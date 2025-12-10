'Mưa đỏ', 'Tử chiến trên không' góp phần đưa điện ảnh Việt đột phá về doanh thu năm 2025
GĐXH - Năm 2025 đánh dấu cột mốc ấn tượng của thị trường phim Việt khi có tổng doanh thu lên tới gần 3.000 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các bộ phim "bom tấn" như: "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không"…
Nhìn lại năm 2025, thị trường điện ảnh Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc, với nhiều kỷ lục mới. Dấu ấn là 10 bộ phim trăm tỷ, nhiều trăm tỷ xuất hiện và tạo nên những cơn sốt phòng vé hiếm có trong lịch sử thị trường phim Việt.
Điểm tên top 10 phim Việt đạt doanh thu cao trong năm 2025 lần lượt là: "Mưa đỏ" (714 tỷ đồng), "Bộ tứ báo thủ" (332 tỷ đồng), "Tử chiến trên không" (252 tỷ đồng), "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" (249 tỷ đồng), "Nhà gia tiên" (242 tỷ đồng), "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" (232 tỷ đồng), "Nụ hôn bạc tỷ" (212 tỷ đồng), "Truy tìm Long Diên Hương" (195 tỷ đồng, phim đang chiếu), "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" (172 tỷ đồng), "Mang mẹ đi bỏ" (171 tỷ đồng).
Chỉ riêng top 10 bộ phim nói trên đã mang đến doanh thu 2.771 tỷ đồng cho điện ảnh Việt Nam từ đầu năm đến nay. Thị trường điện ảnh nội địa có thể nói đã có được một "mùa vui" và sôi động chưa từng có. Đặc biệt, phim Việt Nam đang dần lấy lại vị thế tại sân nhà. Tại thị trường nội địa, thị phần phim Việt Nam và phim nước ngoài đã có sự thay đổi về cục diện.
Thống kê cho thấy, trong năm 2024, mức độ tăng trưởng của phim Việt Nam chỉ có 42% so với 58% của phim ngoại. Đến năm 2025, phim Việt chiếm tỷ trọng 62%.
Một dấu ấn cũng chưa từng có của phim Việt là sự bứt phá của dòng phim lịch sử chiến tranh cách mạng. Bộ ba "bom tấn" của 2025 là "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" và "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" là những bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng đã liên tục khuynh đảo phòng vé Việt Nam, với những kỷ lục dẫn đầu mà trước đây, các kỷ lục này thường thuộc về các phim thương mại.
Riêng "Mưa đỏ", theo các nhà chuyên môn, hàng loạt kỷ lục mà bộ phim này thiết lập đã thay đổi cục diện thị trường phim Việt. Không chỉ được khán giả trong nước săn đón, "Mưa đỏ" còn trở thành hiện tượng trong những chuyến "xuất ngoại" gần đây, được khán giả tại Paris (Pháp) hay người dân của đất nước Lào chào đón nồng nhiệt khi bộ phim được công chiếu.
Phim "Mưa Đỏ" của Việt Nam cũng đã vinh dự được góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar lần thứ 98 năm 2026.
