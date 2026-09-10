Tài năng 'ở ẩn' nơi xóm trọ gia nhập đội bóng của Minh (Thảo My)

Trong trích đoạn giới thiệu tập 3 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", không phải tự nhiên mà bà Nga (NSƯT Hồ Liên) thay đổi ý định với đội bóng nữ của làng. Lý do là bà ra chợ mua đồ, đi ngang qua cửa hàng bán hải sản cô Gấu - một người thuộc làng Trung và bị người phụ nữ này khiêu khích.

Chủ quán hải sản cô Gấu nói rằng cửa hàng hải sản của bà chính là nhà tài trợ Kim cương cho đội bóng đá nữ làng Trung và bà cũng tham gia luôn vào đội bóng này. Chủ cửa hàng tỏ ra đầy tự hào khi khoe về phong trào đội bóng của làng mình đồng thời không quên chê bai phụ nữ làng Xuân của bà Nga rảnh rang chỉ có đi chợ, và cuối cùng thêm câu: "Lạc hậu lại cứ tưởng hay ho lắm".

Bà Nga xin gia nhập đội bóng làng Xuân sau lời khiêu khích của bà chủ cửa hàng hải sản.

Việc bị chê lạc hậu đã chạm đúng vào sự tự ái của bà Nga, bà lập tức gọi điện cho Minh và chấp nhận cho cô tham gia cuộc họp của làng.

Minh (Thảo My) vẫn nỗ lực và tích cực kêu gọi phụ nữ làng Xuân tham gia đội bóng. Nhưng hành trình lập đội bóng của Minh không dễ dàng do những rào cản về suy nghĩ của nhiều người trong làng.

Minh đã bị ông Tài vặn vẹo trong cuộc họp của làng về việc lập đội bóng. Nhìn Minh bị làm khó dễ, Tâm (Thanh Hương) liều lên tiếng đăng ký. Quyết định vào đội bóng của Tâm không phải vì cô thích hay biết đá bóng mà chỉ đơn giản là để ủng hộ Minh, cho Minh có đồng minh.

Mẹ của Tâm đã càm ràm con gái khi biết cô đăng ký vào đội bóng của làng. Ảnh VTV

Nhưng không nhiều phụ nữ ủng hộ Minh, nhiều người dân có suy nghĩ rằng còn phải làm ăn, không có thời gian đá bóng, bên cạnh đó các ông chồng không chấp nhận cho vợ theo nghiệp "quần đùi áo số".

Tập 3 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 10/9 trên VTV3.

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