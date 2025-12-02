Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 2/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 2/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Ba
|Đắk Lắk
|Quảng Nam
2/12/2025
XSDLK
XSQNM
|Giải đặc biệt
|Giải nhất
|Giải nhì
|Giải ba
|Giải tư
|Giải năm
|Giải sáu
|Giải bảy
|Giải tám
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:
Quảng Ninh - Ký hiệu Đặc Biệt:
|ĐB
|Giải 1
|Giải 2
|Giải 3
|Giải 4
|Giải 5
|Giải 6
|Giải 7
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 2/12/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giải Ba
O O O
50.000
