Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược
Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.
Sáng 19/4, Trường Đại học Y Dược TPHCM tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp, thu hút hơn 3.000 phụ huynh và học sinh tại TPHCM cùng các tỉnh lân cận tham gia.
Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS. Ngô Quốc Đạt – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Đại học Y Dược TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm của cả nước trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Theo định hướng "hình tháp ngược", nhà trường chú trọng đào tạo sau đại học, mở ra nhiều cơ hội học tập chuyên sâu cho sinh viên.
"Các lĩnh vực đào tạo đa dạng, từ y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại đến y tế công cộng – một thế mạnh với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm nghiên cứu. Bên cạnh đó, các ngành điều dưỡng, kỹ thuật y học cũng có nhu cầu nhân lực cao, mang lại cơ hội việc làm rộng mở", Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM nhận định.
Tại ngày hội, học sinh được tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành như khoa học sức khỏe, khoa học xã hội & hành vi, dịch vụ xã hội. Các chuyên gia, giảng viên trực tiếp giải đáp chi tiết về chương trình đào tạo cũng như cơ hội nghề nghiệp. Đồng thời, phụ huynh và học sinh cũng được cập nhật những điểm mới trong công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2026, giúp chủ động chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Ngoài hoạt động tư vấn, học sinh còn được tham quan khuôn viên trường, tìm hiểu các phòng thực hành, trải nghiệm môi trường học tập năng động thông qua các hoạt động giao lưu, trò chơi tương tác và mô phỏng công việc của bác sĩ.
Chị Lê Thị Hòa – phụ huynh em Đặng Gia Lâm cho biết: "Sáng nay, hiện tại, con vẫn đang phân vân giữa khối ngành y dược và công nghệ thông tin, nên hôm nay tôi đã đưa con đến tham dự ngày hội tư vấn hướng nghiệp với mong muốn giúp con có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành y. Cho con biết được quá trình đào tạo như thế nào và sau này làm việc ra sao để con có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với sở thích và đam mê của mình".
Năm 2026, Trường Đại học Y Dược TPHCM dự kiến tuyển sinh gần 2.800 chỉ tiêu cho 18 ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, bao gồm các ngành mũi nhọn như Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng…
Nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán – Lý – Hóa), B00 (Toán – Hóa – Sinh), B08 (Toán – Sinh – Anh), D01 (Toán – Văn – Anh) và D07 (Toán – Hóa – Anh).
Học phí từ khoảng 30 – 90 triệu đồng/năm, tùy theo từng ngành đào tạo.
