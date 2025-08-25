Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam
Chiều 25/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, chính quyền xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.
Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành cho biết, chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác ứng cứu và quyết định trưng dụng một tàu sà lan cỡ lớn trên địa bàn để đưa lực lượng tiếp cận khu vực bị cô lập.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và kịp thời, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 2 hộ dân gồm: 1 hộ ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 2 nhân khẩu và 1 hộ tại xóm Phú Hưng, xã Lam Thành với 3 nhân khẩu. Toàn bộ 5 người đã được đưa vào bờ an toàn.
Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực đang chịu ảnh hưởng mạnh của hoàn lưu sau bão với mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, mực nước trên sông Lam lên nhanh bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn.
Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Không được lơ là với thời tiết cực đoan. Các lực lượng cần tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường cảnh báo qua loa truyền thanh và mạng xã hội, đồng thời sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân khi có tình huống xấu xảy ra”.
UBND xã Lam Thành đề nghị toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo về phòng chống thiên tai, tuyệt đối không chủ quan để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Không quân chuẩn bị 5 máy bay; xuất cấp 13 tấn lương khô và 2 tấn thịt hộp cho Quân khu 4 để sẵn sàng giúp các địa phương hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của bão số 5 khi có yêu cầu.
GĐXH - Bão số 5 mạnh cấp 11, giật cấp 13 đổ bộ đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Nhiều khu vực tiếp tục có mưa rất to do ảnh hưởng của bão.
GĐXH - Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong 1 – 3 giờ tới, bão số 5 sẽ đi vào khu vực giáp ranh giữa Nam Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh với cường độ mạnh cấp 11 – 12, giật cấp 14 – 15.
GĐXH - Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi bão vào, Cục CSGT đề nghị các phương tiện hạn chế đi trên tuyến quốc lộ 1A, tuyến cao tốc Bắc - Nam thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản cấm đường tạm thời từ 11 giờ ngày 25/8/2025 để phòng, chống bão số 5.
GĐXH - Chỉ còn vài giờ nữa, bão số 5 (Kajiki) dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với trọng tâm là tỉnh Nghệ An. Cơn bão đang di chuyển rất nhanh và giữ cường độ cực mạnh, đe dọa gây ra gió bão tàn phá và một đợt mưa lũ lịch sử cho khu vực Bắc Trung Bộ.
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, dự kiến từ 15h – 18h chiều nay (25/8), bão số 5 sẽ đổ bộ khu vực miền Trung, cường độ gió có thể đạt trên cấp 12, giật cấp 14 – 15.
GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, tỉnh Ninh Bình thành lập 5 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra những trọng điểm xung yếu về đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn.
GĐXH - Bão số 5, có tên quốc tế là Kajiki, đang di chuyển nhanh trên Biển Đông và được dự báo sẽ mạnh lên, có khả năng vượt qua cả siêu bão Yagi. Với mức độ nguy hiểm cao, người dân cần đặc biệt chú ý trong công tác ứng phó.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, bão số 5 gây mưa rất lớn cho khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc của Quảng Trị. Lượng mưa đo được từ 200-400mm, cục bộ có nơi mưa vượt 700mm.