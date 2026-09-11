Sau nỗ lực giữ lại sân bóng, Minh gian nan tìm thành viên đội bóng nữ làng Xuân

Trong tập 3 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" đã được phát sóng, sau khi đăng ký với ông Trung tham gia vào đội bóng nữ, Minh đã bắt đầu hành trình đi tìm kiếm đồng đội nhưng không hề dễ dàng. Minh muốn tham gia vào cuộc họp sắp tổ chức của làng để kêu gọi mọi người ủng hộ ý tưởng này. Tuy nhiên, Minh chỉ là một đứa trẻ và không có vai trò gì để được tham gia họp.

Minh nghĩ ra một cách là xin được đi cùng bà Nga vào cuộc họp này nhưng bà Nga không đồng ý. Bà không thấy mục đích thành lập đội bóng nữ của Minh có ý nghĩa gì cho đời sống của làng. Bà nói thẳng với Minh những gì cô bé đang làm là viển vông.

Minh vất vả trong việc kêu gọi thêm các thành viên tham gia đội bóng. Ảnh VTV

Minh rất bực khi nghe bà Nga nói. Cô cho rằng đó là suy nghĩ bất công. Cùng là một mong muốn đó là đi theo nghiệp cầu thủ với con trai thì gọi là cố gắng, nỗ lực nhưng với con gái, suy nghĩ ấy lại là viển vông, phi thực tế.

Sau đó, bà Nga gặp cô Gấu - chủ một cửa hàng hải sản trong chợ, người phụ nữ này đã rất tự hào khoe chuyện mình đang tham gia đội bóng nữ của làng Trung. Cô Gấu còn chê tinh thần thể thao của bà Nga cũng như những phụ nữ của làng Xuân. Lời chê bai đã khiến bà Nga tự ái và rủ Minh cùng mình đến cuộc họp của làng. Bà muốn Minh vận động mọi người, lập được đội bóng để lấy lại sĩ diện cho phụ nữ làng Xuân.

Tại cuộc họp của làng, khi những người lớn tranh luận về việc chuyển đổi sân bóng cũ của làng thành công viên cây xanh với lý do sân bóng giờ chẳng ai còn chơi nữa, Minh đã lập tức đứng lên phát biểu. Cô cho rằng nếu bỏ sân bóng thì khi chị em phụ nữ muốn chơi bóng sẽ không có sân để chơi.

Minh cũng nói về giải bóng của xã sắp tổ chức, các làng khác đã đăng ký tham gia nhưng làng Xuân còn chưa lập cả đội bóng. Minh đề nghị, trước mắt giữ sân bóng này lại, giữ đến hết mùa giải năm nay để cho chị em có chỗ tập luyện. Sau này hết mùa giải xong thì tuỳ ý các bác muốn chuyển thế nào thì chuyển.

Minh xin phát biểu ý kiến đề nghị giữ lại sân bóng cho đội bóng nữ. Ảnh VTV

Nhưng ý tưởng của Minh đã bị ông Tài phủi đi, ông cho rằng đây là ý nghĩ mông lung vì chẳng có bao nhiêu phụ nữ muốn tham gia đội bóng. Theo ông Tài, nếu bà con đi theo suy nghĩ mông lung ấy sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi có một công viên cây xanh cho thôn.

Đúng lúc bà con bắt đầu phân vân lựa chọn thì Tâm đã giải nguy cho Minh bằng cách nói cô sẽ là người đầu tiên gia nhập đội bóng này. Theo Tâm thì cần phải thử, chưa làm thì chưa biết có thể làm được hay không.

Tâm tham gia đội bóng và ủng hộ đề xuất của Minh. Ảnh VTV

Bà Nga ngay lập tức đứng dậy tán thành theo ý kiến của Tâm. Bà Nga cũng nói thêm rằng phụ nữ các làng khác đã lập đội và chuẩn bị đi đấu giải rồi, nên phụ nữ làng Xuân không thể lép vế được.

Ông Trung sau đó đã quyết định tạm dời việc chuyển đổi sân bóng thành công viên cây xanh cho đến khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, ông giao cho Minh phải thành lập đủ quân số đội bóng của làng như cô đã hứa để tham gia giải.

Minh đến gặp từng phụ nữ trong làng nhưng đều bị từ chối gia nhập đội bóng. Ảnh VTV

Mọi việc sau đó không hề dễ dàng với Minh. Gần như không có người phụ nữ nào ở làng Xuân ngay lập tức chấp nhận tham gia đội bóng. Họ bị vướng mắc rất nhiều về quan niệm xã hội. Tâm tham gia với lý do đầu tiên chỉ là đơn giản gỡ thế bí cho Minh tại cuộc họp, còn bản thân cô thì không có khái niệm nào với chuyện đá bóng...

Nhưng Minh không bỏ cuộc, cô kiên trì thuyết phục mọi người qua loa của làng về bóng đá, về ý nghĩa tích cực môn thể thao này mang lại... Và có vẻ như cách làm của Minh đang đúng hướng. Minh sau đó đã đến từng nhà trong thôn để vận động các chị em phụ nữ tham gia đội bóng.

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