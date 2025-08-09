Nguyên nhân tàu chở dầu cháy ngoài khơi TPHCM, 20 thuyền viên gặp nạn
Trên hành trình từ Malaysia về Dung Quất, tàu chở dầu GT Unity (quốc tịch Việt Nam) bất ngờ bị cháy ở vị trí buồng máy trên vùng biển cách Côn Đảo hơn 100 hải lý. Các lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời, đưa 20 thuyền viên vào bờ an toàn.
Sáng 9/8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết vừa tiếp nhận 20 thuyền viên tàu GT Unity gặp nạn trên biển, do tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III đưa vào bờ.
Trước đó, trưa 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận thông tin từ Đài Cospas-Sarsat và tàu Androusa (quốc tịch Liberia) báo tàu GT Unity, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 7.631 tấn, chở dầu thô FO đang hành trình từ Malaysia về Dung Quất thì bốc cháy ở buồng máy. Trên tàu lúc này có 20 người.
Ví trí xảy ra sự cố cách Nam Đông Nam Côn Đảo (TPHCM) khoảng 104 hải lý.
Ngay khi nhận tin, Trung tâm điều phối tàu Androusa quay lại hiện trường cứu 20 thuyền viên an toàn lúc 15h20. Song song đó, tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 đang tuần tra gần khu vực cũng tiếp cận lúc 17h15, phun vòi rồng khống chế đám cháy bước đầu.
Đến 19h55, tàu SAR 413 tiếp nhận toàn bộ thuyền viên từ tàu Androusa, sơ cứu ban đầu và đưa về đất liền. Lúc 3h sáng 9/8, lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, đưa một thuyền viên bị bỏng nặng vào bệnh viện, số còn lại bàn giao cho cơ quan chức năng và chủ tàu.
Hiện đám cháy trên tàu GT Unity đã cơ bản được khống chế, con tàu ổn định trên biển. Tàu KN 210 tiếp tục trực tại hiện trường, sẵn sàng bàn giao khi lực lượng lai dắt đến đưa tàu vào bờ.
Thuyền trưởng Bùi Đức Sơn cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ cháy trên tàu được xác định do chập điện. Khi vào kho làm việc, một thợ điện phát hiện cháy nổ và bị chấn thương, được đưa lên khu vực y tế trên tàu sơ cứu.
Các thuyền viên cùng thuyền phó triển khai chữa cháy nhưng lửa lan nhanh, khói đen dày đặc khiến không thể tiếp cận. Khi máy trưởng phát hiện khói lan xuống buồng máy, thuyền trưởng quyết định xả hệ thống khí CO2 cố định và ra lệnh cho toàn bộ thuyền viên rời tàu.
