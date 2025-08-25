Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết, chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác ứng cứu và quyết định trưng dụng một tàu sà lan cỡ lớn trên địa bàn để đưa lực lượng tiếp cận khu vực bị cô lập.

Các hộ dân được lực lượng chức năng cứu hộ thành công. (Ảnh: Hoàng Mai).

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và kịp thời, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 2 hộ dân gồm: 1 hộ ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 2 nhân khẩu và 1 hộ tại xóm Phú Hưng, xã Lam Thành với 3 nhân khẩu. Toàn bộ 5 người đã được đưa vào bờ an toàn.

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực đang chịu ảnh hưởng mạnh của hoàn lưu sau bão với mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, mực nước trên sông Lam lên nhanh bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn.

Lực lượng chức năng cứu trợ ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ. (Ảnh: Hoàng Mai).

Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Không được lơ là với thời tiết cực đoan. Các lực lượng cần tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường cảnh báo qua loa truyền thanh và mạng xã hội, đồng thời sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân khi có tình huống xấu xảy ra”.

UBND xã Lam Thành đề nghị toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo về phòng chống thiên tai, tuyệt đối không chủ quan để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.