Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược

Chủ nhật, 15:13 19/04/2026 | Sống khỏe

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp của Trường Đại học Y Dược TPHCM thu hút hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tại TPHCM và các tỉnh tham gia. Sự kiện giúp học sinh tiếp cận thực tế ngành học, định hình rõ hơn lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

Sáng 19/4, Trường Đại học Y Dược TPHCM tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp, thu hút hơn 3.000 phụ huynh và học sinh tại TPHCM cùng các tỉnh lân cận tham gia.

Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS. Ngô Quốc Đạt – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Đại học Y Dược TPHCM là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm của cả nước trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Theo định hướng "hình tháp ngược", nhà trường chú trọng đào tạo sau đại học, mở ra nhiều cơ hội học tập chuyên sâu cho sinh viên.

"Các lĩnh vực đào tạo đa dạng, từ y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại đến y tế công cộng – một thế mạnh với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm nghiên cứu. Bên cạnh đó, các ngành điều dưỡng, kỹ thuật y học cũng có nhu cầu nhân lực cao, mang lại cơ hội việc làm rộng mở", Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM nhận định.

Học sinh thích thú trải nghiệm tại ngày hội. Ảnh: P.T.
Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược- Ảnh 2.
Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược- Ảnh 3.

Học sinh thích thú trải nghiệm tại ngày hội. Ảnh: P.T.

Tại ngày hội, học sinh được tư vấn chuyên sâu theo từng nhóm ngành như khoa học sức khỏe, khoa học xã hội & hành vi, dịch vụ xã hội. Các chuyên gia, giảng viên trực tiếp giải đáp chi tiết về chương trình đào tạo cũng như cơ hội nghề nghiệp. Đồng thời, phụ huynh và học sinh cũng được cập nhật những điểm mới trong công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2026, giúp chủ động chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Ngoài hoạt động tư vấn, học sinh còn được tham quan khuôn viên trường, tìm hiểu các phòng thực hành, trải nghiệm môi trường học tập năng động thông qua các hoạt động giao lưu, trò chơi tương tác và mô phỏng công việc của bác sĩ.

Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh y dược- Ảnh 4.

Hơn 3.000 học sinh và phụ huynh tham gia Ngày hội hướng nghiệp. Ảnh: P.T.

Chị Lê Thị Hòa – phụ huynh em Đặng Gia Lâm cho biết: "Sáng nay, hiện tại, con vẫn đang phân vân giữa khối ngành y dược và công nghệ thông tin, nên hôm nay tôi đã đưa con đến tham dự ngày hội tư vấn hướng nghiệp với mong muốn giúp con có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành y. Cho con biết được quá trình đào tạo như thế nào và sau này làm việc ra sao để con có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với sở thích và đam mê của mình".

Năm 2026, Trường Đại học Y Dược TPHCM dự kiến tuyển sinh gần 2.800 chỉ tiêu cho 18 ngành thuộc khối khoa học sức khỏe, bao gồm các ngành mũi nhọn như Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hình răng…

Nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, với các tổ hợp xét tuyển gồm A00 (Toán – Lý – Hóa), B00 (Toán – Hóa – Sinh), B08 (Toán – Sinh – Anh), D01 (Toán – Văn – Anh) và D07 (Toán – Hóa – Anh).

Học phí từ khoảng 30 – 90 triệu đồng/năm, tùy theo từng ngành đào tạo.


Nam Thương
Tin liên quan

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti Tốp

Người phụ nữ 70 tuổi nhập viện sau khi ăn nhầm gói chống ẩm trong túi bánh

Thời tiết hôm nay (19/4): Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng mưa đá

Giá vàng trong nước ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau khi giảm liên tiếp vào đầu tuần

Cùng chuyên mục

8 loại thức uống tự nhiên giúp hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả

Sống khỏe - 11 giờ trước

Kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Tham khảo một số loại thức uống tự nhiên giúp hỗ trợ hạ huyết áp.

Đưa kỹ thuật tầm soát ung thư về tận cơ sở, hơn 450 người dân được khám miễn phí

Sống khỏe - 13 giờ trước

Hơn 450 người dân phường Thái Hòa được khám sàng lọc ung thư miễn phí ngay tại Trạm Y tế Hòa Hiếu, với đầy đủ kỹ thuật chuyên sâu từ bệnh viện tuyến tỉnh. Hoạt động giúp phát hiện sớm nhiều trường hợp nghi ngờ, giảm chi phí đi lại, nâng cao cơ hội điều trị kịp thời cho người dân.

Người bệnh suy thận cần làm gì để duy trì chức năng thận và phòng ngừa biến chứng?

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Việc hiểu rõ bản chất bệnh, các biến chứng và cách phòng ngừa bệnh suy thận là yếu tố then chốt để bảo vệ chức năng thận.

Nên ăn sữa chua trước hay sau bữa ăn để bổ sung protein và giúp tiêu hóa tốt hơn?

Sống khỏe - 17 giờ trước

Câu hỏi về thời điểm tốt nhất để ăn sữa chua luôn là chủ đề gây tranh cãi. Vậy nên ăn sữa chua thời điểm nào để có lợi cho hệ tiêu hóa và tăng cường protein cho cơ thể?

Cấp cứu du khách Trung Quốc bị ngất khi leo đảo Ti Tốp

Sống khỏe - 18 giờ trước

Sự cố xảy ra trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) khi một du khách Trung Quốc bất ngờ ngất xỉu trên đường lên đỉnh đảo Ti Tốp. Kíp y tế thường trực đã nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu và giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu mơ hồ, nhiều người Việt mắc phải đã vô tình bỏ qua

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông lớn tuổi, nhiều bệnh nền đến khám và phát hiện ung thư đại tràng trong tình trạng đau bụng âm ỉ kéo dài, đầy bụng...

70 tuổi vẫn đi bộ có 5 dấu hiệu này: Tuổi thọ thường vượt xa mong đợi

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu người 70 tuổi vẫn giữ được một số đặc điểm tích cực khi đi bộ, đây có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể còn dẻo dai và có khả năng sống thọ.

Người bệnh ung thư nên ăn gì và ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chủ động xây dựng chế độ ăn khoa học, kết hợp theo dõi sát tình trạng dinh dưỡng chính là chìa khóa quan trọng giúp người bệnh ung thư đi đường dài một cách vững vàng hơn.

Dấu hiệu cảnh báo sớm suy thận, người Việt cần cảnh giác

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Suy thận là bệnh lý nguy hiểm nhưng thường tiến triển âm thầm, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng.

Dấu hiệu cảnh báo suy thận: Đi bộ thấy biểu hiện này cần đặc biệt lưu ý

Sống khỏe - 2 ngày trước

GĐXH - Dấu hiệu như đi nhanh mệt, chân nặng hoặc phù chân... không phải lúc nào cũng do suy thận, nhưng nếu kéo dài, người bệnh cần được khám sớm.

Xem nhiều

Thói quen uống hết nước phở: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên duy trì

Bệnh thường gặp

GĐXH - Dù mang lại cảm giác trọn vị, việc uống cạn nước phở có thể tiềm ẩn rủi ro nếu lặp lại thường xuyên, đặc biệt với một số nhóm người.

Đừng lầm tưởng gỏi cuốn là 'thần dược healthy': 4 nhóm người đại kỵ ăn đồ cuốn thường xuyên

Bệnh thường gặp
Chuyên gia cảnh báo: Ung thư đại tràng di căn gan- nguy hiểm khi phát hiện từ dấu hiệu phân đen

Bệnh thường gặp
70 tuổi vẫn đi bộ có 5 dấu hiệu này: Tuổi thọ thường vượt xa mong đợi

Sống khỏe
Người bệnh ung thư nên ăn gì và ăn thế nào để hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn?

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

