọn quay về bên nhau sau những ngã rẽ của cuộc đời.

Mỹ nhân ‘đắt giá’ nhất Tây du ký: Xuất hiện 3 phút trên phim, U70 sống kín tiếng

Mỹ nhân ‘đắt giá’ nhất Tây du ký: Xuất hiện 3 phút trên phim, U70 sống kín tiếng

Giải trí - 3 giờ trước

Chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 phút trong "Tây du ký", tuy nhiên nữ diễn viên này vẫn nhận cát-xê cao nhất đoàn vì là cái tên nổi tiếng nhất nhì thời điểm đó.

Hòa Minzy liên tiếp nhận tin vui lớn

Hòa Minzy liên tiếp nhận tin vui lớn

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy đón nhận thêm tin vui khi có tên trong 3 đề cử Giải Cống hiến 2026.

Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?

Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Thương rất có thể đã đồng ý với các điều kiện của bà Dung nên bà rút đơn kiện Minh vì phá xe và lấy trộm tiền.

Nam ca sĩ đình đám một thời vừa trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM là ai?

Nam ca sĩ đình đám một thời vừa trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

Từng là giọng ca nổi tiếng của thập niên 1990, tuy nhiên nam ca sĩ này lại quyết định rời showbiz để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling"

Hòa Minzy đón nhận tin vui cùng MV "Bắc Bling"

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Sau hơn một năm phát hành, MV "Bắc Bling" của Hòa Minzy, Xuân Hinh, Masew, Tuấn Cry chạm mốc 300 triệu view trên YouTube.

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Tiểu Bảo Quốc là nghệ sĩ nổi tiếng với những vai diễn dù nhỏ nhưng có "võ". Hiện tại, sau hào quang sân khấu, ông có cuộc sống bình lặng bên con trai và mẹ già.

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Với diễn xuất bứt phá của Ryan Gosling, cùng kinh phí được đầu tư quy mô đã tạo nên công thức tạo nên thành công của "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" (2026)

Xem nhiều

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc

Đời thực đơn thân nuôi con, tuổi xế chiều nhận 'trái ngọt' của Tiểu Bảo Quốc

Giải trí

GĐXH - Tiểu Bảo Quốc là nghệ sĩ nổi tiếng với những vai diễn dù nhỏ nhưng có "võ". Hiện tại, sau hào quang sân khấu, ông có cuộc sống bình lặng bên con trai và mẹ già.

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Xem - nghe - đọc
Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai

Nữ ca sĩ quê Thanh Hóa trải lòng về tin đồn mang thai

Giải trí
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Câu chuyện văn hóa
Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều Thơ

Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều Thơ

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
