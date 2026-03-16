Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Xã Ô Diên vượt mặt xã Liên Minh, Đan Phượng về lượng chung cư rao bán

Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m².

Không chỉ khu vực nội đô, tại các khu vực vùng ven, giá chung cư cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Theo khảo sát, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 3/2026, các thông tin rao bán chung cư tại khu vực các xã mới thuộc huyện Đan Phượng cũng khiến người mua bất ngờ vì giá bán đã tăng cao. Nổi bật nhất là xã Ô Diên. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng chung cư rao bán nhộn nhịp nhất so với các xã mới được hình thành sau sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ. Giá chung cư tại đây dao động phổ biến từ khoảng 55 đến 90 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 60m2 tại dự án Vinhomes Wonder City, đường Tây Thăng Long, xã Ô Diên (tức xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 5,4 tỷ đồng, tương đương 90 triệu đồng/m2.

Chính chủ đang rao bán căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 107m2 tại khu đô thị mới Tân Tây Đô, đường Quốc lộ 32, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 6 tỷ đồng, tương đương 56,08 triệu đồng/m2.

Tại dự án Masteri Sky Quarter, xã Ô Diên mới (tức xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũ), căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 61,4m2 hiện đang được rao bán với giá 4,7 tỷ đồng, tương đương 76,55 triệu đồng/m2.

Nếu như trước đây, các khu vực như Đông Anh, Hoài Đức, Gia Lâm, Đan Phượng được nhiều người mua nhà tìm đến vì giá thành mềm hơn các khu vực trung tâm thủ đô, thì hiện nay giá nhà đất tại các khu vực này cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức giá này cũng đã khiến cho nhiều người có thu nhập thấp và trung bình trở tay không kịp.

3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ

1.Xã Đan Phượng

Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.

2.Xã Ô Diên

Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).

3.Xã Liên Minh

Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).

