Lao động bỏ phố về quê tìm việc và những cơ hội rộng mở
GĐXH - Thay vì rời quê đến các trung tâm công nghiệp lớn, nhiều lao động ở Nghệ An đang chuyển hướng di chuyển trong nội tỉnh hoặc khu vực lân cận để tìm việc. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh các khu công nghiệp địa phương mở rộng tuyển dụng và cải thiện mức thu nhập, phúc lợi.
Tuyển dụng quy mô lớn, thị trường "nóng" ngay sau Tết
Ngày hội việc làm đợt 1/2026, thu hút 20 doanh nghiệp tham gia, với tổng nhu cầu hơn 70.000 lao động. Chỉ trong ngày đầu, gần 3.000 hồ sơ được tiếp nhận, hàng nghìn người được hẹn phỏng vấn hoặc nhận việc ngay.
Không khí nhộn nhịp từ sáng sớm cho thấy cung - cầu đang gặp nhau ở một điểm mới. Đó là doanh nghiệp khát nhân lực, còn người lao động nhìn thấy cơ hội tại địa phương.
Theo đại diện Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, khu công nghiệp này đạt tỉ lệ lấp đầy trên 90%, với 65 nhà đầu tư đa quốc gia và khoảng 36.000 lao động đang làm việc. Năm 2026, khi nhiều nhà máy hoàn thành, dự kiến sẽ tạo thêm khoảng 70.000 việc làm. Trong bối cảnh Nghệ An có khoảng 1,6 triệu lao động trong độ tuổi, nhiều năm phải di cư làm ăn xa, quy mô tuyển dụng này đủ tạo ra một lực hút đáng kể.
Giữa dòng người tìm việc, anh Trần Mạnh Nam (phường Trường Vinh), từng làm việc hơn 20 năm tại Hà Nội và Bắc Ninh chăm chú nghe tư vấn từ một doanh nghiệp điện tử tuyển dụng vào VSIP.
"Trước đây tôi buộc phải đi xa vì ở quê ít việc phù hợp chuyên môn. Nay mức lương 12-15 triệu đồng/tháng không chênh lệch quá lớn so với ngoài tỉnh, lại gần gia đình, nên tôi muốn trở về", anh Nam nói. Sự so sánh của anh Nam cho thấy một thay đổi quan trọng. Khi thu nhập trong tỉnh tiệm cận các địa phương công nghiệp phía Bắc, trong khi chi phí sinh hoạt thấp hơn và lợi thế gần gia đình, quyết định ở lại trở nên khả thi.
Khu công nghiệp VSIP hiện đạt tỉ lệ lấp đầy trên 90%, quy tụ 65 nhà đầu tư đa quốc gia; dự kiến khi các nhà máy mới vận hành trong năm 2026 sẽ tạo thêm khoảng 70.000 việc làm.
Ở tuổi 70, ông Võ Văn Hạnh (xã Hưng Nguyên) không đi tìm việc cho mình, mà dò hỏi cơ hội cho con trai đang làm việc tại TP.HCM. "Nó đi xa hơn chục năm rồi. Nếu ở quê có việc ổn định, tôi muốn nó về gần nhà", ông Hạnh nói, giữa dòng người chen kín tại ngày hội việc làm cuối tháng 2. Câu chuyện của ông Hạnh phản ánh một chuyển động đáng chú ý, thị trường lao động Nghệ An đang xuất hiện xu hướng ở lại hoặc hồi hương, thay vì tiếp tục rời quê mưu sinh như nhiều năm trước.
Ở một gian tuyển dụng khác, chị Nguyễn Thị Hoài Thương (xã Yên Trung), từng làm truyền thông tại thành phố lớn, nộp hồ sơ vào vị trí văn phòng tại Luxshare, doanh nghiệp dự kiến tuyển 4.000 lao động chất lượng cao năm nay. "Ở quê giờ cũng có môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển. Tôi muốn ổn định lâu dài ở quê", chị Thương nói.
Không chỉ lao động hồi hương, lớp trẻ mới ra trường cũng thay đổi lựa chọn. Phạm Thị Linh Anh, vừa tốt nghiệp ngành công nghệ, Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, cho biết, điều khiến em tin tưởng là doanh nghiệp công khai rõ mức lương, phụ cấp và lộ trình đào tạo. "Có tay nghề, có ngoại ngữ, em tin mình có cơ hội ở lại quê hương để phát triển", Linh Anh nói.
Từ lao động có kinh nghiệm đến sinh viên mới tốt nghiệp, điểm chung là họ không còn mặc định "phải đi xa mới có cơ hội", mà bắt đầu cân nhắc ở lại nếu điều kiện đủ hấp dẫn.
Cạnh tranh lao động bằng tổng thể phúc lợi
Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu thu hút bằng mức lương cơ bản, nay cạnh tranh chuyển sang tổng thể phúc lợi. Công ty TNHH Trang phục quốc tế Guywas Việt Nam (1.500 lao động) đang tuyển thêm 200 người. Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Hành chính - Nhân sự, Công ty TNHH Trang phục quốc tế Guywas Việt Nam, lương cơ bản 5,3 triệu đồng/tháng; cộng phụ cấp xăng xe, nhà ở, chuyên cần và thưởng hiệu suất, thu nhập có thể đạt 8-10 triệu đồng/tháng.
Trong khi đó, Công ty TNHH May mặc An Nam Matsuoka (2.500 lao động) cần tuyển thêm 1.000 người do mở rộng sản xuất. Đại diện doanh nghiệp cho biết công ty áp dụng môi trường làm việc 5S theo tiêu chuẩn Nhật Bản, không bố trí ca đêm, chú trọng an toàn lao động và đào tạo nâng bậc tay nghề định kỳ.
Theo ông Akito Giám đốc Công ty TNHH May mặc An Nam Matsuoka, giữ chân lao động không chỉ bằng lương cạnh tranh mà bằng lộ trình phát triển rõ ràng và sự tôn trọng. "Khi người lao động nhìn thấy tương lai của mình trong doanh nghiệp, họ sẽ gắn bó lâu dài", ông Akito nói.
Một điểm mới năm nay là yêu cầu doanh nghiệp công khai minh bạch mức lương, phụ cấp, bảo hiểm, thời gian làm việc. Nhiều đơn vị hỗ trợ thưởng ký hợp đồng 1-3 triệu đồng, trợ cấp nhà trọ 500.000-800.000 đồng/tháng, tổ chức xe đưa đón công nhân. Tư duy tuyển dụng vì thế chuyển từ "tìm người làm" sang "giữ người ở lại".
Ở góc độ chính sách, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, nhấn mạnh, Nghệ An không chọn cách "trải thảm đỏ" bằng ưu đãi đơn thuần, mà bằng lời hứa về một môi trường sống ổn định, lâu dài cho người lao động.
Theo ông An, tỉnh đang tăng tốc các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Đồng thời rà soát, tháo gỡ những nút thắt thủ tục để người lao động có thể chạm tay vào một chỗ ở phù hợp với thu nhập. "Thu hút đầu tư phải đi cùng giữ chân lao động", ông An nói và khẳng định doanh nghiệp cần xem người lao động là "tế bào quý giá", được đảm bảo thu nhập xứng đáng và điều kiện làm việc an toàn.
Trong giai đoạn 2026 - 2030, Nghệ An đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 230.000 lao động; nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 77%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37,8%. Để làm được điều này, hệ thống đào tạo nghề không thể đứng ngoài thị trường, mà phải bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, nơi mỗi vị trí việc làm đều đòi hỏi kỹ năng cụ thể, kỷ luật và khả năng thích ứng nhanh.
Có thể thấy, từ những người cha mong con về gần nhà, những lao động nhiều năm xa quê cân nhắc hồi hương, đến lớp trẻ tự tin nộp hồ sơ ngay tại địa phương, có thể thấy thị trường lao động Nghệ An đang bước vào một giai đoạn chuyển động mới.
