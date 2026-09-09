Phù Sa lo lắng khi xuất hiện clip 'bóc trần sự thật'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 phim "Phù sa", Chơn và Phù Sa xảy ra tranh cãi. Phù Sa cho rằng người dân Bình Hòa đang được tạo cơ hội phát triển, như chống sạt lở, xây dựng lại tuyến cảnh quan, hỗ trợ các hộ gia đình trả nợ ngân hàng, xây dựng nhà cửa, khôi phục xưởng sô cô la để tạo công ăn việc làm.

Phù Sa không thích cách Chơn nói chuyện vì cho rằng anh đang cố tình hiểu sai về Nghiệm. Trong khi đó, Chơn vẫn cho rằng đằng sau luôn có ẩn ý hoặc âm mưu khác. Anh không tin Nghiệm.

Phù Sa xảy ra tranh cãi với Chơn vì cho rằng anh đang hiểu sai về Nghiệm. Ảnh VTV

Trong khi đó, nhân vật Bình Vlog thực hiện buổi ghi hình nhằm "bóc trần sự thật sô cô la Bình Hòa" với sự góp mặt của nghệ nhân Khải, một chuyên gia sô cô la đến từ thành phố. Thông tin này đã bị ông chủ đứng sau biết. Ông ta hạ lệnh Sáu Lém phải giữ được sức nóng của clip.

Xuất hiện clip trên mạng xã hội gây bất lợi cho Phù Sa. Ảnh VTV

Đoạn video của Bình Vlog sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, tạo ra nhiều phản ứng trái chiều. Phù Sa khi biết thông tin này thì không giấu được sự lo lắng.

Ở một diễn biến khác, Phương và Bảy Sang đang tích cực tham gia dự án phát triển ca cao.

Phù Sa lo lắng khi xuất hiện clip "bóc phốt". Ảnh VTV

Tập 14 phim "Phù sa" phát sóng vào 21h ngày 9/9 trên VTV1.



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