Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025

Thứ ba, 15:51 02/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 2/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 1/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 - Ảnh 1.Chia sẻ bất ngờ từ người trúng Vietlott có giá trị cao nhất lịch sử Việt Nam

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá gần 345 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 2/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 - Ảnh 3.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 2/12/2025
Thứ BaĐắk LắkQuảng Nam

2/12/2025

XSDLK

XSQNM

Giải đặc biệt


Giải nhất


Giải nhì


Giải ba


Giải tư


Giải năm


Giải sáu


Giải bảy


Giải tám



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau: 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 2/12/2025

Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: 

ĐB


Giải 1


Giải 2


Giải 3



Giải 4
Giải 5



Giải 6


Giải 7


XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 2/12/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:   đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 - Ảnh 2.Tin sáng 13/11: Bền bỉ mua 1 dãy số Vietlott, nam thanh niên trúng gần 134 tỷ đồng; thuốc ung thư của Nga vừa được cấp phép tại Việt Nam có tên là gì?

GĐXH - Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam cho một loại thuốc chống ung thư có tên Pembroria do Nga sản xuất; Người đàn ông ở Khánh Hòa vừa trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng của Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Hồng Thủy
