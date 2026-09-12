Các 'Anh tài' cạnh tranh gắt gao trên sân khấu 'Dũng sĩ'

Công diễn 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" trở thành niềm hi vọng cho "một chương văn hóa" thực sự rực rỡ. Tập 11, Vòng đấu 2 mở ra thử thách mới với ba ca khúc perform X-song hoàn toàn mới, được xây dựng dựa trên ba chủ đề gắn với những hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam: Lạc Long Quân - Âu Cơ, Thánh Gióng và Thạch Sanh. Không chỉ yêu cầu các thành viên thể hiện khả năng trình diễn, vòng đấu này còn đặt ra bài toán về sáng tạo âm nhạc và cách xây dựng câu chuyện dựa trên chủ đề được giao.

Sau những màn cạnh tranh quyết liệt, các lựa chọn cuối cùng được phân chia như sau: Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng sở hữu chủ đề X-song Thánh Gióng, Liên minh Mỹ Mãn - Nguyên Tố lựa chọn chủ đề Lạc Long Quân - Âu Cơ; Liên minh Rực Rỡ - Hợp Lực nhận chủ đề Thạch Sanh.

Hé lộ về tập 11 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" . (Ảnh chụp màn hình)

Việc Huỳnh Lập quyết tâm giành bằng được chủ đề Thánh Gióng cũng cho thấy các Liên minh đã bắt đầu xây dựng ý tưởng tiết mục từ rất sớm, thay vì chỉ lựa chọn bài hát dựa trên sở thích cá nhân. Với những tiết mục X-song lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa Việt Nam, chủ đề không chỉ là phần khung để phát triển âm nhạc mà còn quyết định câu chuyện, hình ảnh và tinh thần mà cả đội sẽ đưa lên sân khấu.

Tiết mục ở vòng đấu tiếp theo của Công diễn 4 (Ảnh chụp màn hình)

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Công diễn 4 là sự xuất hiện của sân khấu Tiếng gọi Dũng sĩ với ca khúc performance "Đại khải hoàn". Sân khấu lần này mang đến một thử thách với ý nghĩa đặc biệt là chiến đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì những người đồng đội đang sát cánh bên mình. Chính cơ chế này khiến Tiếng gọi Dũng sĩ trở thành một cuộc chiến mang màu sắc hoàn toàn khác.



Các "Anh tài" đã dành nhiều thời gian, với quyết tâm rất cao để được là người lựa chọn làm dũng sĩ trong sân khấu đặc biệt nhất cho tới thời điểm này.

Có 13 "Anh tài" đăng ký tham gia sân khấu "Dũng sĩ".

Tập 11 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" lên sóng lúc 20h ngày 12/9 trên VTV3.

