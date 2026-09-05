Mới dọn ra tự lập, Minh sốc nặng vì dính cú lừa 5 triệu đồng

Trong tập 2 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" đã được phát sóng, sau khi vác balo đồ ra khỏi nhà, Minh liền gọi điện cho hai người bạn thân của mình là Linh và Bá. Thay vì vui mừng vì sắp được sống tự lập như mình muốn, theo đuổi giấc mơ cầu thủ như mình vẫn mơ, Minh có vẻ không vui mấy.



Linh có vẻ tỏ ra khá hiểu bạn mình. Cô hỏi Minh: "Bước chân ra khỏi nhà rồi cảm thấy ân hận phải không?". Câu hỏi này đánh trúng tim của Minh. Minh không nói nhưng vẻ mặt buồn thiu. Nhìn gương mặt bạn, Linh nói Minh đợi lúc nào xuôi xuôi thì quay về nhà xin lỗi bố một câu, cũng chẳng mất gì.

Minh đã cảm thấy lo lắng khi tự ý theo đuổi ước mơ. Ảnh VTV

Minh tâm sự không phải muốn bỏ nhà ra đi: "Bây giờ tao mà quay về bố tao sẽ nghĩ tao chịu thua, xong bố tao sẽ bắt tao đi theo con đường bố tao sẽ vạch sẵn".

Minh nói cô chưa biết sẽ như thế nào nhưng trước mắt cứ phải tham gia đội bóng của "anh Tuấn" - người cô đã ký hợp đồng và nộp 5 triệu đồng tiền cọc.

"Bây giờ tao mà không theo đuổi ước mơ của tao thì tao sẽ ân hận cả đời" - Minh nói thêm. Trước quyết tâm của Minh, Linh nói cô sẽ trở thành "bảo mẫu" cho Minh trong thời gian này.

Linh hứa sẽ đồng hành cùng với Minh. Ảnh VTV

Minh sau đó đã cùng Linh và Bá đến ngân hàng mà Tuấn hẹn sẽ có xe qua đón. Tuy nhiên, đợi mãi mà vẫn không có chiếc xe nào qua, Minh gọi điện cho Tuấn thì số máy không liên lạc được, vào Facebook của Tuấn thì tài khoản cũng bị chặn.



Minh đã gặp một người trong ngân hàng để hỏi thì vỡ lẽ ra rằng cô đã bị lừa. Tuấn đã mạo danh ngân hàng ký hợp đồng giả với Minh. Có rất nhiều người đã bị lừa giống Minh, cô không phải là duy nhất. Người của ngân hàng đã khuyên Minh đi trình báo công an.

Minh sốc nặng khi biết sự thật. Bố cô đã nói đúng, cô đã tin người lạ mà không có bất kỳ hoài nghi nào.

Minh đau khổ và dằn vặt khi biết mình đã bị lừa. Ảnh VTV

Minh đã về nhà Bá và xin thuê phòng trọ ở trong một tháng. Trong thời gian sau đó, Minh đi các quán ăn xin việc làm thêm. Thời gian này, Minh đã bắt đầu được nếm trải cuộc sống tự lập và trân quý hơn cuộc sống khi sống trong vòng tay của bố mẹ.

Trong một lần tình cờ nghe được câu chuyện của bác Trung, bố của Linh, về việc lập đội bóng nữ cho làng, Minh lập tức xin đăng ký. Nhưng vấn đề là ngoài Minh, đội bóng hiện không có ai. Và vì thế, Minh quyết định sẽ kiếm đủ số người để lập đội bóng nữ cho làng.

Trong khi đó, ông Khiêm vẫn rất quan tâm và lo lắng cho Minh. Khi biết Minh đang ở nhà Bá, ông Khiêm đã lén tới và quan sát con gái từ xa.

Ông Khiêm vẫn quan tâm đến con gái. Ảnh VTV

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