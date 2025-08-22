Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025
GĐXH - Chiều 22/8, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn 2025. Ngành Công nghệ thông tin cao nhất 28,19 điểm.
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn 2025.
Theo thông báo, năm nay, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất 28,19 ở ngành Công nghệ thông tin.
Nhiều ngành đào tạo khác như Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Khoa học dữ liệu của trường lấy trên 27 điểm.
Các ngành đạo tạo khác lần lượt lấy điểm từ hơn 22-25 điểm.
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ năm 2025 như sau:
Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của một ngành là như nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, được xác định trên cơ sở điểm xét tuyển (theo thang điểm 30) và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Trường hợp nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn ở cuối danh sách, dẫn đến vượt chỉ tiêu xét, hệ thống xét tuyển sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng đăng ký ở thứ tự cao hơn.
Năm nay, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 4.020 sinh viên cho 20 ngành và chương trình. Bốn phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp, thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA) và chứng chỉ SAT.
Với xét điểm thi tốt nghiệp, trường dùng 5 tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), X26 (Toán, Anh, Tin), X06 (Toán, Lý, Tin), D01 (Toán hệ số 2, Văn, Anh). Riêng ngành Công nghệ nông nghiệp và Công nghệ sinh học dùng thêm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh).
