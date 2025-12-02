Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 1/12/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 1/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 2/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 2/12/2025

Thứ Ba Đắk Lắk Quảng Nam 2/12/2025 XSDLK XSQNM Giải đặc biệt

Giải nhất

Giải nhì

Giải ba

Giải tư

Giải năm

Giải sáu

Giải bảy

Giải tám







KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THứ BA NGÀY 2/12/2025 Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt: ĐB

Giải 1

Giải 2

Giải 3



Giải 4

Giải 5



Giải 6

Giải 7



XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 2/12/2025



























Giá trị Jackpot 1: đồng Giá trị Jackpot 2: đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot 1 O O O O O O



Jackpot 2 O O O O O | O



Giải Nhất O O O O O

40.000.000 Giải Nhì O O O O

500.000 Giải Ba O O O

50.000

