Khánh bất ngờ khi Phương âm thầm giúp đỡ mình

Trong tập 15 phim "Mùa hè năm ấy" đã được phát sóng, Phương chủ động mời Tùng đi ăn để nhờ vả giúp đỡ cho Khánh. Cô biết được ông Vương là người quen của gia đình Tùng nên khi nhờ vả lời nói sẽ có trọng lượng. Tùng ngạc nhiên khi lần hỗ trợ này vượt quá giới hạn.

Phương khẳng định với Tùng là Khánh không biết việc này, mà là Phương chủ động giúp. Nghe thế Tùng càng khó chịu hơn vì Khánh phải chủ động nhận lỗi với ông Vương theo yêu cầu. Tùng cho rằng những năm tháng cấp 3 đã trôi qua lâu, mối quan hệ giữa mọi người đã không còn như trước.

Dù là bạn bè thân thiết cũng không nên can thiệp vào cuộc sống hiện tại của nhau. "Chưa kể sự giúp đỡ ấy có xứng đáng hay không", Tùng nhấn mạnh. Nghe vậy Phương không thể nói thêm điều gì hơn. Cô âm thầm tìm cách khác để giúp Khánh.

Phương nhờ Tùng kết nối với Vương để giúp Khánh. Ảnh VTV

Thúy gọi điện thoại báo với bố mẹ Khánh, khiến bà Liên lên cơn cao huyết áp vì sốc. Ông Vệ, bà Liên tìm đến nơi Khánh ở để xem tình hình con trai. Bà Liên không ngừng trách móc con vướng phải vòng lao lý từ khi còn quá nhỏ. Sau 2 năm đi tù về, công việc học hành dang dở, lý lịch có vết nhơ nên không tìm được công việc phù hợp. Ngoài ra bà Liên còn lo rằng Khánh không lấy được vợ là con gái nhà lành.

Trong khi đó, biết được Tùng sắp có cuộc họp với Vương nên Phương lại chủ động tìm Tùng nhờ vả. Khi Vương kết thúc buổi họp, Phương liền chạy đến xin hòa giải. Vương cho biết Tùng đã nói chuyện trước đó với mình. Anh rể của Tùng là bạn bè lâu năm và còn đang là đối tác trong công việc. Nể tình người quen, Vương rút đơn. Nghe vậy Phương vui mừng ra mặt.

Vương buông lời tán tỉnh và còn ngỏ lời mời Phương về công ty của mình làm việc. Đồng thời khen Phương còn trẻ và xinh đẹp mà đã giữ vị trí cao ở khách sạn chứng tỏ là người có năng lực.

Phương xin hòa giải và được Vương chấp thuận rút đơn kiện Khánh. Ảnh VTV

Nhận thấy Tùng ngoài mặt từ chối nhưng bên trong vẫn âm thầm giúp đỡ Khánh khi được mình nhờ vả, Phương đã chủ động mời Tùng đi ăn uống để cảm ơn. Tùng không từ bỏ những cơ hội có thể tiếp cận với Phương. Tùng hỏi thẳng Phương về tình cảm hiện tại với Khánh. Những việc cô âm thầm giúp Khánh thời gian qua xuất phát từ sự hối hận cho lỗi lầm năm xưa, hay vẫn còn tình cảm yêu mến?

Phương cũng bối rối không biết gọi tên tình cảm này như thế nào. Dù Khánh nhiều lần tìm cách né tránh, tạo khoảng cách với Phương vì địa vị, tài chính, mối quan hệ của hai người hiện tại quá khác xa nhau.

Tùng tìm cách thổ lộ tình cảm với Phương nhưng bị né tránh. Ảnh VTV

Thấy tác động đến Phương không hiệu quả, Tùng đã tìm chiến thuật mới. Anh đề nghị Phương đưa mình về nhà để chào mẹ. Để trả món nợ ân tình của Tùng, Phương đành phải chấp nhận.

Bà Ngọc thấy con gái đưa Tùng về nhà thì tỏ ra vui mừng khôn xiết. Bà liên tục cám ơn Tùng đã hỗ trợ Phương trong công việc hiện nay. Bà Ngọc cũng ngỏ lời mời Tùng đến nhà ăn đám giỗ bố Phương vào mấy ngày tới. Trong lúc vui chuyện, bà còn mời Tùng ở lại ăn cơm với gia đình nhưng Tùng thấy Phương nháy mắt ra hiệu nên anh từ chối.

Mẹ của Phương tỏ rõ mong muốn Tùng làm con rể. Ảnh VTV

Sau khi nhận được thông báo ông Vương đã rút đơn kiện, Khánh vui mừng trở về nhà. Bố mẹ và Nhi thấy vậy liền chuẩn bị bữa cơm để ăn mừng cho anh thoát nạn. Nhi lần đầu tiên được gặp bố mẹ Khánh thì vui mừng khôn xiết. Hoàng đến đúng lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm. Anh thông báo việc Vương đã rút đơn kiện là nhờ Phương chạy vạy tác động hỗ trợ khắp nơi. Lúc này Khánh rất bất ngờ. Bởi vì anh cứ nghĩ rằng mình không gây nên tội, chỉ tự vệ chính đáng.

Bà Liên bảo Khánh thu xếp để đến nhà Phương gửi lời cám ơn nhưng Khánh gạt đi. Anh cho rằng ngày trước gia đình mình đã từng giúp Phương lúc khó khăn nên bây giờ chỉ là việc cần làm.

Hoàng là người được Phương nhờ đến động viên, chia sẻ với Khánh. Ảnh VTV

Trong cuộc nói chuyện riêng, Khánh bất ngờ khẳng định với Hoàng rằng mình sẽ thay đổi, vứt bỏ cái tôi để bố mẹ không phải bận tâm suy nghĩ, lo lắng thêm nữa. Khánh thấy bố mẹ đã lớn tuổi nhưng vẫn tất tả ngược xuôi vì mình, ảnh hưởng đến sức khỏe nên chạnh lòng.

Sau khi giải quyết xong rắc rối với Vương, Khánh tiếp tục làm việc tại quán bar. Trong lúc ngồi nghỉ, anh nhớ đến lời của Hoàng, hiểu được sự quan tâm đặc biệt Phương dành cho mình.

Khánh bất ngờ khi thấy Phương âm thầm giúp đỡ mình. Ảnh VTV

Đại gia rút đơn kiện Khánh sau khi Phương xin hòa giải GĐXH - Phương nhờ Tùng đưa tới gặp người bị Khánh đánh trong quán bar để hòa giải, không những xin thành công còn được lời mời bất ngờ.