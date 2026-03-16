Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại khu vực huyện Đan Phượng cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới, trong đó xã Ô Diên sau sáp nhập là khu vực có số lượng chung cư được rao bán đông đảo nhất.
Xã Ô Diên vượt mặt xã Liên Minh, Đan Phượng về lượng chung cư rao bán
Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².
Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².
Không chỉ khu vực nội đô, tại các khu vực vùng ven, giá chung cư cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 3/2026, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực các xã mới thuộc huyện Đan Phượng cũng khiến người mua bất ngờ vì giá bán đã tăng cao. Nổi bật nhất là xã Ô Diên. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các xã mới được hình thành sau sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ khoảng 55 đến 90 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại dự án Vinhomes Wonder City, đường Tây Thăng Long, xã Ô Diên (tức xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 5,4 tỷ đồng, tương đương 90 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 107m2 tại khu đô thị mới Tân Tây Đô, đường Quốc lộ 32, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 6 tỷ đồng, tương đương 56,08 triệu đồng/m2.
Tại dự án Masteri Sky Quarter, xã Ô Diên mới (tức xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũ), căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 61,4m2 hiện đang được rao bán với giá 4,7 tỷ đồng, tương đương 76,55 triệu đồng/m2.
Nếu như trước đây, các khu vực như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Đan Phượng được nhiều người mua nhà tìm đến vì giá thành mềm hơn các khu vực trung tâm thủ đô, thì hiện nay giá nhà đất tại các khu vực này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức giá này cũng đã khiến cho nhiều người có thu nhập thấp và trung bình trở tay không kịp.
3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ
1.Xã Đan Phượng
Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.
2.Xã Ô Diên
Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).
3.Xã Liên Minh
Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).
Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp cùng những trang bị vượt phân khúc với giá quy đổi chỉ từ 23 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay 16/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC duy trì mức 182,6 triệu đồng/lượng.
Hatchback cỡ nhỏ giá 218 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị công nghệ cao, sạc siêu nhanh, đi tới 405km/lần sạc, cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hatchback 5 cửa, 5 chỗ ngồi được trang bị cổng sạc nhanh từ 30%-80% chỉ trong vòng 30 phút.
Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Ô tô điện mini hai chỗ gây chú ý khi có giá chỉ khoảng 70 triệu đồng nhưng có thể di chuyển tới hơn 300km/lần sạc.
Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế thời trang, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha dễ được lòng chị emGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ khoảng 16 triệu đồng, vận hành êm ái và đi khoảng 80km/lần sạc.
Xe máy điện giá 38 triệu đồng đẹp hơn cả SH Mode, pin siêu bền, đi tới 320km/lần sạc, ABS kênh đôi, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện với giá cạnh tranh, hứa hẹn sẽ khiến khách hàng gạt bỏ những cái tên vốn đã quen thuộc như Honda Vision hay SH Mode.
iPhone giá rẻ chưa tới 15 triệu đồng đáng mua nhất Việt Nam hiện nay: Nên chọn iPhone 13, iPhone 14 hay iPhone 16e?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - iPhone 13 và iPhone 14, iPhone 16e là 3 iPhone được nhiều người quan tâm vì trang bị cực hời mà giá dễ tiếp cận nhất kể từ khi ra mắt.
Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước và thế giới đều giảm. Giá vàng miếng SJC trong nước bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.
Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).
Xe ô tô Toyota giảm sốc, rẻ hiếm thấy, Toyota Vios, Toyota Cross thấp chưa từng cóGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô Toyota đang áp dụng chương trình giảm giá quy mô lớn cho nhiều dòng xe chủ lực như Vios, Yaris Cross, Alphard, Veloz...
Xe máy điện giá 38 triệu đồng đẹp hơn cả SH Mode, pin siêu bền, đi tới 320km/lần sạc, ABS kênh đôi, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện với giá cạnh tranh, hứa hẹn sẽ khiến khách hàng gạt bỏ những cái tên vốn đã quen thuộc như Honda Vision hay SH Mode.