Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an TP Hải Phòng) đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Vũ Thị Thanh (SN 1958, trú tại TP. Hải Phòng).

Đây là đối tượng bị cơ quan Thi hành án hình sự, Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 30/11/2015 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó, đối tượng này bị Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên án phạt 18 tháng tù giam.

Đối tượng Vũ Thị Thanh sau 10 năm lẩn trốn truy nã. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tuy nhiên, sau khi bị tuyên án, lợi dụng hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng đã di chuyển, sinh sống chủ yếu tại Hà Nội, Hải Phòng, làm thuê kiếm sống qua ngày trong suốt 10 năm...

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, cán bộ chiến sĩ 2 đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời xác định tung tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã bắt giữ thành công Vũ Thị Thanh khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hải An (TP Hải Phòng). Hiện Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hải Phòng kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã hãy chủ động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị quần chúng nhân dân tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã, khi phát hiện kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.