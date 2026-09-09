Phương nhờ Tùng cứu Khánh vụ xô xát với khách tại quán bar

Trong tập 14 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, bố của Khánh gọi điện báo cho con trai biết xưởng mộc ở quê của bố mẹ vừa nhận được đơn hàng 250 bộ đồ gỗ và ngỏ ý muốn con trai về làm cùng.

Tuy nhiên, bố vừa mở lời, Khánh đã chối đây đẩy với lý do về làm cùng sẽ suốt ngày cãi nhau với mẹ. Anh chấp nhận ở lại thành phố, làm công việc bảo vệ và phục vụ đầy vất vả.



Khánh không muốn về quê vì sợ khắc khẩu với mẹ. Ảnh VTV

Cuộc trò chuyện của mẹ Phương trong bữa cơm gia đình xoay quanh chuyện thăng tiến của con gái út tại khách sạn và áp lực kết hôn khi cô đã bước sang tuổi 28. Mẹ liên tục gán ghép Phương với Tùng - người có gia thế và đặc biệt thầm thích cô từ thời cấp 3.

"Mình lấy chồng phải cân nhắc kỹ lưỡng, tìm người nào tử tế, đàng hoàng, chân thành, lo cho được gia đình mình thì hãy lấy" - bà Ngọc nhắc nhở Phương, đồng thời lấy hôn nhân tan vỡ của chị gái cô ra làm bài học.

Mẹ Phương gây áp lực với con gái về chuyện hôn nhân. Ảnh VTV

Khánh và Khiêm làm bảo vệ ở quán bar, Nhi làm công việc dẫn khách nhận hoa hồng. Trước giờ mở cửa, Khánh cẩn thận dặn dò Khiêm về những quy tắc ngầm khi làm việc ở môi trường phức tạp, tránh bị kiện tụng quấy rối. Thế nhưng, khi nhìn thấy Nhi dắt các vị khách giàu có vào bàn để nhận tiền hoa hồng, Khánh không giấu nổi sự bất bình.

Khánh đến nhắc nhở, gay gắt chỉ trích Nhi không nên làm công việc thiếu đàng hoàng và tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Đáp lại sự lo lắng cứng nhắc của Khánh, Nhi tỏ ra tự tin và hài lòng với công việc này, thậm chí trêu chọc lại: "Em đẹp em đâu có ngu... Nếu anh lo cho em quá thì anh nuôi em đi!".

Nhi tiếp tục công việc tại quán bar mặc dù bị Khánh khuyên dừng lại. Ảnh VTV

Bất ngờ xảy ra khi Nhi ngồi cùng bàn với nhóm khách nam, đứng đầu là Vương - một tay chơi hợm hĩnh. Vương bắt đầu có những hành vi và lời nói khiêu khích, cợt nhả với Nhi. Sự đụng chạm thái quá và thái độ coi thường phụ nữ của Vương đã khiến Nhi bỏ về. Nhưng cô vừa đứng dậy đã bị đàn em của Vương tát cho ngã nhào tại chỗ. Là bảo vệ, quan sát thấy vụ việc, Khánh vội vã di chuyển tới xử lý.

Ban đầu Khánh giữ sự lịch thiệp của một nhân viên với các vị khách, nhưng Vương cầm chai bia đập vào đầu Khánh, may mắn anh dùng tay đỡ được. Trong lúc xô xát, chai bia vỡ khiến Vương bị thương nhẹ. Sự can thiệp trực diện của Khánh giúp chặn đứng hành vi quấy rối của khách, nhưng đồng thời cũng vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghề nghiệp, tự đặt mình và đồng nghiệp vào thế nguy hiểm.

Khánh có vụ xô xát với Vương khi đứng ra bảo vệ Nhi. Ảnh VTV

Nhóm của Tùng, Phương, Hoàng, Ly vô tình chứng kiến toàn bộ sự việc. Phương cũng tận mắt thấy Khánh đứng ra bảo vệ cô gái kia. Còn Ly cho rằng Khánh và cô gái kia chuyên booking. Cả hai là cặp bài trùng chuyên dựng chuyện để đòi tiền của khách.

Hoàng mắng Ly vu oan giá họa cho Khánh và liền giải thích Nhi chỉ là hàng xóm của Khánh. Anh còn trách Ly: "Bạn bè đã chả thông cảm cho nhau thi thôi, bảo sao ra xã hội định kiến".

Nhóm của Phương vô tình thấy hành động Khánh bảo vệ cho Nhi tại quán bar. Ảnh VTV

Trong khi nhóm bạn thân bỏ ra về trước thì vợ chồng Long - Thuý lại nghe tin lại vội vã tới quán bar để giúp đỡ Khánh. Thuý lựa lời ăn nói với quản lý quán bar để cùng phối hợp xử lý hậu quả sau vụ xô xát.

Khánh tự tin mình không làm gì sai, nhưng người quản lý nhắc nhở Khánh không chỉ là việc bồi thường là xong, phía Vương có thể sẽ kiện, mà Khánh rất bất lợi vì có tiền án.

Ngay sau đó, vợ chồng Long tìm hiểu về Vương thì được biết bố mẹ hắn ta "rất mạnh". Thuý giục Khánh đến xin lỗi Vương một câu mà yên thân. Khánh tự tin quán bar có camera, mình không làm gì sai. "Nhịn tí thì chết ai" - Thuý vẫn thuyết phục Khánh vì cho rằng nếu bị kiện thì chắc chắn phần thua sẽ về Khánh.

Vợ chồng Long - Thúy lo lắng vì sợ Khánh sẽ bị kiện. Ảnh VTV

Trong khi đó, Hoàng nói chuyện với Phương để nhờ cô giúp đỡ Khánh. Hoàng biết Tùng quen tay Vương kia nên muốn Phương gặp Tùng để nhờ một câu. Tất nhiên, Phương không thể đứng yên nhìn Khánh.

Phương nhờ Tùng can thiệp để giúp Khánh tránh rắc rối. Ảnh VTV

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