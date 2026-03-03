Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 3 - 8/3/2026): Cúp điện từ 10 – 12 tiếng/ngày cả loạt khu dân cư và tuyến đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 3 - 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 3 - 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 3 - 8/3/2026

Lịch cúp điện Bến Tre





KHU VỰC: Một phần tổ 22 khu phố Phú Tự phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Phú Chánh phường Phú Khương

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Đường Võ Văn Khánh từ Nghĩa trang Bình Phú đến Cống Sông Mã phường Bến Tre -Một phần tổ 8, 9, 17, 18 khu phố Bình Thành phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 18:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 khu phố Mỹ An A phường An Hội

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Đường Quốc lộ 60 bên trái từ trạm 110kV Bến Tre đến Cầu Ba Lai 2 phường Sơn Đông -Khu phố Thạnh Hựu - Phước Hậu - Phước Thành - Phước Hựu phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/03/2026 đến 18:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Ba Tri





KHU VỰC: Ấp Tân Điểm xã Tân Xuân.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/03/2026 đến 16:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Hộ Kinh Doanh Tàu Khai Thác Thủy Sản Tấn Lượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 09:30:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Phạm Thành Trung

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 03/03/2026 đến 11:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Công

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:30:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Đinh Văn Hoài Nam

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 03/03/2026 đến 16:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 11 ấp Giồng Sao xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Văn Thanh Xã Tân Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/03/2026 đến 11:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Thị Sa

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH VLXD Phước Ngân.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/03/2026 đến 08:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8 ấp Giồng Ao xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 11:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 11, 12, 13 ấp Kinh Mới xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Đặng Minh Thoại 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 09:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Công ty TNHH Tỷ Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Văn Quận

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/03/2026 đến 10:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Thanh Tùng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH MTV Việt Úc - Bến Tre Xã Bảo Thạnh

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 05/03/2026 đến 13:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4 ấp An Định 1; Tổ 3 ấp An Định 2 xã An Ngãi Trung.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Trần Thị Ngọc Phượng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 14:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng nuôi tôm Nguyễn Ngọc Thanh Xã Tân Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 05/03/2026 đến 15:15:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nuôi Tôm Nguyễn Trọng Tài

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 05/03/2026 đến 16:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Phòng khám đa khoa Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 05/03/2026 đến 16:45:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty cổ phần KCB Minh Đức.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 05/03/2026 đến 18:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 7, 8 ấp Tân An xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Cảng Cá Ba Tri Xã Tân Thuỷ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Khách hàng Cơ Sở Sản Xuất Nước Đá Kim Phúc

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng CTy TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gỗ Hồng Đại Dương + khách hàng Nuôi tôm Nguyễn Văn Thắng Xã Tân Thủy.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp An Lợi, An Phú, An Thạnh xã Ba Tri; Ấp An Phú, An Quới, An Thuận, An Hòa, Gò Dầu xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 5A, 5B, 6, 8 ấp 6 xã Ba Tri.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 6, An Hòa xã Ba Tri; Ấp Giồng Gạch xã An Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 2 ấp Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 11:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỏ Cày





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 10:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 03/03/2026 đến 12:30:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Định Nghĩa xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Minh Nghĩa xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 10:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Hội An xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/03/2026 đến 13:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: -Một phần ấp Bình Tây; ấp Bình Đông xã Hương Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: -Một phần ấp 7 xã Mỏ Cày

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4, 5, An Vĩnh 1, An Vĩnh 2, An Nhơn 1, An Nhơn 2 xã Mỏ Cày; Ấp Phú Đông - Phú Lộc Hạ 1 - Phú Lộc Hạ 2 - Phú Lộc Thượng - Phú Tây B xã An Định; Ấp An Hoà, An Phước, An Lợi, An Qui, Thới Đức, Thới Khương, An Thuận, Thới Hoà, An Lộc, An Thiện xã Thành Thới; Ấp Tân Quới 2 xã Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Bình Đại





KHU VỰC: - Tổ 9 ấp Việc Giữa xã Châu Hưng; tổ 6 ấp Vinh Xương xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng NTCN Vũ Đình Hà - ấp Thới Hòa 2 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 03/03/2026 đến 11:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tổ 7 ấp Thới Hòa 1 xã Thới Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Võ Thành Phương - ấp Vinh Xương xã Lộc Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/03/2026 đến 09:20:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Trần Văn Phú - ấp Việc Giữa xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 04/03/2026 đến 10:20:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Lò chả Chín Sang - ấp Chợ xã Châu Hưng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/03/2026 đến 11:20:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng DNTN Thiên Luân - ấp Long Hòa 1 xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:40:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khách hàng Công ty TNHH MTV TM DV SX River Coffee - ấp Long Hòa 1 xã Phú Thuận

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:40:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp Cầu Sắt; một phần ấp Giồng Sâm xã Bình Đại; một phần ấp Bình Trung xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 18:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Tổ 8 ấp Bình Thạnh 1; tổ 1, 7 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 11:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Ấp 1, 2, 3, 4, Bình Đại 1, Bình Đại 2, Bình Đại 3, Bình Chiến; một phần ấp Bình Thới 3, Bình Hòa, Bình Thuận xã Bình Đại; một phần ấp Tân An xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 08/03/2026 đến 18:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thạnh Phú





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hải, Thạnh Hưng, Thạnh Lợi xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Công ty TNHH MTV TM DV SX Hoàng Việt ấp Phủ xã Đại Điền

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 08:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Đinh Hoài Nam ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:45:00 ngày 04/03/2026 đến 09:45:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Hồ Văn Cư ấp An Ninh xã An Qui

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Mai Văn Học ấp Giang Hà xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 11:15:00 ngày 04/03/2026 đến 12:15:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNT Lâm Văn Vệ ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/03/2026 đến 14:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: CSNĐ Huy Thái ấp Thạnh An xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 04/03/2026 đến 15:45:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Đức B xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh, An Ngãi A xã Thạnh Phú, ấp An Khương B xã Thạnh Hải

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Quí Đức xã Quới Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Hoà B xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh Lộc, Thạnh Lợi xã Thạnh Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Túc





KHU VỰC: ấp Tân Huề Tây xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 09:30:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:30:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 14:30:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: ấp Phú Thạnh; ấp Phước Thạnh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 14:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Chánh, Phú Hòa, Phú Phong, Phú Thuận xã Tiên Thủy; ấp Phú Tường, Song Phú, Phú Định, Phú Xuân, Phú Lễ, Phú Hội xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Phú Thạnh xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, Tiên Lợi, Tiên Đông xã Tân Phú Ấp Tiên Tây Thượng, Khánh Hội Tây, Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Tiên Phú 1, Tiên Phú 2, Tiên Hưng, Tiên Chánh, Tiên Thạnh, Tiên Lợi, Tiên Đông, Tân Đông, Tân Nam, Tân Bắc, Phú Long, Phú Ninh, Phú Hội xã Tân Phú; ấp Khánh Hội Tây, Khánh Hội Đông, Tiên Tây Thượng xã Tiên Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: ấp Hòa An xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, Tân Qui xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 09:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Mỹ Phú, Phú Luông, Tân Qui xã Tân Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu phố Thạnh Hựu - Phước Hậu - Phước Thành - Phước Hựu phường Sơn Đông

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/03/2026 đến 18:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phước Thành, Long Hòa, Long Hội, Hòa Long, Hòa Hưng, Hòa Thanh, Hòa An, An Hòa, An Nghĩa, Phước Hậu xã Giao Long

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Hòa Chánh, Hòa Trung, Thạnh Hưng, An Hòa, Thanh Bình, Hòa Thanh, Thuận Điền, An Bình, Định Thọ, Bình An xã Phú Túc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 11:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 08/03/2026 đến 14:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm KH

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Trôm





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4 ấp Cái Chốt, tổ 10, 11 ấp Bến Đò xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Cty TNHH SX - TM Chỉ sơ dừa Diệu Phong

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/03/2026 đến 11:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Trung Đoàn 895

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6 ấp Thập Tư xã Lương Phú

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 03/03/2026 đến 15:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 8, 9, 14 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 3, 4 ấp 3; ấp Đông Ngô; Tây Kinh xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 13:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Rẫy xã Hưng Nhượng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Cơ Sở Sản Xuất Trần Thị Thư Mai

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 11:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Ngô Thành Thy

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6B, 7B, 8, 9 ấp Giồng Lực xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 05/03/2026 đến 12:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 6A, 6B, 7A, 7B ấp Giồng Lực xã Tân Hào

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Nguyễn Thị Kim Hiền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/03/2026 đến 11:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng: Lê Thị Thu Nguyệt

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 05/03/2026 đến 17:00:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Tổ 4 - 5 - 6 ấp 4, tổ 16 - 17 - 18 ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Hòa xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/03/2026 đến 14:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng: Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Khởi

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Lách





KHU VỰC: - Một phần ấp An Qui, Quân An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Định Bình xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Trung Hiệp, Thanh Trung, Phú Hòa xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Đông Kinh, Hòa Quới, Hòa Thọ, Hòa 1, Hòa 2, Hòa Phước, Phú Quới xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng Trung Tâm Giống và Hoa Kiểng Cái Mơn xã Vĩnh Thành

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty TNHH FINDLEY Bến Tre xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 07/03/2026 đến 13:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Bến Tre xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Hộ kinh doanh Cá thể Lê Ngọc Thạch xã Phú Phụng tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 07/03/2026 đến 17:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Lân Đông, Lân Bắc, Phú Hiệp, Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Hòa Thọ xã Hưng Khánh Trung; ấp Phú Thuận xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long Một phần ấp Phú Thuận xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 17:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lân Nam xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/03/2026 đến 11:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung





KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9, 12, 13, 14 ấp Chợ Xếp; tổ 8, 9, 10 ấp Đông An - xã Tân Thành Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/03/2026 đến 12:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu phố Thanh Sơn 2 - Phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/03/2026 đến 17:00:00 ngày 03/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Ông Thung - xã xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 04/03/2026 đến 12:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Sở - xã xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/03/2026 đến 16:30:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Xuân 1, Tân Thông 2 - Phường Bến Tre

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 04/03/2026 đến 17:00:00 ngày 04/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Tích Đức, Khánh Thạnh, Tân Hưng, Tân Lợi - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 05/03/2026 đến 16:30:00 ngày 05/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Trị - xã Nhuận Phú Tân

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phú Thuận, Phú Bình - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 16:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Phú Thạnh, Kinh Gãy, Mỹ Sơn - xã Phước Mỹ Trung

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 08/03/2026 đến 16:30:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện