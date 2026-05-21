Vợ Phan Đinh Tùng gây chú ý
GĐXH - Giữa những đồn đoán về hôn nhân, Thái Ngọc Bích - vợ Phan Đinh Tùng có dòng trạng thái gây chú ý.
Phan Đinh Tùng và bà xã Thái Ngọc Bích bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội những ngày gần đây. Nguồn cơn xuất phát từ việc nam ca sĩ xuất hiện lẻ bóng đưa hai con đi ăn uống, vui chơi mà không có bà xã đồng hành như thường lệ. Song song đó, cư dân mạng cũng "soi" những bài đăng hình ảnh cá nhân hoặc vui chơi cùng các con, hoàn toàn không có bóng dáng ông xã của Thái Ngọc Bích.
Đáng chú ý nhất, trong một bài đăng hồi đầu tháng 5, vợ Phan Đinh Tùng viết: "Phụ nữ rồi sẽ đến lúc không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao, chỉ cần đủ mạnh mẽ để tự lo cho mình, đủ bình yên để không bị cuốn vào những ồn ào ngoài kia... Một mình nhưng không cô đơn, vì đã học được cách yêu lấy chính mình trước tiên".
Ngay lập tức người hâm mộ chú ý đến những "từ khóa": "một mình", "cô đơn", "yêu lấy chính mình". Không ít người cho rằng bài đăng mang nhiều tâm trạng giữa lúc hôn nhân của cô và Phan Đinh Tùng bị réo tên trên các diễn đàn.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là một dòng trạng thái mang tính chiêm nghiệm cuộc sống bình thường, bởi Thái Ngọc Bích vốn nhiều lần đăng tải những nội dung truyền cảm hứng dành cho phụ nữ.
Trước những đồn đoán từ cư dân mạng, người trong cuộc hiện chưa lên tiếng.
Gần đây, Thái Bích Ngọc thường xuyên đăng tải bài viết về con trai.
Trong quá khứ, Phan Đinh Tùng đã nhiều lần dành lời khen cho bà xã. Nam ca sĩ cho biết chính sự chu toàn và khéo léo của vợ giúp anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Không chỉ chăm lo gia đình, Thái Ngọc Bích còn đồng hành cùng chồng trong công việc với vai trò hỗ trợ quản lý. Nam ca sĩ từng chia sẻ về vợ: " Vợ tôi hi sinh rất nhiều nên thiệt thòi lắm. Đó chính là lý do tôi tự nhủ phải dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cũng chính là cách để tôi bù đắp cho bà xã" .
Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích kết hôn vào năm 2012. Thái Ngọc Bích (sinh năm 1987) kém chồng 12 tuổi và hiện cả hai có tổ ấm với hai con là bé Noel cùng bé Noah.
Suốt gần 15 năm bên nhau, Phan Đinh Tùng và Thái Ngọc Bích nhiều lần khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình nhẹ nhàng, ít thị phi nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào như thuở mới yêu. Mỗi lần xuất hiện cùng chồng, Ngọc Bích đều gây chú ý bởi vóc dáng nhỏ nhắn, trẻ trung cùng nhan sắc được nhiều người nhận xét là "lão hoá ngược" ở tuổi U40. Bà xã nam ca sĩ từng cho biết cô duy trì ngoại hình nhờ chăm chỉ tập luyện thể thao mỗi ngày.
Trước khi kết hôn, Thái Ngọc Bích từng hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên và xuất hiện trong một số bộ phim. Sau khi lập gia đình, Thái Ngọc Bích dần rút lui khỏi showbiz để lui về chăm sóc tổ ấm và đồng hành cùng chồng phía sau hậu trường.
Dù từng có lúc cảm thấy chạnh lòng vì cuộc sống phụ thuộc vào chồng, nhưng Phan Đinh Tùng luôn thể hiện sự trân trọng dành cho vợ. Nam ca sĩ từng cho biết anh sẵn sàng lùi lại làm hậu phương nếu bà xã muốn quay trở lại nghệ thuật, giống như cách cô đã hy sinh để vun vén gia đình suốt nhiều năm qua.
