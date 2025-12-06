Mới nhất
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025

Thứ bảy, 15:06 06/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 6/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 6/12/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 6/12/2025
Thứ BảyTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang

6/12/2025

L: 12A7

L: 12K1

L: 12K1-N25

L: K1T12

Giải đặc biệt

433544

277030

005458

373212

Giải nhất

10927

97759

99250

88575

Giải nhì

49205

56181

56508

37176

Giải ba

91522

46552

79639

35850

27905

96832

71858

43152

Giải tư

96361

63388

07789

62442

09852

63564

84985

69780

39402

77533

08529

89536

26170

50649

49918

33180

59395

26679

57801

94505

48572

63535

53955

31087

97651

74166

96837

57015

Giải năm

4374

3731

1978

5218

Giải sáu

9323

0546

8837

6736

5983

2394

9301

0808

4277

7121

6432

6120

Giải bảy655537375727
Giải tám79607723

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 6/12/2025
Thứ BảyĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông

6/12/2025 

XSDNG

XSQNG

XSDNO

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy
Giải tám


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 6/12/2025
Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: 
ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 6/12/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
Jackpot 1

O O O O O O 



Jackpot 2

O O O O O | O


Giải Nhất

O O O O O


40.000.000
Giải Nhì

O O O O 


500.000
Giải Ba

O O O 


50.000

