Hai anh em nhạc sĩ Hoài An ra mắt MV ấn tượng về Sài Gòn

Nhạc sĩ Hoài An và em trai Võ Hoài Phúc vừa giới thiệu MV "Những ngày Sài Gòn", một tác phẩm âm nhạc đầy cảm xúc được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Ca khúc được thể hiện bởi hai giọng ca trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế, cùng phần bè hòa quyện của nhóm Ngày Mới. Hình ảnh trong MV được thực hiện bởi ê-kíp Alpha 8 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lương Phan Hoàng, mang đến một trải nghiệm nghe nhìn độc đáo.

Theo ê-kíp, tác phẩm được làm mới từ hòa âm, phối khí, giọng hát cho đến ngôn ngữ hình ảnh để hướng tới người nghe trẻ, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần bao dung, dịu dàng vốn gắn với thành phố.

Với vai trò giám đốc sản xuất, Võ Hoài Phúc cho biết việc ca khúc từng có một hành trình thành công trước đó chính là thách thức lớn nhất.

"Điều này bắt buộc chúng tôi phải tìm cách làm khác đi từ phần hòa âm, phối khí đến ca sĩ thể hiện và cả phần hình ảnh. Tuy nhiên, mục tiêu cốt lõi vẫn là làm mới cách thể hiện nhưng giữ nguyên tinh thần bài thơ. Đây là mối quan hệ 'thơ nhạc song hành': nhạc sĩ Hoài An đã khai thác chất nhạc trong thơ Lâm Xuân Thi, đồng thời giữ nguyên cấu trúc cũng như lời thơ gốc để đảm bảo trọn vẹn cảm xúc truyền tải", anh chia sẻ.

MV này được thể hiện qua giọng song ca của hai ca sĩ trẻ Henry Ngọc Thạch và Khánh Huế.

Theo nhà thơ Lâm Xuân Thi: “Sài Gòn trong tôi có nhiều cảm xúc dễ thương. Tôi thấy mình may mắn khi tác phẩm được một người thực sự ‘hiểu’ thơ chuyển tải thành âm nhạc”. Anh đánh giá phần giai điệu Hoài An viết tinh tế và phù hợp với cảm xúc của bài thơ.

Ở phiên bản này, Hoài An cùng producer Duy Lương tái cấu trúc bài hát thành hai phần với hai tiết tấu khác nhau, tạo nên sự chuyển biến cảm xúc rõ rệt trong suốt ca khúc. Phần thu âm được thực hiện tại Blue Studio, khâu mix và master do Duy Lương đảm nhận.

Không dừng ở phần nghe, MV "Những ngày Sài Gòn" chọn cách tiếp cận mang màu sắc điện ảnh. Ê-kíp sản xuất cho biết: "Sài Gòn trong MV không đứng yên làm phông nền trang trí, mà được xây dựng như một 'nhân vật' thực thụ, một thực thể sống có nhịp đập, tính cách và cảm xúc riêng, chuyển động song song với tâm trạng của các nhân vật qua sự thay đổi về ánh sáng, không gian và nhịp dựng".

Từ góc nhìn đó, hình ảnh thành phố được đặt song song với diễn biến tâm lý nhân vật. Sự thay đổi của nhịp sống, ánh sáng và không gian được dùng để diễn tả những trạng thái khác nhau, từ các khoảnh khắc riêng tư, lặng lẽ đến nhịp sống sôi động của đô thị.

Nhạc sĩ Hoài An cho biết phần hình ảnh được xây dựng để âm nhạc và cảnh quay bổ trợ cho nhau. "Tôi mong khán giả vẫn cảm nhận được một bản giao hưởng thị giác về sự chuyển động và tĩnh lặng của Sài Gòn", anh nói.

Anh em nhạc sĩ Hoài An - Hoài Phúc.

Nhạc sĩ Hoài An tên đầy đủ là Võ Đại Hoài An, sinh năm 1977. Anh được khán giả cả nước biết đến qua loạt ca khúc như: Tình thơ, Tình khúc vàng, Đã không yêu thì thôi, Khung trời ngày xưa,... Bên cạnh sáng tác, Hoài An còn là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như: Gương mặt thân quen, Vietnam Idol Kids, Ca sĩ giấu mặt, Mặt nạ ngôi sao.

Nhạc sĩ Võ Hoài Phúc (tên thật Võ Đại Hoài Phúc) là em ruột của Hoài An. Từng là sinh viên ngành Vật lý, Đại học Sư phạm TP.HCM, anh bất ngờ rẽ hướng sang sáng tác và theo đuổi âm nhạc nghiêm túc. Võ Hoài Phúc là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích như: Hoang mang, Khi cô đơn em nhớ ai, Vô cùng,...