Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Bảy ngày 6/12/2025 được mở thưởng tại 8 công ty xổ số kiến thiết: TP. HCM - XSHCM, Long An - XSLA, Bình Phước - XSBP, Hậu Giang - XSHG, Đà Nẵng - XSDNG, Quảng Ngãi - XSQNG, Đắk Nông - XSDNO, Nam Định - XSNĐ.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 6/12/2025

Thứ Bảy TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang 6/12/2025 L: 12A7 L: 12K1 L: 12K1-N25 L: K1T12 Giải đặc biệt 433544 277030 005458 373212 Giải nhất 10927 97759 99250 88575 Giải nhì 49205 56181 56508 37176 Giải ba 91522 46552 79639 35850 27905 96832 71858 43152 Giải tư 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 Giải năm 4374 3731 1978 5218 Giải sáu 9323 0546 8837 6736 5983 2394 9301 0808 4277 7121 6432 6120 Giải bảy 655 537 375 727 Giải tám 79 60 77 23

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 6/12/2025

Thứ Bảy Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông 6/12/2025 XSDNG XSQNG XSDNO Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ BẢY NGÀY 6/12/2025

Nam Định - Ký hiệu trúng giải Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay thứ Bảy ngày 6/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BẢY NGÀY 6/12/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O



Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

