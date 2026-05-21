Vợ Phan Đinh Tùng gây chú ý

Thứ năm, 16:27 21/05/2026 | Giải trí
GĐXH - Giữa những đồn đoán về hôn nhân, Thái Ngọc Bích - vợ Phan Đinh Tùng có dòng trạng thái gây chú ý.

Phan Đinh Tùng và bà xã Thái Ngọc Bích bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nguồn cơn xuất phát từ việc nam ca sĩ xuất hiện lẻ bóng đưa hai con đi ăn uống, vui chơi mà không có bà xã đồng hành như thường lệ. Song song đó, cư dân mạng cũng "soi" những bài đăng hình ảnh cá nhân hoặc vui chơi cùng các con, hoàn toàn không có bóng dáng ông xã của Thái Ngọc Bích. 

Đáng chú ý nhất, trong một bài đăng hồi đầu tháng 5, vợ Phan Đinh Tùng viết: "Phụ nữ rồi sẽ đến lúc không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao, chỉ cần đủ mạnh mẽ để tự lo cho mình, đủ bình yên để không bị cuốn vào những ồn ào ngoài kia... Một mình nhưng không cô đơn, vì đã học được cách yêu lấy chính mình trước tiên".

Ngay lập tức người hâm mộ chú ý đến những "từ khóa": "một mình", "cô đơn", "yêu lấy chính mình". Không ít người cho rằng bài đăng mang nhiều tâm trạng giữa lúc hôn nhân của cô và Phan Đinh Tùng bị réo tên trên các diễn đàn. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là một dòng trạng thái mang tính chiêm nghiệm cuộc sống bình thường, bởi Thái Ngọc Bích vốn nhiều lần đăng tải những nội dung truyền cảm hứng dành cho phụ nữ. 

Trước những đồn đoán từ cư dân mạng, người trong cuộc hiện chưa lên tiếng. 

Trong quá khứ, Phan Đinh Tùng đã nhiều lần dành lời khen cho bà xã. Nam ca sĩ cho biết chính sự chu toàn và khéo léo của vợ giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Không chỉ chăm lo gia đình, Thái Ngọc Bích còn đồng hành cùng chồng trong công việc với vai trò hỗ trợ quản lý. Nam ca sĩ từng chia sẻ về vợ: " Vợ tôi hi sinh rất nhiều nên thiệt thòi lắm. Đó chính là lý do tôi tự nhủ phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng chính là cách để tôi bù đắp cho bà xã" .

Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích kết hôn vào năm 2012. Thái Ngọc Bích (sinh năm 1987) kém chồng 12 tuổi và hiện cả hai có tổ ấm với hai con là bé Noel cùng bé Noah.

Suốt gần 15 năm bên nhau, Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình nhẹ nhàng, ít thị phi nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào như thuở mới yêu. Mỗi lần xuất hiện cùng chồng, Ngọc Bích đều gây chú ý bởi vóc dáng nhỏ nhắn, trẻ trung cùng nhan sắc được nhiều người nhận xét là "lão hoá ngược" ở tuổi U40. Bà xã nam ca sĩ từng cho biết cô duy trì ngoại hình nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao mỗi ngày.

Trước khi kết hôn, Thái Ngọc Bích từng hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên và xuất hiện trong một số bộ phim. Sau khi lập gia đình, Thái Ngọc Bích dần rút lui khỏi showbiz để lui về chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng chồng phía sau hậu trường. 

Dù từng có lúc cảm thấy chạnh lòng vì cuộc sống phụ thuộc vào chồng, nhưng Phan Đinh Tùng luôn thể hiện sự trân trọng dành cho vợ. Nam ca sĩ từng cho biết anh sẵn sàng lùi lại làm hậu phương nếu bà xã muốn quay trở lại nghệ thuật, giống như cách cô đã hy sinh để vun vén gia đình suốt nhiều năm qua.


Tin liên quan

Lý do Phan Đinh Tùng vắng mặt ở concert 33 anh tài

Nhạc Tết 2026 của Phan Đinh Tùng lấy cảm hứng từ bài hát 'Khúc hát mừng sinh nhật'

Con gái Phan Đinh Tùng gây chú ý ở tuổi 12

NSND Tự Long góp mặt trong đêm diễn 'Đinh Show' của ca sĩ Phan Đinh Tùng

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

GĐXH - Rapper Pháo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

GĐXH - Sau thông tin Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy, mối quan hệ của nam ca sĩ này và Miu Lê bất ngờ được dư luận quan tâm.

NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng để hóa trang mỗi ngày khi quay phim kinh dị sắp ra rạp mùa hè

GĐXH - Việc hóa trang cho nhân vật ma xó đã để lại nhiều ấn tượng với NSƯT Hạnh Thúy bởi đây là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật tạo hình phức tạp và sự đầu tư công phu trong quá trình thực hiện.

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng chạnh lòng khi nhắc đến Long Nhật

GĐXH - "Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp... ", Phi Thanh Vân nói về Long Nhật.

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

GĐXH - Ca sĩ Long Nhật mới đây bị bắt vì liên quan đến ma túy. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, anh luôn xây dựng hình ảnh nữ tính, dịu dàng và nhã nhặn.

Hoa hậu Vi Minh bị tố 'ăn chặn' tiền từ thiện

GĐXH - Bố của bé Dín sau khi trở về đã lên mạng tố Hoa hậu Vi Minh ăn chặn tiền từ thiện.

Nghệ sĩ dính vào ma túy: Cái giá phải trả và hồi chuông cảnh tỉnh cho showbiz

GĐXH - Việc ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Miu Lê vừa bị bắt giữ vì ma túy đang phơi bày góc khuất nhức nhối của showbiz. Sự nghiêm minh của pháp luật chứng minh rằng: Hào quang không có ngoại lệ và cái giá phải trả luôn là sự sụp đổ vĩnh viễn.

Tin sao ngày 21/5: Khổng Tú Quỳnh nhan sắc thăng hạng, Trường Giang lãng mạn với Nhã Phương, Lý Hải dập tắt tin đồn

GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh được nhiều người nhận xét là có sắc vóc tươi trẻ hơn so với tuổi, trong khi đó Trường Giang đã có hành động lãng mạn trong ngày sinh nhật Nhã Phương.

Hoa hậu tóc tém đầu tiên của showbiz Việt, bỏ hào quang sang Mỹ giờ ra sao?

Đăng quang hoa hậu với mái tóc tém cá tính, người đẹp này từng trở thành biểu tượng nhan sắc lạ của thập niên 90 khi đi ngược lại với vẻ đẹp truyền thống.

NSƯT Tất Bình: Vợ lập điện thờ, tôi không thích đâu nhưng tôn trọng, miễn sao cô ấy vui

GĐXH - Nghệ sĩ Tất Bình và NSND Lan Hương đã có hơn 40 năm đồng hành cùng nhau. Để đi đến ngày hôm nay, đạo diễn "Những người sống bên tôi" cho rằng đó là nhờ sự tôn trọng những khác biệt. "Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn ngủ cùng phòng, nằm cùng giường và vẫn xưng hô đầy tình cảm là anh em", ông nói.

Người vợ 27 năm của Long Nhật lại gây chú ý

NSƯT Hạnh Thúy: 'Việc nhiều người sử dụng chất cấm không phải lạ'

Phương Oanh hiến tạng

Long Nhật đăng bài 'Em đi đánh bắt xa bờ mấy hôm' đang nhận 'bão' bình luận

