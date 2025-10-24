Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có vỏ bọc tinh vi

Ngày 24/10, Công an tỉnh Nghệ An thông tin về việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Ngọc Quyết (SN 1989, trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) sau hơn 6 năm lẩn trốn.

Nguyễn Ngọc Quyết tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA.

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 20/5/2019, Nguyễn Ngọc Quyết và Nguyễn Ngọc Thạch (SN 1989, trú huyện Quế Phong cũ, tỉnh Nghệ An) đang di chuyển bằng xe ô tô bán tải BKS 37C-31571 trên tuyến đại lộ Lê Nin đoạn qua xã Nghi Phú (TP Vinh cũ), tỉnh Nghệ An thì lực lượng chức năng yêu cầu dừng kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Ngọc Quyết bất ngờ lên xe ô tô bỏ chạy, để lại Nguyễn Ngọc Thạch và một vali màu hồng. Tiến hành kiểm tra phát hiện trong vali có chứa 18 bánh heroin, tổng khối lượng 6.408,71 gam. Cơ quan chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và khởi tố tiến hành điều tra.

Điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Quyết là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Công an tỉnh Nghệ An có quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Quyết về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình truy bắt đối tượng, phát hiện Nguyễn Ngọc Quyết lẩn trốn, thay tên đổi họ để sinh sống dưới vỏ bọc một người khác tại Lào. Khoảng 20h ngày 22/10 tại bản Đống Na Xốk, huyện Sỉ Khột Tạ Bong, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào, tổ công tác của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan của Việt Nam và nước bạn Lào tiến hành bắt giữ Nguyễn Ngọc Quyết.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Quyết được dẫn giải từ Lào về Nghệ An. Ảnh: CANA.

Người này sau đó được áp giải về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Quyết khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.